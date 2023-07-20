Если в советское время слово «грузин» было синонимом богатого человека, то на современной Украине это слово «волонтёр». Волонтёерство стало выгодным бизнесом еще с началом войны в Донбассе в 2014 году, когда собиравшие «снарягу» голым и босым добробатам граждане быстро поняли, что деньги падают просто с неба. Народ еще имел сало под шкурой и предпочитал участвовать в бурных политических событиях копейкой. Все лучше, чем куда-то лично ехать умирать. Тогда и в супермаркетах корзины «в помощь АТО» забивали продуктами доверху. Ну, а всяких подразделений, немедленно требовавших всё, от носков до тепловизоров, было без счета. Как и их добровольных помощников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Историй «стал волонтером, а теперь ездит на «гелике» бесчисленное множество. Изначально все сборы на родную армию делались только на личные карты, и эта традиция неизменна. Отчеты, конечно, регулярно выкладывались, только кто может проконтролировать, сколько чего и по какой цене куплено? Правильно, никто. Более того, стандартным ходом всегда была продажа гуманитарной помощи, полученной бесплатно, — за руку таких деляг ловили не раз, в скандал попала даже крупная сеть магазинов «Эпицентр» с крадеными бронежилетами. Но никогда это не было предметом сколько-нибудь серьезного разбирательства. С одной стороны, волонтерская работа всегда надежно прикрыта пафосом важного дела, а с другой — кто будет резать курицу, несущую золотые яйца?

С того же 14-го года для украинских волонтеров были введены налоговые льготы, освобождающие от уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора после внесения в специальный реестр. В 2022 г. их откорректировали, позволив начинать сборы, не привязываясь к отчетному году, а просто в любой момент. С 5 ноября прошлого года Нацбанк Украины разрешил волонтерам-любителям свободно покупать валюту и перечислять за границу до 400 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. Для обычных граждан действуют ограничения. А для волонтеров с большими оборотами разрешено гонять вообще любые суммы.

Суммы же собираются колоссальные.

Хотя в этом непростом деле изначально была важна медийность. Чем больше у тебя подписчиков в социальных сетях, чем чаще светился на телеэфирах — тем больше возможности привлекать средства доверчивых граждан. Поэтому за годы сформировался целый класс крупных игроков, создавших индустрию с довольно жесткой конкуренцией и пожравших акул поменьше.

Буквально в мае на всю страну прогремел случай, когда СБУ отрапортовала о поимке «на горячем» главного редактора крупного интернет-издания Евгения Шпитко и чиновника Львовской ОГА Романа Матиса, якобы торговавших гуманитаркой. Парни завозили из ЕС броники, продавали их за немалые деньги общественным организациям и благотворительным фондам, которые везли товар непосредственно получателям. И в ходе разбирательства давили на педаль, что дело чисто заказное: система закупок сертифицированного военного снаряжения предполагает сложности, надо заводить товар через специализированные фирмы. Чем они и занимались безо всяких наценок.

Но такие проблемы могли возникнуть как раз у тех, кто путается под ногами у серьезных людей. Например, таких, как бывший стендап-комик и телеведущий Сергей Притула. Всего за полгода он построил один из крупнейших милитарных фондов Украины, собравший за этот период более 2 млрд гривен пожертвований. Деньги лились рекой благодаря умению Притулы превратить сбор в шоу, окрасить его своей харизмой и красивыми картинками. Поэтому такие грандиозные аферы, как проект «Народный Байрактар», личный спутник и бронетранспортеры «Спартан», заходили на «ура».

Так, всего за три дня фонд собрал 600 млн гривен на четыре беспилотника Bayraktar TB2, причем основная масса транзакций пришлась на суммы около тысяч гривен. Простые люди хотели видеть онлайн, как «их личный» БПЛА будет крушить врага — в то время, пока они будут дома на диване.

