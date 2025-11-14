Друзья Зеленского один за другим появляются в расследовании НАБУ в образе беспардонных, махровых воров, а он ведет себя как ни в чем не бывало. То поедет ободрить военных, то чтит память погибших, то собирается в заграничный вояж — выпрашивать ракеты, словом, демонстрирует, что лично его этот громадный и вонючий скандал не касается никак.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому, что прекрасно знает: именно так на Украине всегда происходит смена власти. Его собственная победа в 2019 году была во многом обеспечена громкими антикоррупционными расследованиями по друзьям Петра Порошенко*.

Теперь настала очередь «великого лидера», и до перехода к его персоне на судебных заседаниях осталось совсем чуточку. В записях, сделанных антикоррупционными детективами, уже всплыл дружище Штилерман, руководитель компании Fire Point, еще недавно рассказывавший, что не знает никаких Миндичей и честно делает ракеты «Фламинго».

Теперь вот оказывается, что знает и, более того, как сообщила САП, в компании по производству несуществующего оружия официально трудоустроен бухгалтер теневого офиса Игорь Фурсенко («Решик»), уже арестованный по делу о коррупции на контрактах «Энергоатома».

Осталось доказать, что прошедшие через бывшее кастинговое агентство деньги бюджета и немецкого правительства отмывались Тимуром Миндичем — и приехали: о финансировании программы «Фламинго» и производства дронов на 300 млн евро с немецким канцлером Мерцем договаривался лично Зеленский.

А дальше сам собой возникает вопрос, как заставить его отдать президентское кресло и вожжи, которыми управляется вся система. Особенно учитывая то обстоятельство, что Зеленский в тяжелой форме страдает зависимостью от власти.

А здесь могут такие варианты.

«Широкая коалиция»

Соображения на этот счет высказывались еще летом, когда впервые стало четко понятно, что «товарища будут валить».

Суть — передача власти новому альянсу в парламенте по факту утраты «Слугами» большинства. Коалиция в составе «Евросолидарности», «Голоса» и примкнувших к ним (в том числе обиженных представителей СН) меняет главу Верховной рады — преданный Зеленскому Руслан Стефанчук идет на вылет.

В идеале меняются главы парламентских комитетов, возвращается подзабытый уже формат «Совет национального единства» (в середине нулевых — «национального спасения»), включающий представителей грантовых организаций. Формируется новый кабмин, а Зеленского превращают в «свадебного генерала», оставляя ему на какое-то время представительские функции.

Естественно, такому сценарию он всячески противился, для чего даже было сформировано условно новое правительство во главе с Юлией Свириденко.

Однако теперь есть нюанс: оно прекрасным образом дискредитировано, а один из главных фигурантов расследования НАБУ и САП Герман Галущенко, бывший министр энергетики, а ныне министр юстиции, был, соответственно, наделен креслом дважды. Так что сослаться на «попередников», как это принято в украинской политике, не выйдет.

Назначение «коалиционного правительства» формально не влечёт никаких драматических последствий, однако станет мощнейшим сигналом о слабости президентской вертикали. Это произведёт неизгладимое впечатление на депутатов Верховной рады, в том числе и членов правящей партии «Слуга народа», которая уже давно потеряла всякую монолитность.

Сегодня офису президента ещё удаётся собирать голоса на необходимые законопроекты, но это лишь потому, что депутаты уверены в силе президентской вертикали. Если же та продемонстрирует, что больше ситуацию не держит, то многие в стенах Рады сочтут это сигналом для наведения мостов с политическими оппонентами для того, чтобы обеспечить себе политическое будущее после Зеленского.

Или хотя бы личную безопасность при смене режима.

Реальным становится раскол «монобольшинства» или даже создание нового оппозиционного большинства — как быстро на Украине происходят подобные вещи, мы все видели в 2014 году, когда после бегства Януковича казавшееся монолитным большинство в Раде деградировало буквально за считаные часы.

Ну а дальше возможны самые различные варианты: начиная от добровольной отставки Зеленского в обмен на некие гарантии безопасности и заканчивая его принудительным смещением через импичмент (снова-таки, по сценарию 2014 года) с передачей власти спикеру Верховной рады, а от него — кому-либо ещё.

Ну, и в какой-то момент неизбежны выборы. Хотя их можно провести и сразу, не отходя от кассы.

Выборы, о которых долго мечтали

Военное положение на Украине продлено до 3 февраля 2026 года, а это означает, что никакие выборы проводить нельзя.

Однако необходимость их проведения очевидно перезрела. Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023 года и 31 марта 2024-го соответственно. Официально срок полномочий президента истек 20 мая 2024 года.

Так что никто не мешает Верховной раде (если будет принято соответствующее политическое решение) военное положение отменить либо поменять на какой-то другой формат — например, чрезвычайного положения.

Правда, в этом случае опять-таки потребуется добрая воля Зеленского, который должен издать указ, в котором будет содержаться перечень и пределы чрезвычайных мер, а также ограничений конституционных прав и свобод.

