Латвийская прокуратура закрыла продолжавшееся много лет липовое «расследование» о причастности нацистского коллаборациониста Герберта Цукурса к массовым убийствам евреев во время Холокоста.

Иван Шилов ИА Регнум Герберт Цукурс

Вина Цукурса не вызывает никаких сомнений, но очень многие в государстве хотели бы видеть его национальным героем, которому можно было бы официально воздать почести.

Именно поэтому в Латвии уже несколько лет пытаются «отмыть» этого грязного палача, в свое время нашедшего заслуженный конец от рук агентов «Моссада».

Свидетельства очевидцев

Герберт Цукурс (1900–1965 гг) мог бы остаться в истории, как его называли, «латышским Чкаловым». До войны он был известен исключительно как летчик, энтузиаст авиации.

На самолёте собственной конструкции он в 1933 году совершил беспосадочный перелет из Латвии в Гамбию, в 1936-м — в Японию и сам же описал свои приключения в нескольких книгах.

До 1940 года Цукурс служил в ВВС Латвийской Республики, выступал на авиашоу по всему миру, был чрезвычайно знаменит, считался национальным героем, являлся любимцем дам.

В 1941-м после начала оккупации Латвии нацистами знаменитый летчик вступил в ряды подразделения латышской вспомогательной полиции, сформированного Виктором Арайсом.

«Команда Арайса», как ее называли, занималась «очисткой» Риги и ее окрестностей от евреев — с начала июля по декабрь 1941-го их массово грабили и расстреливали, пока не убили большинство.

К началу декабря 1941 года, согласно отчётам гитлеровцев, в Латвии было уничтожено уже более 35 тысяч евреев, а за всю войну из более чем 80 тысяч латвийских евреев уцелели только 162 человека.

От рук же непосредственно членов «команды Арайса» в общей сложности погибло, по разным данным, от 26 до 60 тысяч евреев.

По словам очевидцев, Цукурс принимал самое непосредственное участие в этих зверствах. Слава сыграла с ним дурную шутку — знаменитого летчика всюду узнавали.

Например, выживший свидетель Исаак Крам позже рассказал: «Герберт Цукурс командовал солдатами. Мне и другим людям он приказал положить в сани убитых евреев и доставить их на кладбище».

«Одна еврейка стала кричать, когда ее потащили в грузовую машину — она хотела, чтобы ее дочь осталась с ней. Цукурс застрелил ее из своего пистолета. Я был свидетелем этого расстрела.

Я также видел, как Цукурс направил свой пистолет на какого-то ребенка, который плакал, потому что не мог найти свою мать в толпе. Одним выстрелом он убил ребенка», — поведал свидетель.

А вот свидетельство Елизера Карштата в 1960 году: «Я сам видел, как Цукурс заходил из дома в дом и вытаскивал евреев из квартир. Я видел, как Цукурс при этом собственноручно застрелил женщину».

А Эдуард Шмитс в 1948 году рассказал: «Будучи командиром карательного батальона, Цукурс пытался убить какого-то мальчика четырнадцати лет. Это я видел лично».

Роберт Пуриньш в 1948 году свидетельствовал: «Цукурс был командиром батальона, который под его руководством проводил массовое уничтожение советских граждан в Бикерниекском лесу. 23 апреля 1942 года Цукурс — и я служил в его батальоне — проводил расстрелы на протяжении всего дня.

Грузовые машины без перерыва подвозили жертвы, которых должны были расстрелять, и тогда их расстреливали возле заранее подготовленных могил. Расстреливал ли в тот раз сам Цукурс — этого я не знаю, но в районе станции Насва Цукурс лично расстреливал советских партизан, это я лично видел».

Попытки реабилитации «мясника»

Геннадий Мурниекс в 1976 году также давал показания о состоявшемся весной 1942-го расстреле в Бикерниекском лесу: «Стрелял ли кто-то из команды Цукурса, кроме Цукурса — не помню. Во вспомогательной полиции безопасности Цукурс отвечал за оружие».

Незадолго до окончания войны Герберт Цукурс бежал из Латвии сначала во Францию, а потом в Бразилию. С собой он перевез жену Милду и сыновей Герберта и Гунара, открыл летную школу и экскурсионное бюро.

В середине 60-х годов агентам «Моссада» удалось найти «рижского мясника».

Существуют две версии об обстоятельствах его гибели. Первая гласит, что сотрудник «Моссада» прикинулся бывшим эсэсовцем и, предупредив Цукурса об «опасности», посоветовал ему бежать в Уругвай.

Его собирались перехватить во время бегства, усыпить, поместить в ящик и вывезти для суда в Израиль. Однако Цукурс заподозрил что-то неладное, и 24 февраля 1965 года его пришлось уничтожить на месте.

Вторая версия гласит, что преступника выследил чудом уцелевший бывший узник рижского гетто, потерявший там семью. Представившись экс-лейтенантом вермахта, он вошел в доверие к Цукурсу и предложил открыть совместную фирму.

«Компаньоны» поехали в Уругвай, дабы осмотреть помещения под офис. В доме уже ждала группа ликвидации — нацисту зачитали приговор и выстрелили в голову.

Позже агент, убивший Цукурса, опубликовал под псевдонимом Антон Кюнцле книгу «Ликвидация палача из Риги».

7 марта израильская газета «Едиот Ахронот» опубликовала известие: «Цукурс, убийца рижских евреев похищен и найден убитым в ящике в Уругвае».

