«Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали, важно другое — важно содержание. А содержание очень глубокое», — подчеркнул Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая прошла 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.

Российско-индийские переговоры в расширенном составе с участием лидеров двух стран стали ключевым пунктом в визите президента России в Индию. Итоги встречи Путина и Моди подтвердили то, что у наших отношений — глубокое содержание.

Снять барьеры и найти лекарство от рака

Две державы обозначили задачу — к 2030 году нарастить взаимный товарооборот. «Нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 млрд долларов», — подчеркнул Путин во время совместного заявления с Моди. Для сравнения, в 2024 и нынешнем годах российско-индийский товарооборот составляет около 64 млрд долларов.

Чтобы добиться столь значимой цели — достичь через пять лет 100-миллиардной планки, в ходе переговоров согласована Программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, сообщил президент России.

Программа задаёт чёткие ориентиры, подчеркнул Путин. Он пояснил:

«Перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами экономического блока двух стран ставятся задачи по устранению барьеров на пути потоков товаров и капиталов, реализации совместных отраслевых проектов, углубления технологической и инвестиционной кооперации».

Параллельно готовится запуск режима свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).

Москва и Нью-Дели работают над формированием собственных платежных механизмов, не зависящих от международных систем, проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Уже сейчас Россия и Индия почти полностью перешли на расчёты в национальных валютах (доля таких сделок — около 96%).

Наглядным результатом встречи Путина и Моди стали подписанные по её итогам 29 совместных документов.

В их числе — соглашение о сотрудничестве в области медицинского образования и науки (и плюс к нему соглашение по поводу строительства завода медпрепаратов в Калужской области).

Добавим, что уже начато производство, с использованием передовых технологий, целой серии эффективных противоопухолевых препаратов. Россия и Индия будут сотрудничать в области фармакологии, в том числе в разработке лекарства от рака, рассказал Моди на пленарном заседании российско-индийского форума.

Путин в ходе совместного заявления с индийским премьером сообщил: российские промышленные компании наладят выпуск продукции в рамках программы «Делая в Индии», которую несколько лет назад инициировал Моди. Две страны также планируют создавать совместные предприятия по производству удобрений.

Это лишь малая часть новых проектов и соглашений, реализация которых даст эффект на несколько поколений вперёд.

Оружие и нефть

Вполне ожидаемо, что одной из главных тем на переговорах Путина и Моди стало сотрудничество в области вооружений. Индия является одним из главных покупателей нашей военной техники (достаточно вспомнить контракт 2018 года на общую сумму 5,4 млрд долларов) — и что важно, останется таковым.

«Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиации и флота», — напомнил президент России.

У индийской армии не так давно была возможность оценить качество российского оружия — во время конфликта с Пакистаном и операции «Синдур» в мае этого года. Тогда же индийская сторона дала понять, что готова покупать наши вооружения и военную технику в значительных объёмах.

В октябре проходили сообщения о том, что минобороны Индии обсуждает с Россией поставку ракет для ЗРК С-400 на сумму около 1,2 млрд долларов.

В повестке переговоров Моди и Путина были поставки российских передовых комплексов ПВО, и истребителей, в том числе Су-57. Российская сторона уже направила Индии предложения по этим истребителям 5-го поколения, сообщил 5 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В совместном заявлении российского президента и премьер-министра говорилось: стороны будут ориентироваться на совместные исследования и разработки в оборонной сфере, совместное производство передовых оборонных платформ, а также производство в Индии комплектующих к нашим вооружениям.

Речь также шла о возможности передачи технологий, и экспорта российско-индийской продукции в третьи страны.

Лидеры двух стран не могли не обсудить один из главных «сюжетов» российско-индийского сотрудничества: энергоносители и энергетику.

Россия уже в пять раз нарастила экспорт нефти в Индию: если в 2022 наша страна поставляла 0,63 миллионов баррелей в сутки, то к ноябрю этого года показатель вырос до 3,05 млн баррелей в сутки. Наша страна вошла в число крупнейших продавцов углеводородов в Индию.

«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», — подчеркнул Путин.

Россия традиционно участвует в развитии индийской атомной энергетики. Ещё в 1998 при участии наших ядерщиков началось строительство крупнейшей в стране АЭС «Куданкулам», в 2014-м станция была введена в эксплуатацию, с 2021 строятся уже пятый и шестой блоки этой АЭС.

В совместном заявлении, принятом Путиным и Моди, говорится о возможности строительства новой атомной электростанции — и об ускорении консультаций по этому вопросу.

На новом уровне сотрудничества Россия предлагает передать индийским партнерам передовые технологии малых модульных реакторов (которые можно устанавливать в том числе на плавучих атомных станциях).

С этими проектами связаны и инициативы российского руководства по созданию новых транспортных маршрутов, в том числе Севморпути и трансарктических коммуникаций. Заметим, что в числе 29 документов, подписанных на переговорах Путина и Моди — российско-индийский меморандум о взаимопонимании о подготовке специалистов для работы на судах, ходящих в полярных водах.

Новые инициативы в области транспорта и логистики должны способствовать и надёжным поставкам энергоносителей, и циркуляции товаров.

В целом же, передав Индии новые и уникальные предложения, российский лидер подтвердил реноме нашей страны как надёжного партнёра — это касается поставок углеводоровдов, и совместных высокотехнологичных проектов, военно-технического сотрудничества и создания удобных торговых путей.

Союзничество от БРИКС до RT

С политической точки зрения, переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди стали очередным этапом в выстраивании многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул:

«Отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. В их числе право каждой страны на собственный путь развития и сохранения своей культурно-цивилизационной идентичности, уважения суверенитета, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества».

Как державы-основательницы группы БРИКС, Россия и Индия многое сделали и продолжают делать для повышения авторитета этой организации, особо отметил Путин.

В конце ноября, выступая на Всемирном русском народном соборе, президент подчеркнул, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.

Ведущую роль в оформлении многополярного мира играет и Индия. Так же как и наша страна, эта азиатская держава ведёт независимую линию как во внешней, так и во внутренней политике. Так же, как и Россия, Индия выдерживает угрозы и давление со стороны Запада, который считает угрозой для себя контакты Москвы и Нью-Дели.

Россия и Индия едины во мнении — глобальная стабильность невозможна при сохранении доминирования Запада, который навязывает народам мира фактически неоколониальные порядки. И в этом деле отстаивания мнения «мирового большинства» значимую роль играет БРИКС, председательский пост в которой в 2026 году займёт Индия.

Многополярное мироустройство предполагает взаимный уважительный интерес к культурам различных цивилизаций во всём их многообразии. В этом смысле примером являются давние отношения географически далёких друг от друга России и Индии.

Как подчеркнул Владимир Путин, «народы РФ и Индии на протяжении веков проявляют интерес к истории и духовным ценностям друг друга».

Благодаря нынешнему визиту российского лидера, открываются новые возможности для взаимного узнавания и изучения.

Индия и Россия в ближайшем будущем приступят к введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран, сообщил премьер-министр Моди.

«Начинает вещание новый канал RT — это позволит жителям Индии узнать россиян», — в свою очередь проинформировал президент Путин.

Эти предложения дополнят давно и активно развивающийся научный и культурный обмен, поездки молодёжи двух стран. В совместном заявлении по итогам переговоров шла речь о сотрудничестве в кинобизнесе, в том числе в съемке российско-индийских фильмов. В планах — развитие туризма в Индию.

«Могу выразить уверенность, что нынешний визит, достигнутые договорённости на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов Индии и России», — подчеркнул российский лидер, завершая совместное заявление с премьер-министром Моди.