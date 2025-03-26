Москва, 26 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Около 640 тыс. приезжих включены в реестр иностранцев, которые находятся на территории России нелегально, заявил 26 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Это база МВД об иностранцах, которые находятся нелегально в России. Там, мне кажется, тоже отличная была работа проведена нашим МВД — введены ограничения для незаконно находящихся в стране мигрантов. Это закон, соответственно, был, туда включили около 640 тыс. лиц», — сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов.

Премьер напомнил, что в РФ с февраля 2025 года действует режим высылки нелегальных приезжих. Такие лица должны узаконить своё пребывание или покинуть российскую территорию до 30 апреля.

Мишустин также отметил, что с декабря текущего года в стране проводится эксперимент по усилению контроля въезда и выезда: иностранцы при пересечении границы в столичных аэропортах должны сдавать биометрию. Такие меры направлены на предотвращение въезда граждан, которым он запрещён. По итогам эксперимента были получены данные около 2 млн лиц. Выявлено или не допущено более 550 приезжих, которые изменили свои персональные данные, заключил Мишустин.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, также для них ограничено перемещение по территории государства.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал, что более 680 тыс. иностранных граждан включили в реестр контролируемых лиц в России за нарушения.