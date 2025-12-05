«Нам по силам»: Россия и Индия вышли на новый уровень партнёрства
«Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали, важно другое — важно содержание. А содержание очень глубокое», — подчеркнул Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая прошла 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.
Российско-индийские переговоры в расширенном составе с участием лидеров двух стран стали ключевым пунктом в визите президента России в Индию. Итоги встречи Путина и Моди подтвердили то, что у наших отношений — глубокое содержание.
Снять барьеры и найти лекарство от рака
Две державы обозначили задачу — к 2030 году нарастить взаимный товарооборот. «Нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 млрд долларов», — подчеркнул Путин во время совместного заявления с Моди. Для сравнения, в 2024 и нынешнем годах российско-индийский товарооборот составляет около 64 млрд долларов.
Чтобы добиться столь значимой цели — достичь через пять лет 100-миллиардной планки, в ходе переговоров согласована Программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, сообщил президент России.
Программа задаёт чёткие ориентиры, подчеркнул Путин. Он пояснил:
«Перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами экономического блока двух стран ставятся задачи по устранению барьеров на пути потоков товаров и капиталов, реализации совместных отраслевых проектов, углубления технологической и инвестиционной кооперации».
Параллельно готовится запуск режима свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).
Москва и Нью-Дели работают над формированием собственных платежных механизмов, не зависящих от международных систем, проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Уже сейчас Россия и Индия почти полностью перешли на расчёты в национальных валютах (доля таких сделок — около 96%).
Наглядным результатом встречи Путина и Моди стали подписанные по её итогам 29 совместных документов.
В их числе — соглашение о сотрудничестве в области медицинского образования и науки (и плюс к нему соглашение по поводу строительства завода медпрепаратов в Калужской области).
Добавим, что уже начато производство, с использованием передовых технологий, целой серии эффективных противоопухолевых препаратов. Россия и Индия будут сотрудничать в области фармакологии, в том числе в разработке лекарства от рака, рассказал Моди на пленарном заседании российско-индийского форума.
Путин в ходе совместного заявления с индийским премьером сообщил: российские промышленные компании наладят выпуск продукции в рамках программы «Делая в Индии», которую несколько лет назад инициировал Моди. Две страны также планируют создавать совместные предприятия по производству удобрений.
Это лишь малая часть новых проектов и соглашений, реализация которых даст эффект на несколько поколений вперёд.
Оружие и нефть
Вполне ожидаемо, что одной из главных тем на переговорах Путина и Моди стало сотрудничество в области вооружений. Индия является одним из главных покупателей нашей военной техники (достаточно вспомнить контракт 2018 года на общую сумму 5,4 млрд долларов) — и что важно, останется таковым.
«Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиации и флота», — напомнил президент России.
У индийской армии не так давно была возможность оценить качество российского оружия — во время конфликта с Пакистаном и операции «Синдур» в мае этого года. Тогда же индийская сторона дала понять, что готова покупать наши вооружения и военную технику в значительных объёмах.
В октябре проходили сообщения о том, что минобороны Индии обсуждает с Россией поставку ракет для ЗРК С-400 на сумму около 1,2 млрд долларов.
В повестке переговоров Моди и Путина были поставки российских передовых комплексов ПВО, и истребителей, в том числе Су-57. Российская сторона уже направила Индии предложения по этим истребителям 5-го поколения, сообщил 5 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
На повестке дня в ходе переговоров были вопросы поставок передовых комплексов ПВО, а также истребителей, включая самолеты 5-го поколения Су-57.
В совместном заявлении российского президента и премьер-министра говорилось: стороны будут ориентироваться на совместные исследования и разработки в оборонной сфере, совместное производство передовых оборонных платформ, а также производство в Индии комплектующих к нашим вооружениям.
Речь также шла о возможности передачи технологий, и экспорта российско-индийской продукции в третьи страны.
Лидеры двух стран не могли не обсудить один из главных «сюжетов» российско-индийского сотрудничества: энергоносители и энергетику.
