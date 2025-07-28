С попыткой Владимира Зеленского подгрести под себя антикоррупционные органы и встречным сопротивлением «всего цивилизованного мира» Украина буквально воспряла от оцепенения. В Киеве, Днепропетровске, Львове, Одессе и еще пяти областных центрах начались Майданы, на которые вышла студенческая молодежь и женщины, вооруженные лозунгами на картонках.

Иван Шилов ИА Регнум

Впервые с 2022 года политическая жизнь задышала полной грудью, а молодые люди, в принципе не знающие другой культуры протеста, получили выход своей застоявшейся энергии. «Психологиня» Полина (24 года), излившая душу журналистам, пришла на митинг с плакатом «Ну я ж не лох», цитируя известную фразу президента Украины.

Собравшиеся даже плюнули в Марьяну Безуглую, попытавшуюся использовать инфоповод для своей бесконечной борьбы за отставку главкома ВСУ.

Но главное, они решительно требовали «не чипать» Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), обвиняя власть в сливе борьбы с коррупцией и произволе. И хотя «возмущенного украинского народа» было совсем немного (на первый митинг в Киеве вышло около 5 тыс. человек, а на пятый — всего около ста), это совсем неважно.

Потому что все без исключения мировые СМИ вышли со статьями на эту тему, и на каждой главной странице было фото или протестующих, или Зеленского. Такого разрушительного удара по его имиджу не было как минимум шесть лет, а может быть, и никогда.

Британская Financial Times не стесняясь в выражениях пишет, что «Украина откатывается назад», а «Зеленский пал с демократического пьедестала». Моратория на его критику больше не существует, и попытка откатить всё назад, приняв новый закон, возвращающий НАБУ и САП автономию в делах, уже ничего не исправит.

Даже бывшее «дружеское издание» The Economist публикует уже четвертую плохую статью об украинских властях за последний месяц. Оно говорит, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, подорвав доверие «западных сторонников».

«Это была не работа недобросовестных депутатов. Это было организовано сверху президентом Владимиром Зеленским и его всемогущим руководителем аппарата Андреем Ермаком. Закон был принят большим количеством голосов от собственной президентской партии «Слуга народа». Закон является прямой угрозой международной поддержке поддерживаемой Украине во время войны»,— сообщает читателям влиятельный журнал.

В риторике газет появились слова «авторитаризм», «узурпация», «запугивание», «оппозиция» и «свобода слова». В информационное поле проникли высказывания «антикоррупционных активистов», утверждающих, что окружение первого лица нечисто на руку. И главная причина атаки на НАБУ — желание обезопасить нечестно нажитые средства и схемы их получения.

Атака западных СМИ легко объяснима. НАБУ и САП — это созданные и навязанные американцами элементы колонизации Украины, управляемые из-за рубежа. Как ни парадоксально, но демарш Зеленского фактически был попыткой восстановить хотя бы часть суверенитета, показать себя лидером. Однако кукловоды ожидаемо оказались сильнее, и он тут же сдулся, отыграв свои «реформы» назад и потеряв лицо. Иного поведения от тотально зависимой фигуры не стоило и ожидать.

Но самое главное, что под массированным давлением извне начались тектонические сдвиги в конструкции, которую Зеленский считал стабильной и укрепленной на всех уровнях надежными людьми.

Во-первых, он очевидно теряет парламент. После силовых обысков с избиением и унижением детективов НАБУ они горят жаждой мести.

Основанием для таких опасений стало интервью главы САП Александра Клименко телеканалу «Суспільне» в минувший четверг. В нем он заявил, что его ведомство «собирает всю информацию» о том, как Рада принимала первый закон о НАБУ. «Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все обвинения, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воссоздадим хронологию событий по секундам и дадим всему анализ», — пообещал прокурор.

При этом организация процесса голосования за законопроект, лишающий антикоррупционную вертикаль какой-либо самостоятельности, отличалась крайним неуважением к «слугам», которых буквально погнали пинками.

Большинство даже не знало, за что конкретно они голосуют. Согласно регламенту, с измененным законопроектом депутаты должны были ознакомиться не менее чем за 10 дней до голосования.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Однако на сайте Рады новый текст появился за 15 минут до заседания, а в 46-страничном бумажном виде депутаты получили его за пять минут.

Хотя были и те, кто голосовал с удовольствием: закон об ограничении работы НАБУ поддержали 24 депутата с подозрениями от Бюро, в том числе 11 «слуг народа».

