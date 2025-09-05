«Что касается возможных контингентов воинских на Украине… Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума.

Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF/РИА Новости

Россия, таким образом, ответила на очередные сообщения западной прессы о том, что страны Европы намерены разместить на украинской территории некие «демонстрационные войска».

Наша страна последовательно исходит из принципа «ни Украины в НАТО, ни НАТО на Украине». Ведь именно перспектива размещения там войск альянса стала одной из предпосылок нынешнего конфликта — и Россия не допустит такого развития событий.

Президент Путин пресекает любые дискуссии о присутствии военных НАТО на Украине и напомнил Западу, к чему может привести подобная «демонстрация»:

«Если там будут появляться какие-то войска — особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, — исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».

Жёсткая риторика российского лидера обозначает серьёзное отношение Москвы к «миротворческим» планам европейцев. При этом, Путин указывает, что Россия готова пойти только на то урегулирование, которое обеспечит гарантии безопасности и для нашей страны, и для Украины. А в этом случае любое присутствие западных войск окажется не только нежелательным, но и бессмысленным.

Пока, впрочем, «Коалиция желающих» ограничивается выстраиванием фантастических планов поддержки Киева — в то время как реальная ситуация в зоне СВО развивается в пользу российской армии.

Лучшее место для встречи — Москва

При этом Москва предпринимает все возможные действия, для того чтобы развивалось дипломатическое урегулирование конфликта — о чём также напомнил президент Путин. Российское руководство соглашается на встречу с киевскими представителями, но наша сторона не позволит навязывать какие-то условия.

Киев просил провести встречу российского руководителя с Владимиром Зеленским — от чего там наотрез отказывались.

«Мы сказали, что мы готовы ко встрече на высшем уровне, — заметил Путин. — Слушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность».

«Но, — подчеркнул президент — если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу, мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если кто-то реально хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва».

Российское руководство неоднократно подчёркивало: наша главная цель — урегулирование украинского конфликта. Возможна и встреча на высшем уровне — притом, что объективно, учитывая нынешнюю конфигурацию украинской власти, особого смысла в такой встрече нет.

Для того, чтобы реальный диалог начался и состоялся, украинской стороне придётся разрешить множество фундаментальных вопросов: начиная с изменения своей конституции, проведения новых выборов и восстановления разваленной судебной системы.

Отказ Зеленского от встречи в Москве становится лишь дополнительным свидетельством того, что в реальности его режим не заинтересован ни в диалоге, ни в достижении мира. Поэтому наша страна будет вынуждена вернуться к силовому варианту обеспечения национальных интересов — а это возможно только через военное достижение целей специальной военной операции.

Наше объективное преимущество

Мировые державы уже убедились в том, что Россия и её президент последовательно отстаивают национальные интересы. Участники глобальных процессов — в том числе страны Запада, которые ещё 20-30 лет назад не воспринимали нашу страну всерьёз — не могут не считаться с «российским медведем».

Дружественные нам страны оценили выгоду от налаженных контактов с Россией. Об этом говорил и президент Путин, выступая во Владивостоке.

«У нас стабильная предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим объективным конкурентным преимуществом, потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса», — подчеркнул российский лидер.

То развитие взаимодействия России со странами Азии и Африки, которое можно наблюдать сейчас, стало следствием стратегических решений, заблаговременно принятых президентом. Стабильность, надёжность и предсказуемость в работе с партнёрами, о которых говорил Путин — это то, что наша страна готова предложить всем заинтересованным сторонам. В том числе, и представителям западного бизнеса, готовым вести честную игру.

Россия исходит из своих национальных интересов и интересов своих граждан, и именно это делает нас контрагентом, заслуживающим доверия и уважения. На практике результаты такого стабильного и предсказуемого партнёрства мир мог наблюдать в ходе недавней встречи участников ШОС в Китае, и на примере экономического форума во Владивостоке

Дальневосточное чудо

У участников X ВЭФ есть возможность воочию убедиться в том, что наш Дальний Восток становится — благодаря особому вниманию президента — настоящим русским экономическим чудом.