Maurice Flesier

Однако после завершения сбора восхищенная турецкая компания Baykar сообщила, что отправит самолеты бесплатно. Тогда опытные волонтеры нашли прекрасную замену. Притула объявил, что на собранные на деньги будет куплен спутник ICEYE, который многократно увеличивает возможности ВСУ для разведки местности и планирования операций.

Известный блогер Анатолий Шарий, любитель громких скандалов, развернул по этому поводу целую кампанию, доказывая, что: а) спутник не «куплен», а просто оформлена подписка на снимки; б) фото из космоса в интересах разведки бесплатно предоставляют США. В ответ развернулась целая кампания в прессе, в которую включились министр обороны Алексей Резников и ГУР. Они с пеной у рта объясняли, какие ценные снимки сыплются с «народного спутника» (показали целых три) и сколько техники переколотили благодаря ему. На сумму большую, чем цена покупки.

«ГУР по договоренности с ворами, регулярно обворовывающими ВСУ на донатах, решило выдать фото, предоставленные американской стороной, за фото со «спутника Притулы». Это может свидетельствовать только об одном. ГУР в доле. Он летает над Тихим океаном, идиоты, там нет вражеской техники, кого вы лечите и зачем публикуете фото, предоставляемые вам АМЕРИКАНСКОЙ стороной? Это был мощный антикриз от вора Притулы и компании касательно покупки за 600 миллионов никому не нужной подписки на снимки спутника. …У меня такие фотки бесплатно Google выдает», — свирепствовал Шарий, но услышан не был. Во-первых, потому что враг народа и агент Кремля. Во-вторых, если минобороны Украины и правда в доле, это сильно притупляет слух.

Точно так же без проблем зашла покупка древних демилитаризованных британских БТР Spartan и другой списанной бронетехники.

Artemis Dread

В течение полутора суток фонд Притулы собрал 236 млн гривен, на которые законтрактовал, согласно последнему отчету, 101 единицу бронемашин 1960–70-х годов вдвое-втрое дороже, чем они продавались в Британии. По этому поводу даже было дано объяснение в прессе: жадные бриты, мол, взвинтили цены, крупные фирмы скупали у мелких танчики и выкатывали прайс вплоть до $100 тыс. за штуку. Но мы боролись за цену и победили, куплено на 10 больше, чем собирались.

Только кто это проверит, а главное, зачем?

Точно так же никто не проверял известного активиста-убийцу Сергея Стерненко, которого Притула взял в долю. От природы глуповатый, он много раз смешно путался в отчетах за купленные дроны, обогреватели, прицелы (тоже поставляемые США в рамках пакетов помощи). Всем вроде бы должно быть понятно: воруют. Однако деньги все равно продолжают донатить. Хотя и не так активно. Даже с марта по июль прошлого года сумма пожертвований украинцев на армию сократилась в 16 раз. Но при этом всего за четыре с лишним месяца граждане перевели 19,6 млрд гривен.

Потратить такие деньги — настоящее искусство, здесь не до любительства.

Например, крупнейший фонд «Повернись живим» за семь довоенных лет собрал для армии 200 млн грн, а за 50 дней войны — 3,2 млрд грн и еще $24,4 млн в криптовалюте. На 2 млрд было куплено 8,3 тыс. шлемов, 7901 бронежилет, более 4 тыс. средств связи, 2,5 тыс. квадрокоптеров, 2,3 тыс. единиц тепловизионной и ночной оптики, а также немалая вязанка планшетов и ноутбуков. И вот тут уже обязательно нужно подчеркнуть, что покупка и ввоз товаров двойного назначения невозможны без согласования все с тем же минобороны, СБУ и чиновниками.

А там, где крутятся такие дурные деньги, согласование всегда означает процент отката. Кроме того, никто не мешает «продать» донаторам то, что идет по линии поставок из стран НАТО: достаточно сделать фото на складе. Так что, помимо самих волонтеров, в укрупнении и централизации «добрых дел» заинтересован целый управленческий аппарат. Чем дольше идет война — тем лучше. Больше денег, больше оборот, шире номенклатура. Ведь через такие фонды в принципе можно запускать любые инициативы.

