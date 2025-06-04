В числе новых перестановок в украинской армии две наиболее интересные фигуры — генерал Михаил Драпатый, ставший командующим объединенных сил, и командир отдельного батальона ударных беспилотных авиасистем «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди, который и есть «Мадяр», то есть венгр по-украински.

Иван Шилов ИА Регнум

С Драпатым, который устроил драму с уходом в отставку с поста командующего сухопутных сил Украины, всё более-менее понятно. Поначалу он начал закатывать глаза, заявив, что армия охвачена круговой порукой и безответственностью. Мол, поэтому «я устал, я ухожу». Поводом к заявлению послужил российский удар по полигону, в результате чего погибли 12 украинских солдат и десятки были ранены.

Однако разговор с Зеленским его утихомирил — и вот оно, долгожданное повышение. Злые языки называют Драпатого «альтернативой» главнокомандующему Александру Сырскому на будущее. Мол, это та щука, которая не дает дремать карасю. И поощряет такую внутривидовую конкуренцию сам Зеленский.

Но тут просто история про обычные интриги. А вот когда во главе Сил беспилотных систем вместо кадрового офицера в чине полковника ставят афериста, проходимца и делягу, непонятно как ставшего комбатом, — это уже сюжет поинтереснее. Ведь личная история Бровди показывает, как именно на Украине можно добиваться успеха и, собственно, что такое «успех».

Начнем с того, что, как и положено «мадяру», Бровди — уроженец Закарпатья. Ему 50 лет. Материальное состояние оценивается украинской прессой кратко — долларовый миллионер, и известная по эпатирующим публику заявлениям народный депутат Украины Марьяна Безуглая без стеснения называет его «бандитом Сырского».

«Это далее означает работу «по понятиям». Мадьяр эффективный, уже давно долларовый миллионер на сделках. Поэтому будем иметь СБС (силы беспилотных систем. — Прим. ред.) в стиле «острых козырьков»: ты — мне, я — тебе, или заткнись», — гремит Марьяна.

А имеет в виду она следующие обстоятельства.

В далеком уже 2011 году, когда борьба с «преступной властью» только набирала обороты, журналистка Татьяна Черновол опубликовала расследование «Тайна донецкого общака», посвященное особенностям зернового рынка эпохи Януковича.

Статья впервые пролила свет на то, чем занимается малоизвестная компания «Хлебинвестстрой», монополизировавшая с приходом к власти «донецкого клана» зерновой рынок Украины. Фирма скупала у украинских фермеров зерно по бросовым ценам, а если кто-то возражал против такого грабежа и пытался продать зерно другим зернотрейдерам, бунт мгновенно подавлялся правоохранительными органами.

А дальше частная компания продавала зерно в рамках межгосударственных соглашений, поднявшись в оборотах за один год с нуля до 10 млрд гривен.

Так вот директором «Хлебинвестстроя» был некий Роберт Иосифович Бровди, 1975 года рождения, по совместительству руководитель фракции партии «Фронт перемен» в Закарпатском облсовете и личный друг главы партии Арсения Яценюка, на тот момент одного из высших чиновников Украины, перешедшего в активную оппозицию власти.

После громкого скандала пока еще не «Мадяр» в феврале 2013 года перебрался в кресло заместителя председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, где тоже проявил себя героически.

На дворе гремел Майдан, и за два дня до формирования «правительства народного доверия», 25 февраля 2014 года, генерал-лейтенант милиции (а в тот момент народный депутат Украины) Геннадий Москаль сообщил, что Китай обратился в арбитраж Международной Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в Лондоне, требуя от Украины возвращения 3 миллиардов долларов.

Оказалось, что китайцы предоставили Бровди (точнее, его госкорпорации) половину указанной суммы для закупки зерновых с последующей отправкой в Китай. Но получили товара только на 153 миллиона долларов.

На остальные деньги украинский контрагент накупил зерновых, которые с большим наваром перепродал в Эфиопию, Монако, Саудовскую Аравию, Иран, Кению, Швейцарию, Египет и даже сирийским повстанцам. А средства, полученные от этих операций, вывел на подставные фирмы.

