20 марта 1943 года (82 года назад) принесли торжественную присягу первые военнослужащие латышского добровольческого легиона «Ваффен СС» — генерал Рудольф Бангерский и полковник Артур Силгайлис.

Иван Шилов ИА Регнум

А на днях в Риге прошло очередное, традиционное уже шествие поклонников легионеров (самих их в живых уже практически не осталось).

В современной Латвии членов легиона чтят как «борцов за свободу» и утверждают, что это были «всего лишь честные солдаты, чья совесть не отягощена военными преступлениями». Однако факты свидетельствуют об обратном.

Легко отделались

Решение о формировании национальных латышских частей для пополнения вермахта Берлин принял, когда положение дел на Восточном фронте начало становиться для гитлеровской Германии угрожающим.

Всего на территории Латвии были сформированы две гренадерские дивизии «Ваффен СС» — 15-я и 19-я. Изначально в их рядах оказалось свыше 29 тысяч человек. Всего же за годы войны через легион прошли 110 550 человек — 87 550 в боевых, 23 000 во вспомогательных частях.

16 марта 1944 года обе дивизии в первый раз совместно участвовали в боевых действиях против наступавших советских войск у реки Великой. Легионеры сражались с советской армией на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Позже они вместе с остальными немецкими войсками отступили на запад и оказались в так называемом Курляндском котле, где продержались фактически до конца боевых действий. Некоторые, впрочем, сумели эвакуироваться в Германию и поучаствовать в боях за Берлин.

Всего в боях погибли свыше 40 тысяч легионеров, и еще 50 тысяч угодили в советский плен.

Судьбы оказавшихся в СССР сложились по-разному. Некоторые отделались совсем уж легко, другие отправились в ссылку. Впрочем, из ссылки экс-легионеров вернули очень быстро — уже в 1946–47 гг. С ними обошлись крайне мягко — с теми же «власовцами», служившими в РОА, поступили куда суровее.

Однако Москва стремилась задобрить население республик Прибалтики, а потому сочла возможным удовлетворить пожелание руководства Латвийской ССР, обратившегося с просьбой об амнистии заблудших соплеменников.

В современной Латвии любят рассказывать, что в СССР экс-легионеры столкнулись с поражением в правах и были лишены многих возможностей в учебе и трудоустройстве.

В этом плане полезно ознакомиться с биографией самого известного из бывших легионеров, Висвалдиса Лациса (умер в 2020 году). Он служил в 44-м полку 19-й дивизии «Ваффен СС», получил звание лейтенанта, после окончания войны оказался в плену и в фильтрационных лагерях.

В послевоенные годы Лацис, по его словам, был «за свои взгляды» исключен из двух вузов Латвийской ССР. Это, правда, не помешало ему в 1965-м, уже в 41-летнем возрасте, окончить Московский государственный педагогический институт иностранных языков.

В 1988 г. Лацис вступил в Народный фронт Латвии, а после выхода республики из СССР сделал хорошую политическую карьеру — неоднократно избирался в Сейм от партии радикальных националистов.

Сейчас главным предметом спора историков относительно латышского легиона является вопрос — участвовали ли они в нацистских преступлениях? Позиция официозных латвийских историков однозначна: нет.

Что касается политиков, то они пошли ещё дальше. В свое время руководство Латвии относилось к легионерам очень сдержанно. Когда в постсоветской республике возникла традиция ежегодно проводить 16 марта шествия легионеров и их поклонников, власти долгое время отрицательно относились к участию госчиновников в этих мероприятиях.

В марте 2014 года на тот момент действующий премьер Лаймдота Страуюма даже уволила своего министра регионального развития Эйнара Цилинскиса за то, что он презрел ее запрет и присоединился к легионерскому шествию.

Но в последующие годы позиция властей изменилась — и из, мягко говоря, неоднозначных персонажей легионеры превратились в национальных героев.

Точку в этом процессе поставил в 2019 году на тот момент министр обороны Артис Пабрикс, назвавший легионеров «гордостью латышского народа». Пабрикс призвал «чтить память» легионеров и «не позволить никому опорочить их память».