Ещё два десятилетия назад сложно было представить, что дальневосточные регионы будут развиваться такими темпами, по многим показателям опережая Россию в целом. И десять лет назад многие высказывали сомнения в реальности их быстрого подъёма.

Но за прошедшее десятилетие, ВРП — валовый региональный продукт Дальневосточного федерального округа удвоился.

Однако российский Дальний Восток совершил громадный скачок, став новой точкой притяжения деловой активности в Азии на десятилетия, если на столетия вперёд — что в свою очередь может изменить весь облик мировой экономики.

Превращение наших тихоокеанских регионов в центр деловой активности — стратегический приоритет России, развивающей отношения с Китаем и азиатскими странами в целом.

Чтобы поддержать долгосрочный курс, обезопасить его от новых вызовов и добиваться прорывных результатов, президент поручил правительству принять стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Стратегия, в том числе, подразумевает выход на новый уровень развития логистических маршрутов: это позволит отечественному бизнесу активнее выходить на азиатские рынки, а товарам азиатских партнёров быстрее попадать в центральные регионы России. Модернизация Дальнего Востока таким образом, выступит как фактор улучшения качества жизни всей России.

Одновременно с этим приоритетом становится и повышение привлекательности самих дальневосточных регионов.

Главная задача

Дальний Восток превращается из ресурсного центра в центр инноваций. «Одна из главных задач, если не главная, не центральная, не ключевая, заключается в том, что мы должны придать региону в целом — сейчас мы речь ведем об инвестициях в регионе— придать в целом инновационный характер», — отметил Путин.

В дальневосточных регионах строятся предприятия, дороги, на работу сюда едет молодёжь со всей России.

Всё это, вкупе с внедрением передовых решения в сферах экономики, инфраструктуры и технологий — часть большой государственной программы развития Дальнего Востока, которую упомянул глава государства в своём выступлении.

«В ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов федерации, — отметил Путин. — И эти усилия дают ожидаемые результаты». Именно благодаря госпрограмме регионы ДФО и заняли лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы.

Глава государства дал ряд важных поручений, которые посвящены дальнейшей поддержке дальневосточного бизнеса, инфраструктурной модернизации, доступности жилья, внедрению новых технологий.

Многие из этих поручений развивают уже принятые решения — что стало лучшим доказательство их успешности и востребованности.

На всей территории Дальнего Востока и Арктики запускается единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года. Сохраняются условия для действующих инвесторов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Утверждена программа развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) до ноября.

Особое внимание президент уделил развитию IT-технологий в регионе: «Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных. Конечно, с учётом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота. Мы об этом всё время говорим».

«И другие есть возможности на этих огромных территориях для применения современных технологий. Именно здесь их и нужно применять», — отметил президент.

Место для жизни

Необходимо создать все условия для того, чтобы россияне хотели здесь жить, подчеркнул Путин. Многое для этого уже сделано.

«За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц. Уровень безработицы в регионе сократился с 7 до 2,4%. Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Подчеркну, динамика хорошая, позитивная», — отметил президент.

Результаты, которые демонстрирует Дальний Восток — это хороший показатель того, что «экономика России должна стать экономикой высоких зарплат».

«И это не пустой звук, это не популизм какой-то. В этом есть экономический смысл», — подчеркнул президент. Выступая на ВЭФ, Путин озвучил простой, но важный принцип работы государственного аппарата: «Чем больше люди получают, тем лучше».

Государство, со своей стороны, создаёт комфортную среду для тех, кто уже живёт и работает на Дальнем Востоке — или намерен туда переехать.

«Развёрнуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов», — подчеркнул президент на пленарном заседании ВЭФ.

Одно из решений президента касается распространения дальневосточной и арктической ипотеки на рынок вторичного жилья. Ипотечную программу по ставке 2% распространяют на всех работников государственных и муниципальных учреждений ДФО. Глава государства поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей.

Минфину же следует направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в социальную сферу и инфраструктуру для мастер-планов.

«Работа здесь, на Дальнем Востоке и Арктике, ведётся большая и предстоит большая», — подчеркнул глава государства.