Несмотря на нарушения, спикер парламента Руслан Стефанчук поставил закон на рассмотрение, и уже вечером его подписал Зеленский — чтобы потом откатить всё назад после пинка от G7 и лично Урсулы фон дер Ляйен.

Таким образом, нардепы в этой ситуации остаются крайними и чувствуют себя униженными и брошенными. Их начали наказывать отлучением от источника благодати: к примеру, «Аспен Институт Киев» (как и ряд других грантовых контор) запретил девяти парламентариям принимать участие в своих мероприятиях.

Хотя большинство ни в чем не виновато: их заставили. И будут заставлять еще раз.

«Ну и я откровенно думаю, что на этом Раду офис [президента] потеряет. Не полностью, но где-то 20–30 человек уже никогда по команде не проголосуют. А это критично», — уверен их коллега, видный «соросенок» Ярослав Железняк.

Как следствие, это становится отправной точкой для лишения Зеленского власти и превращения его в свадебного генерала.

В общих чертах этот план вывалил общественности близкий к бывшему президенту Петру Порошенко* экс-нардеп и бывший пресс-секретарь «Правого сектора»** Борислав Береза. Суть — передача власти новому альянсу в парламенте по факту утраты «Слугами» большинства. Коалиция в составе «Евросолидарности», «Голоса» и примкнувших к ним (в том числе обиженных представителей СН) меняет главу Верховной рады — преданный Зеленскому Стефанчук идет на вылет.

В идеале меняются главы парламентских комитетов, возвращается подзабытый уже формат «Совет национального единства» (в середине нулевых — «национального спасения»), включающий представителей грантовых организаций, и Зеленского прессуют одновременно изнутри и снаружи, вынуждая сдать полномочия.

Источник ИА Регнум в правительстве Украины сухо подтвердил, что «новый Майдан» останавливать его организаторы пока не собираются. «Будут валить «товарища» и потом выходить на переговоры с Россией»,— сообщил чиновник.

В общем-то и такие наблюдательные люди, как депутат Верховной рады Анна Скороход, замечают, что акции протеста на Украине из-за законопроекта умело координируются «со стороны» (как будто когда-то было иначе).

«Вы видели, чтобы выходили и собирались люди на такие митинги против насильственной мобилизации, за демобилизацию и так далее? На это тоже нужно обращать внимание… то, что людей уничтожают, их не волнует, а то, что по большому счету глобально ни на что не влияет, очень волнует нашу молодежь либо кого-то волнует, кто нашу молодежь умело координирует и собирает», — размышляет Скороход в свежем интервью.

У Зеленского, естественно, понимают всю тяжесть совершенной ошибки и пытаются как-то работать с кризисом.

Поздно вечером 22 июля на пресс-конференцию выпустили главу СБУ Василия Малюка* и генпрокурора Руслана Кравченко, которые (в основном первый) пытались красочно рассказать про российскую агентуру в НАБУ. Кравченко спокойно уверял журналистов, что не будет злоупотреблять расширенными правами.

Уже утром 23 июля на Банковой собрали на общее совещание всех руководителей правоохранительных органов, включая и «обиженных». Официальный итог — договоренность о новой встрече 28 июля, чтобы представить «наработки предложений». Хотя руководители НАБУ и САП пришли и ушли с твердым требованием откатить всё назад — без компромиссов.

Днем 24 июля Зеленский собрал прессу на оффрекорд, пришел раздраженный — с уже готовым законопроектом, который оставлял только требования для сотрудников антикоррупционных контор раз в два года проходить полиграф на предмет связей с Россией. А сейчас всех в течение полугода проверит СБУ.

Ну а по Порошенко, неустанно качающему лодочку, прошла информация о скором возможном аресте в связи с делом о «10 чемоданах денег из Москвы».

Новое голосование назначено на 31 июля, и пока сохраняется интрига. Ведь если голосование за возвращение полномочий НАБУ будет сорвано, то это автоматически ускоряет крушение власти Зеленского по всем направлениям. Неуправляемая фракция, нерешенная проблема, накал протестов и резкая реакция «партнеров» — кризис возрастает.

Остается только понять, что в этой ситуации будет делать армия в лице наиболее медийных и претендующих на активное участие в политическом процессе соединений типа Третьей штурмовой, чей командир Андрей Билецкий* не преминул поучаствовать в событиях как комментатор.

Но в любом случае Украина идет в рамках своей кармы: что началось с Майдана — Майданом и убирается, клин клином вышибают. И в общем-то параллельная структура власти в лице НАБУ, САП, НАПК и грантовых организацией создавалась в свое время именно для этого.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Экстремистская организация, запрещенная в РФ.