Ужасающая жестокость

Впрочем, даже латышские историки признают, что в рядах легиона оказались в том числе и лица, в 1941-м и позже проявлявшие неописуемую жестокость по отношению к евреям и прочему гражданскому населению.

Например, в легион вступили участники печально знаменитой «команды» Виктора Арайса, занимавшиеся в ходе гитлеровских этнических чисток в Латвии самой «грязной» работой.

Всего в 1941–44 годах в Латвии были уничтожены около 90 тысяч евреев — 70 тысяч местных и 20 тысяч завезенных из других стран.

Активнейшее участие в этих убийствах принимали местные коллаборационисты, пошедшие на службу Гитлеру, из них были сформированы латышские полицейские батальоны. Участники этих батальонов занимались бессудными убийствами невинных людей, сгоняли их в гетто, несли охрану концлагерей.

На пике численность латышских полицейских батальонов достигла 15 тысяч человек. Причем им начали ставить задачи не только по охране тыла в самой Латвии, но и по борьбе с партизанами за ее пределами.

Наиболее известная операция с их участием — «Зимнее волшебство», проводившаяся с середины февраля до начала апреля 1943 года в треугольнике Себеж — Освея — Полоцк на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области.

Здесь силами восьми латышских, одного литовского и одного украинского полицейских батальонов оказалась проведена «зачистка». Были сожжены 439 населенных пунктов, уничтожены 10–12 тысяч мирных граждан, а свыше 7 тысяч оказались угнаны в рабство, в том числе в печально известный концлагерь Саласпилс.

Каратели сразу расстреливали большинство взрослых мужчин, а прочих, в том числе и детей, подвергали бесчеловечным пыткам.

«Семилетнюю Веру фашистские палачи зарезали ножом, полуторагодовалого Женю с разбитой головой и вырванными пальцами бросили в огонь, а их маме вырезали груди, изрезали ее всю и после тоже сожгли.

Восьмилетнему мальчику из деревни Беляны вырезали пятиконечные звезды на груди и спине и бросили в огонь. В деревне Борисово у семьи Юхневич еще живым взрослым и детям выкрутили руки и головы и бросили их в реку Свольна», — сообщает белорусский историк Святослав Кулинок, изучивший архивные документы.

Позже, в апреле–мае 1944 года латышские полицейские батальоны привлекались к карательной операции «Весенний праздник» по разгрому народного сопротивления в Полоцко-Лепельской партизанской зоне Белоруссии.

Латышские батальоны «засветились» и в других районах СССР, в частности, в Новгородской области. Совсем недавно об этом вновь пришлось вспомнить.

Весной 2019 года участники организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова» в окрестностях деревни Жестяная Горка извлекли из земли сорок два скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения были обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Впрочем, не все жертвы были застрелены, некоторых закололи.

Из старых документов исследователи выяснили, что в окрестности Жестяной Горки свозили на смерть людей из нескольких районов — Новгородского, Оредежского, Батецкого, Лужского, Гатчинского, то есть с территорий современных Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Могилы жертв начали находить еще в 1940-х. Ещё в 1947-м государственная комиссия, расследовавшая эти преступления, пришла к выводу, что в ямах-могилах у деревень Жестяная Горка и Чёрная зарыто не менее 3700 тел советских граждан.

Каратели пытали и расстреливали людей практически ежедневно: мужчин, женщин, коммунистов и православных священников, взрослых и детей, русских, евреев и цыган, военнопленных и задержанных партизан.

Историк Александр Дюков, уже в наше время изучивший свидетельства о трагедии в Жестяной Горке, отмечает, что руководили казнями немцы.

«А применительно к исполнителям — это были уроженцы Латвии. Преимущественно латыши по национальности. Затесалась там пара эстонцев. Все исполнители были гражданами СССР, в отношении которых было бы разумно возбуждать уголовные дела.

Выяснилось, что из примерно 40 человек, которые были известны по именам, обнаружить удалось 15. Большинство благополучно бежало на Запад. Были несколько человек, которых поймали, судили. Потом, к сожалению, отпустили. Потому что в 1946 году советская власть проявила невероятный акт гуманизма и решила отпустить арестованных прибалтийских коллаборационистов», — рассказывает Дюков.