Но в любом случае объявление выборов (хоть президентских, хоть парламентских) предполагает отведенный законом срок на предвыборную агитацию — в первом случае 10 дней, а во втором — как раз те 90 дней, на которые 5 ноября продлено военное положение. Так что спокойно можно его не продлевать, а всю подготовку провести в течение трех месяцев.

В любом случае требуется простое политическое решение, а дальше система сработает сама — ЦИК назначит дату и займется практическими проблемами, вроде организации голосования граждан за рубежом.

Естественно, весь этот процесс будет контролироваться иностранными товарищами, и каких-то случайностей в нем быть не может. Что же касается смены нынешнего режима, то она так или иначе будет повторять общие идеологические черты, просто может быть более умеренной.

Ведь главная ее задача — выйти из войны и узаконить параметры нового мира, в котором украинской элите придется принять несколько «тяжелых решений».

Как мы уже подробно рассказывали, в очереди на президентство томится в Лондоне Валерий Залужный, время от времени публикующий очередную программную статью. За ним стоит «партия Сороса» — структуры, патронируемые ранее Демпартией США, а сейчас — Европой, и на местах ими управляет олигарх Виктор Пинчук.

Внутри Украины имеется ряд других кандидатов — от мечтающего о реванше Порошенко и сильно увядшей Юлии Тимошенко до юного и незапятнанного Дмитрия Разумкова.

Соответственно, политические партии представляют весь спектр «патриотов» (от самых отбитых до излучающих разум), военных, волонтеров и активистов. Не исключая, само собой, безыдейных именных проектов, которые всегда имели успех и которые неизбежно будет двигать олигархия — как «соросята», так и фигуры вроде Рината Ахметова.

В принципе, для Зеленского это самый простой вариант уйти, как бы честно проиграв сильнейшему и простившись со всей возможной театральностью: я вёл вас сквозь бури, мы выстояли, Украина победила, «я устал, я ухожу».

Ключевой момент в этой истории — совпадение интересов России и США, где первая должна признать новую власть легитимной и договороспособной (чего в случае с Порошенко точно не будет), а вторые — иметь гарантию управляемости и сохранения базовых параметров «новой Украины».

Правда, с некоторыми важными поправками: она вряд ли уже будет упорно биться головой о стену Кремля, что составляло основной смысл существования страны последние 11 лет.

Военный переворот

Во имя политкорректности его лучше назвать как-то по-другому, благо на Западе, да и на самой Украине хватает мастеров по изобретению хороших и правильных формулировок.

Идея же буквально витает в воздухе: так, нардеп Анна Скороход на днях прямо допустила в качестве одного из сценариев развития событий на Украине «военный переворот и временный переход власти к военным».

А солист знаменитой украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка как-то неосторожно заявил в интервью, что он «за военный переворот», чтобы поставить «нормального военного или даже допустить к политике только военного», которые прошли боевые действия.

Даже назвал кандидатов: «Мадьяр, например, или таких волонтеров, как Стерненко… то есть людей, которых знают миллионы».

Правда, потом Скрипка понял, что сболтнул лишнего, и начал объяснять, что имел в виду совершенно не это и вообще его подставили. Но сама идея, что военные принесут из своих окопов какие-то невероятные человеческие и управленческие качества, никогда не будут «осваивать бюджеты» и вообще «наведут порядок», витает еще с 2014 года.

Тогда в Верховной раде появилась целая куча «боевых комбатов», помародеривших пару месяцев в Донбассе. А теперь в наличии есть куда более солидные персоны, набравшие большой медийный вес и имеющие вполне конкретные претензии на более масштабный заход в политику.

Собеседники ИА Регнум в Киеве и ранее допускали, что тараном, который может отформатировать политическое поле вообще любым способом, могут стать такие силы, как Третий штурмовой корпус, тем более что его предводитель Андрей Билецкий* уже имеет опыт в политике и не скрывает, что намерен его продолжить.

Правда, его личные планы могут смешить хозяев ситуации и после какой-нибудь «ночи длинных ножей», когда будут нейтрализованы ключевые фигуры сегодняшей власти, штурмовиков тоже зачистят. История человечества показывает, что это классический сценарий для любых времен.

Однако, имея определенный опыт участия в украинской политике, мы можем предположить, что сложится некий гибридный вариант. А именно, когда однозначно прилетит сигнал из-за океана, против надоевшего всем до зубовного скрежета Зеленского ситуативно объединятся все, и власть так или иначе перейдет к какому-нибудь коллективному органу.

А дальше начнется традиционный украинский дележ сфер влияния и лакомых кусков, где никто не будет иметь решающего голоса и решающей силы, дающей всю полноту власти. Ну, а кукловоды, давно уже знающие эту особенность аборигенов, будут выстраивать то, что им нужно, — оформление прав собственности на землю, полезные ископаемые, стратегические активы, принятие необходимых законов и удержание остатков Украины в своей орбите.

С поправками на изменившийся мир.

*внесен в России в реестр террористов и экстремистов