Москва, 1 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. С 1 февраля в России вступил в силу ряд новых законов, среди которых закон о введении режима высылки нелегалов и об индексации социальных выплат на 9,5%. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Вступают в силу очередные изменения, связанные с совершенствованием миграционной политики. Например, закон, предусматривающий режим высылки нелегалов. Те, кто не соблюдает законодательство РФ или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране», — указано в публикации.

Уточняется, что лица, незаконно пребывающие на территории РФ, будут вноситься в особый реестр, через который их будут отслеживать сотрудники правоохранительных органов. Согласно новым правилам, нелегалы не смогут приобретать жильё и автомобили, а также брать кредиты, вступать в брак или же осуществлять свободное перемещение по России. А в случае нарушения вышеуказанных требований лица будут депортированы.

Также вступил в силу другой закон, который вводит административную ответственность для лиц, которые оказывают нелегалам из реестра запрещённые услуги. За нарушение правил въезда и выезда из страны тоже введена административная ответственность.

«Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тыс. рублей. Индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%», — добавил Володин.

Помимо всего этого, теперь с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать специальные наставники. По словам председателя ГД, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, а для оказания помощи им придётся пройти особую подготовку и попасть в соответствующий реестр.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.