Гайки закручены

Когда гитлеровцы приступили к формированию латышских дивизий «Ваффен СС», они сделали их ядром именно членов полицейских батальонов — то есть людей, у которых руки по локоть были в крови.

Так, шесть батальонов (16-й, 18-й, 19-й, 21-й, 24-й, 26-й) были объединены в 19-ю гренадерскую дивизию СС. Также, хотя легион объявили «добровольческим», был объявлен массовый призыв латышских юношей.

Вот из них многих действительно можно счесть жертвами войны, поскольку в казнях они не участвовали, а отказаться от призыва не могли.

Впрочем, есть немало свидетельств о том, что многие призывники предпочли пуститься в бега, лишь бы не присягать Адольфу Гитлеру. Этот давно известный факт недавно в очередной раз подтвердился, когда ФСБ России опубликовала цифровые копии архивных документов, отражающих деятельность сотрудников Управления контрразведки «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта Красной армии.

Как докладывал «Смерш», многие из латышей не испытывали ни малейшего желания умирать за гитлеровскую Германию. Имели место многочисленные случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен.

Также стоит подчеркнуть: установлены факты, свидетельствующие о том, что зверствами занимались не только члены полицейских батальонов, но и люди в легионерской форме.

Так, в спецсообщении начальника управления контрразведки «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта от 18 августа 1944 года рассказывается об издевательствах, которым подвергли 43 раненых советских военнопленных, захваченных в районе деревни Бобрыни (Латвийская ССР). Им наносили ножевые ранения, выкалывали глаза, вырезали на лбу звезды и выбивали сапогами зубы.

«Никто из раненых, захваченных немцами и фашистами из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств. По имеющимся данным, зверская расправа над ранеными советскими бойцами и офицерами была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС», — гласит сообщение.

Кроме того, задокументирован факт расправы, которую 31 января 1945 года латышские легионеры учинили над 32 военнопленными из Войска Польского. Пленных поляков близ населенного пункта Подгае сначала пытали, а затем сожгли заживо.

Начиная с 90-х каждый год по центру Риги 16 марта (день, когда дивизии «Ваффен СС» впервые вступили в бой с советской армией) проходит шествие бывших легионеров. Сами они практически все уже умерли, но их места заняли молодые сторонники из национал-радикальных организаций.

Согласно государственной исторической мифологии, легионеры, «хоть и в чужой форме, но сражались за независимость Латвии».

Действительно, по мере того как дела на фронте шли все хуже, Берлин все более определенно обещал латышам, что генеральный комиссариат «Латвия» может рассчитывать на «полновесную автономию» — лишь бы охотнее шли на призывные пункты.

Такие обещания Гиммлер лично давал группенфюреру СС Рудольфу Бангерскому, этническому латышу, занимавшемуся мобилизацией соплеменников.

В настоящее время восприятие легионеров как «героев нации» и «борцов за свободу» почти вытеснило прежнее представление о них как «невинных жертвах гитлеровского режима», насаждавшееся в 90-х и начале 2000-х.

В 1998 году дату 16 марта официально сделали памятным днем, но в 2000-м, когда Латвия готовилась вступить в НАТО и ЕС, этот день убрали из официального календаря праздников.

Позже современные латышские националисты неоднократно предлагали «устранить историческую несправедливость» и заявляли о том, что «нельзя стыдиться чествовать борцов за свободу страны». Однако, что характерно, до сих пор «день легионера» в Латвии так и не получил официального статуса — видимо, Рига опасается, что западные партнеры «не поймут».

Раньше шествия националистов 16 марта год из года проходили со скандалами и потасовками. Антифашисты, члены русских общественных организаций раз за разом приходили для того, чтобы сорвать эти акции.

Но в этом году, как и в два предыдущих, шествие прошло тихо. Власти до предела закрутили гайки, и сейчас за попытку противодействия шествию поклонников легионеров можно не отделаться сутками в «обезьяннике», как раньше, а получить реальный тюремный срок в несколько лет.

Но любви к фанатам «Ваффен СС» в русской общине, как легко догадаться, за последнее время отнюдь не прибавилось.