Буквально вчера взрыв эмоций вызвало видео, на котором глава ГУР Кирилл Буданов заказывает у Притулы пять станций EOS для обнаружения техники на 120 млн гривен, которые нужно собрать за неделю. Граждане, не выбирая слов, спрашивают, почему они должны снабжать госучреждение в то самое время, когда из бюджета выделяется полмиллиарда на музей голодомора. А также на замену брусчатки, бордюров и закупку всякой дряни для бомбоубежищ по тройной цене: «Барабаны продайте и купите ГУР БПЛА».

При этом на фоне бюджетных трат на бесполезные имиджевые проекты и вал денег на войну почти не виден сбор пожертвований на помощь людям в разрушенных городах, на поддержку беженцев, на восстановление и ремонт. Вероятно, потому, что здесь нет чувства сопричастности к радостному побиванию врага, о чем ежедневно трубят из каждого утюга. Одеяла, обогреватели, продуктовые наборы и пластиковые окна плохо конвертируются в «перемогу». В разбитых Ирпене и Буче их не заменили до сих пор, и это понятно. На окнах нельзя так же красиво сфотографироваться, как на «Спартанах». И получатели будут не в красивых масках и с оружием в руках, а измученные, в поношенной одежде.

Конечно, есть и такие волонтеры, работают небольшие фонды, только о них почти ничего не слышно. Чаще можно было услышать, как магазинах продаются консервы из гуманитарной помощи, приехавшей с пометкой «не для продажи». Гражданским населением занимались в рамках программ Всемирной организации здравоохранения, Красного Креста, с 2014 по 2020 год помощь от фонда олигарха Рината Ахметова доставлялась в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения.

Тогда, по данным ООН, 3,5 миллиона человек в Донбассе нуждались в элементарной еде, средствах гигиены, одежде. Однако Украина донатила на армию. А теперь о нуждающихся людях вообще не вспоминают: центры помощи беженцам есть во всех странах Европы, но не на Украине. Это в Польше на Новый год «уходжцам» выдавали по пакету базовых продуктов на человека. На родине главной помощью стала единоразовая выплата от государства 6,5 тыс. гривен в областях, пострадавших от войны: на пару раз сходить в магазин. А сам Ахметов теперь тратит 28 миллионов на то, чтобы заменить герб СССР на Родине-матери в Киеве огромным тризубом, прикрывая этим актом патриотизма вывод бизнеса в Европу.

Та «новая элита», которая в течение восьми лет строила всю внутреннюю и внешнюю политику на необходимости войны, на девятом погрузилась в нее с наслаждением. Быть «активистом», «волонтером», руководящим сотрудником силовых органов, сидеть в военкомате на повестках или входить в чиновничий корпус — значит жить припеваючи. Работать больше не нужно, твое образование и таланты не имеют никакого значения, ведь деньги просто дают. Поэтому любые разговоры о мире, о переговорах и заморозке боевых действий означают конец сладкой жизни.

Здесь даже не нужно нырять в геополитические расклады: просто подумайте, кем был тот же Зеленский без войны? Жалким подобием президента, не способным ни к какой продуктивной деятельности — как и его «слуги народа», набранные по объявлению. Что уж говорить про таких персонажей, которые в условиях широкого выбора, нормальной конкуренции и работающих законов были просто пустым местом, как тот же дешевый шутник Притула, звезда уровня сельского клуба.

Не стоит думать, что ярко горящий на публику украинский патриот является носителем особого духа. И всеобщее единение, которому часто завидует российская аудитория, не является образцом, к которому нужно стремиться. Здесь нужно понимать всего одну простую вещь: нет такой идеи и таких ценностей, которые истинный борец за Украину не продаст за тройную маржу. И ничто не дает такое чувство плеча, как стабильно поступающие откаты. А любить страну и болеть за ее судьбы можно потом из Испании или Канады.

Причем, как показывает опыт, чем дальше — тем любовь к Украине крепче.