Все последние годы латышские националисты требуют «очистить имя национального героя Герберта Цукурса от клеветы».

Еще с 2011 года они настаивают, чтобы его останки были перезахоронены на Братском кладбище в Риге — это предложение поддержали Латышское офицерское общество, Военный музей, Латвийское национальное авиационное товарищество, Латвийский комитет Братского кладбища.

Однако тогда, в 2011-м комиссия историков при президенте Латвии порекомендовала так не поступать, поскольку «с моральной точки зрения это нежелательно». Историки указали, что торжественное перезахоронение останков Цукурса на престижнейшем столичном кладбище может ухудшить международный имидж Латвии.

Националисты же утверждают, что нацистский палач никого не убивал, а, напротив… спасал евреев. Эта альтернативно-фэнтезийная версия биографии палача была представлена в 2014 году в мюзикле (!) «Цукурс. Герберт Цукурс», показанном в крупнейших городах Латвии.

В аннотации постановки указывалось: «История легендарного полёта, приключения и трагическая судьба родившегося в Лиепае авиатора».

Продюсер Юрис Миллерс подчеркнул: «Причина, по которой мы обратились к этой теме, заключается в том, что Герберт Цукурс является одной из наиболее интересных, хотя и неоднозначно оцениваемых личностей в нашей истории».

В 2017 году Латвию на «Евровидении» представляла бразильская певица Лаура Риззотто — правнучка Цукурса. Латышские СМИ с удовольствием публиковали ее откровения о прадеде, который был «истинным патриотом своей родины и как настоящий солдат боролся за свободную и независимую Латвию».

Им «недостаточно доказательств»

Латвийская государственная прокуратура уже второй раз закрывает расследование преступлений Цукурса, много лет назад с неохотой начатое ей по настоянию еврейской общины.

В первый раз от этого дела прокуроры отказались в 2019-м, но вынуждены были вновь взяться из-за мощной негативной реакции, поступившей в том числе и из-за рубежа. Впрочем, все годы никакого движения по этому делу не было. А в апреле 2023-го в прокуратуре с облегчением объявили, что имеющихся свидетельств для установления вины Цукурса якобы недостаточно.

В учреждении утверждают, что свидетельства лиц, переживших Холокост, являются «неполными», в них много «противоречий», и они, мол, были даны не под присягой.

Примечательно, что свое решение прокуратура направила не только еврейской общине Латвии, но и «Обществу памяти Цукурса», выступающему за его реабилитацию.

Тем самым они фактически признали, что эта организация является не только заинтересованной, но и, по сути, выигравшей стороной.

И теперь, как отмечает латвийский оппозиционный журналист и правозащитник Владимир Линдерман, Цукурса можно возводить в ранг национального героя, делать из него культовую фигуру.

Линдерман подчеркивает, что даже если встать на точку зрения прокуратуры о том, что свидетельств личного участия нациста в зверствах недостаточно, факт самого его присутствия в «команде Арайса» сомнений не вызывает.

Там он заведовал автомобильным хозяйством и оружейным складом, а также, по некоторым источникам, координировал действия команды с немецкими структурами (что-то вроде офицера связи).

Для каких целей использовались находящиеся в ведении Цукурса автомобили и оружие? Для выполнения служебных задач подразделения. А важнейшей задачей «команды Арайса» была ликвидация евреев.

«Мог ли человек, занимая такую должность, не знать, в каких целях используются вверенные ему оружие и автотранспорт? Ответ — нет, знал наверняка. Из этой логической цепочки неопровержимо следует, что Герберт Цукурс являлся как минимум соучастником геноцида. Даже если он сам не нажимал спусковой крючок», — отмечает Линдерман.

Он добавляет, что прокуратура, специально затянув расследование на долгие годы, дождалась, пока все выжившие очевидцы отправились в мир иной. «Допрашивать попросту некого. Все собранные свидетельства против Цукурса теперь можно объявить советской или сионистской фальшивкой», — заключает Линдерман.

Правда, проделать этот трюк беспрепятственно прокуратуре не удалось. Совет еврейских общин Латвии объявил, что обжалует решение о закрытии дела. Как отметил представитель совета Илья Ленский, община удивлена и возмущена решением прокуратуры.

«Главное, что вообще не рассматривается вопрос о том, что само по себе участие Цукурса в «команде Арайса» уже является соучастием в геноциде», — возмущается Ленский.

Он подчеркнул, что Совет еврейских общин Латвии всегда готов указать, где и в каких архивах мира можно найти материалы о преступлениях Цукурса.

В дело вступила и фигура «тяжелого калибра». Израильский раввин Иосиф Менделевич (уроженец Риги и некогда известный советский диссидент) разместил в газете Israel National News открытое письмо, в котором констатирует, что в Латвии растут нацистские настроения.

«Латвийское правительство предпринимает попытки прославлять нацистских преступников. В то время, как я пишу это письмо, латвийские власти пытаются «отбелить» нацистское прошлое Герберта Цукурса, который был одним из главных участников массовых убийств евреев в рижских лесах», — пишет Менделевич.

Раввин призвал президента США Дональда Трампа, пользующегося славой произраильского политика, обратить внимание на ситуацию и принять меры.

В свою очередь латвийский МИД под этим давлением вынужден был обратиться к прокуратуре с просьбой предоставить более подробные разъяснения по поводу решения прекратить дело Цукурса. Так что последняя страница в этой истории еще не перевернута.