Россия уже в пять раз нарастила экспорт нефти в Индию: если в 2022 наша страна поставляла 0,63 миллионов баррелей в сутки, то к ноябрю этого года показатель вырос до 3,05 млн баррелей в сутки. Наша страна вошла в число крупнейших продавцов углеводородов в Индию.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», — подчеркнул Путин.
Россия традиционно участвует в развитии индийской атомной энергетики. Ещё в 1998 при участии наших ядерщиков началось строительство крупнейшей в стране АЭС «Куданкулам», в 2014-м станция была введена в эксплуатацию, с 2021 строятся уже пятый и шестой блоки этой АЭС.
В совместном заявлении, принятом Путиным и Моди, говорится о возможности строительства новой атомной электростанции — и об ускорении консультаций по этому вопросу.
На новом уровне сотрудничества Россия предлагает передать индийским партнерам передовые технологии малых модульных реакторов (которые можно устанавливать в том числе на плавучих атомных станциях).
С этими проектами связаны и инициативы российского руководства по созданию новых транспортных маршрутов, в том числе Севморпути и трансарктических коммуникаций. Заметим, что в числе 29 документов, подписанных на переговорах Путина и Моди — российско-индийский меморандум о взаимопонимании о подготовке специалистов для работы на судах, ходящих в полярных водах.
Новые инициативы в области транспорта и логистики должны способствовать и надёжным поставкам энергоносителей, и циркуляции товаров.
В целом же, передав Индии новые и уникальные предложения, российский лидер подтвердил реноме нашей страны как надёжного партнёра — это касается поставок углеводоровдов, и совместных высокотехнологичных проектов, военно-технического сотрудничества и создания удобных торговых путей.
Союзничество от БРИКС до RT
С политической точки зрения, переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди стали очередным этапом в выстраивании многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул:
«Отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. В их числе право каждой страны на собственный путь развития и сохранения своей культурно-цивилизационной идентичности, уважения суверенитета, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества».
Как державы-основательницы группы БРИКС, Россия и Индия многое сделали и продолжают делать для повышения авторитета этой организации, особо отметил Путин.
В конце ноября, выступая на Всемирном русском народном соборе, президент подчеркнул, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.
Ведущую роль в оформлении многополярного мира играет и Индия. Так же как и наша страна, эта азиатская держава ведёт независимую линию как во внешней, так и во внутренней политике. Так же, как и Россия, Индия выдерживает угрозы и давление со стороны Запада, который считает угрозой для себя контакты Москвы и Нью-Дели.
Россия и Индия едины во мнении — глобальная стабильность невозможна при сохранении доминирования Запада, который навязывает народам мира фактически неоколониальные порядки. И в этом деле отстаивания мнения «мирового большинства» значимую роль играет БРИКС, председательский пост в которой в 2026 году займёт Индия.
Многополярное мироустройство предполагает взаимный уважительный интерес к культурам различных цивилизаций во всём их многообразии. В этом смысле примером являются давние отношения географически далёких друг от друга России и Индии.
Как подчеркнул Владимир Путин, «народы РФ и Индии на протяжении веков проявляют интерес к истории и духовным ценностям друг друга».
Благодаря нынешнему визиту российского лидера, открываются новые возможности для взаимного узнавания и изучения.
Индия и Россия в ближайшем будущем приступят к введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран, сообщил премьер-министр Моди.
«Начинает вещание новый канал RT — это позволит жителям Индии узнать россиян», — в свою очередь проинформировал президент Путин.
Эти предложения дополнят давно и активно развивающийся научный и культурный обмен, поездки молодёжи двух стран. В совместном заявлении по итогам переговоров шла речь о сотрудничестве в кинобизнесе, в том числе в съемке российско-индийских фильмов. В планах — развитие туризма в Индию.
«Могу выразить уверенность, что нынешний визит, достигнутые договорённости на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов Индии и России», — подчеркнул российский лидер, завершая совместное заявление с премьер-министром Моди.