При этом, как утверждает известный расследователь и провокатор Владимир Бойко, через одну из подставных фирм финансировались так называемые «титушки» — бойцы, которых пытались противопоставить майдановским активистам.

Как удалось замять скандал — точно не известно, зато известно, что с началом новой эпохи закадычным другом Бровди стал сам генеральный прокурор Юрий Луценко, переметнувшийся из социалистов в националисты. Так что и наш закарпатский бизнесмен тоже вовремя понял, что надо становиться образцовым украинским патриотом.

И вот уже простой ужгородский парень, заработавший свой первый капитал (как утверждают злые языки) на контрабанде, а последний — на махинациях, стал видным коллекционером и ценителем классического и современного украинского искусства. Основал фонд «БровдиАрт» для его продвижения в мире, собирал тематические экспозиции в разных музеях Европы.

Себе же успешный человек скромно собирал коллекцию автомобилей Cadillac Fleetwood — полноразмерного люксового седана, поставив в гараже все пять моделей, выпущенных «Дженерал Моторс» в 1959 году. Стоимость одной машины — около 70 тысяч долларов (без учета расходов на восстановление).

Деньги на это были, поскольку после ухода из госкорпорации Роберт продолжил заниматься любимым делом, придя как соучредитель в группу компаний «Гранум», вошедшую уже при новой власти в топ-5 экспортеров зерновых с Украины. Вкладывался в девелоперские проекты, получая хорошую землю через свои связи «наверху».

Начавшуюся в 2022 году войну Бровди тоже очень быстро превратил в отличный бизнес-проект.

Во-первых, подразделение «Птицы Мадьяра» весьма публично: на их канал в Telegram подписано 450 тыс. человек, а в Facebook* за военным следит полмиллиона подписчиков. Сам Мадяр охотно дает комментарии и вообще всегда на виду. Поскольку это нужно для важного дела — сбора денег с населения.

Благодаря своему бренду он привлек сотни миллионов гривен на дооснащение своего и других подразделений — по крайней мере, так заявлялось вслух. К примеру, в октябре 2024 года Бровди объявил сбор 43 миллионов гривен на производство 20 тысяч противотанковых мин ПТМ-3. Только за двое суток был собран 31 миллион, «что свидетельствует об эффективности и доверии общества к деятельности Бровди как успешного военного лидера».

Свою успешность он тоже умело визуализирует, сделав упор на добывание «электронных очков» по новой системе в рамках военного маркетплейса, через который Украина выделяет гранты на разработку вооружений. Когда прототип проходит боевые испытания, его сразу добавляют в каталог, а баллы, набранные в системе ePoints за подтверждённое поражение цели, можно потратить на оплату товаров.

Первыми набрали десятки тысяч баллов и закупили за них сотни дронов «Птицы Мадьяра», которые заодно включились и в систему Army of Drones bonus. В ней тоже по аналогии с видеоиграми за пораженные цели начисляются баллы, которые потом подразделение может обменять на нужную им технику.

Условие одно: должны быть видеодоказательства, а что и кто на видео — никто проверять не будет. Так что «птицы» Бровди, с утра до вечера выкладывающие видео, «добыли» более 16 000 баллов, за что командиру в прошлом году выписали звание Героя Украины, а в нынешнем возвысили до командующего Силами беспилотных систем. Очевидно, как самого эффектно представленного в медиаполе — а уж в пиаре Зеленский разбирается неплохо.

Теперь у опытного бизнесмена в руках опять оказалась огромная система закупок, внутри которой можно ворочать миллиардами. Всё как Роберт Иосифович любит. Как-то неслучайно совпало и то, что именно он один из тех, кто лоббирует масштабный военный проект «Линия дронов» — создание полосы обороны, которая полностью контролируется беспилотниками.

Возможности заработать на этом открываются просто колоссальные.

И своё будущее он видит весьма характерно, в одном из интервью Мадяр прямо заявил, что «через три дня после остановки войны собираю команду — и газуем за границу». То, что будет происходить в стране, которую такие, как он, выдоили досуха, «легендарный командир» видеть не хочет.

Но в этом он совершенно не оригинален.

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