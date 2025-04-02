Москва, 2 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать в составе МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Об этом 2 апреля говорится в соответствующем указе главы государства.

Виталий Аньков/РИА Новости

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации», — уточняется в опубликованном на сайте Кремля документе.

Президент РФ также поручил правительству страны в течение трех месяцев представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что порядка 640 тыс. нелегально находящихся на территории страны приезжих были включены в реестр иностранцев. Премьер-министр напомнил, что в России с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны узаконить своё пребывание или покинуть страну до 30 апреля.

Путин 5 марта потребовал от правоохранителей пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Президент РФ также указал на то, что перед МВД стоят серьезные задачи в сфере миграции, приоритетом в которой является безопасность общества и граждан и сбережение российской культурной идентичности.