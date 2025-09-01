С 31 августа в Китае проходит масштабный саммит ШОС, и он уже стал главным политическим событием Евразийского пространства в 2025 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, потому, что на него съехали не только лидеры стран-членов Организации (куда входит Россия, Китай, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Иран, Пакистан и Белоруссия), но и представители двух с лишним десятков других евразийских государств — от Армении до Малайзии.

«Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти, и всё больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией», — пояснил по данному поводу президент России Владимир Путин.

Во-вторых, потому, что колоссальный интерес к мероприятию проявили западные СМИ, которых, по всей видимости очень волнует то, что «Лидер Китая Си Цзиньпин вместе с Россией и Индией формирует новый мировой порядок», как пишет Reuters. Или что «Си и Путин стоят плечом к плечу в то время, как Китай провозглашает себя альтернативным глобальным лидером», как указывает CNN.

Ажиотаж Востока вкупе со страхами Запада вполне объясним.

«В то время, как старый мировой порядок в виде запада продолжает обсуждать какие-то очередные пакеты антироссийских санкций, саммит ШОС ставит задачи по построению нового порядка», — объясняет доктор политических наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Страны-участницы ШОС, несмотря на имеющиеся разногласия, встречаются и пытаются разговаривать, а не закрываться друг от друга барьерами, санкциями. И в результате достигают важнейших договоренностей, которые — в том числе — оказались прописаны в Тяньцзиньской (названной по месту проведения) декларации Саммита.

Договоренностей, отражающих те идеи и инициативы, которые Москва уже много лет отстаивает на международном уровне.

Так, например, в декларации отмечено, что ШОС выступает за формирование многополярного мироустройства. Такого порядка, в рамках которого никто ни над кем не доминирует, никто не навязывает другим странам свои взгляды, идеи или интересы.

В этом плане ШОС является своего рода прообразом такого мироустройства на региональном, евразийском уровне.

«ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всём Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития», — говорит Владимир Путин.

Системы, которая, по его словам, пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран. Была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других.

То есть, проще говоря, продвигала бы принцип неделимой безопасности.

Принцип, который — как показывает вся современная история — является единственной основой для глобальной системы безопасности. Гарантией отказа мира от блокового противостояния или же формирования союзов для сдерживания одной страны (России, Китая, Ирана — неважно).

Ну и, наконец, способом спастись от рисков перерастания региональных войн в глобальные.

Только через призму неделимой безопасности можно эффективно бороться с международным терроризмом (чего сейчас не происходит, поскольку ряд государств стимулируют террористов для борьбы со своими политическими соперниками), киберугрозами. Только принцип неделимой безопасности поможет избежать дальнейшей милитаризации и гонки вооружений — в том числе в космосе.

Помимо сотрудничества в области безопасности страны-члены ШОС намерены углубить и экономическую кооперацию.

В Декларации отмечается, что через поддержку интеграционный проектов «Один пояс — один путь», развитие торговли в национальных валютах, создание Банка развития ШОС и механизмов по экспортному кредитованию на деле, в конкретных секторах и отраслях сейчас формируется и экономическая независимость от подконтрольных Западу глобальных финансовых институтов.

Как пояснил российский президент, «мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Всё это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры».

Сейчас в рамках ШОС активно продвигаются собственные технологические платформы: искусственный интеллект (Alem. AI, Региональный центр искусственного интеллекта в Душанбе), электронная торговля, инновационные решения в области таможни. Что уже позволяет странам активно вкладываться в экономический рост друг друга.

Темпы развития сотрудничества в рамках организации названы впечатляющими: например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более пяти процентов, промышленного производства — 4,6%

То есть, выше мировых показателей.

Ну и, конечно же, не забывают о культуре.

Россия всегда стояла на позиции, что Евразия должна быть пространством культурных обменов и взаимообогащений, а не конфликтов. Тем более, что эти конфликты, как уэе отмечали многие эксперты, часто стимулируются другими странами и призваны сдерживать развитие глобального региона. Не позволять ему превратиться в мировой полюс силы.

Не случайно сейчас Индия и Китай пытаются разрешить взаимные противоречия для того, чтобы совместно противостоять внешним угрозам. Прежде всего исходящим от президента США Дональда Трампа, пытающегося вынудить Нью-Дели и Пекин под угрозой санкций отказаться от сотрудничества с Россией.

Еще недавно такое сближение для совместной защиты от США вызывало неоднозначную реакцию не только со стороны региональных держав, не входящих в ШОС, но и и некоторых членов организации.

Государства опасались предпринимать шаги, которые вызвали бы гневную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Однако сейчас их стремление к сотрудничеству с ШОС перевесило многие опасения — поэтому они приехали в Пекин.

«На саммите представлены и те страны, которые колеблются. Они имеют связки с Западом, но видят необходимость участия в формирования нового мирового порядка», — говорит Владимир Аватков.

В частности, та же самая Турция, которая, по словам эксперта, является своего рода глобальной лакмусовой бумажкой: по словам эксперта, эта страна и во Вторую мировую войну вступила под самый конец, чтобы быть на стороне победителей, и уже сегодня «тянется к будущему, хотя ноги ещё в архаизме в виде НАТО».

А Россия готова принимать новых членов в ШОС.

По словам Владимира Путина, сейчас на рассмотрении находятся заявки ещё более десятка государств на подключение к взаимодействию в качестве наблюдателя или диалогового партнёра. Причем сотрудничество может проявляться в совершенно разных сферах — Организация ориентирована не на конфронтацию и менторство, а на синергию различных систем и национальных особенностей, формировании единого гуманитарного, образовательного и ценностного пространства в Евразии.

В ее основе лежит понятия суверенитета и социальной справедливости, которые пользуются огромной популярностью в странах глобального Юга. И, учитывая процессы, проходящие на Западе, могут обрести популярности и в Европе с Соединёнными Штатами. В этом случае идея Путина об интеграции европейских стран в Евразийскую систему безопасности начнет претворяться в жизнь.