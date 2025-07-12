Европа готовится работать в ближайшие годы исключительно на Украину. Очередная сходка, посвящённая ей, завершилась в Риме, где 10–11 июля проходила конференция по восстановлению этой страны.

AP/TASS Владимир Зеленский, Джорджа Мелони и Дональд Туск на международной конференции по восстановлению Украины. Рим. 2025

Благородное, казалось бы, дело — не бросать своих партнёров наедине с их проблемами и помочь в ликвидации последствий боевых действий. Да, если бы не одно обстоятельство — говорили в итальянской столице не о восстановлении Украины как таковом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которой удалось избежать вотума недоверия, с большой радостью сообщила о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи и €3 млрд из фонда поддержки Украины.

Также она объявила о создании совместно с Европейским инвестиционным банком, Италией, Германией и Францией европейского фонда реконструкции Украины, задача которого — привлечь до €10 млрд частных инвестиций. Впрочем, это не значит, что эти миллиарды европейцы вынут и принесут Киеву — это просто желаемый ориентир.

Фон дер Ляйен активно призывала бизнесменов инвестировать средства. С похожей агитационной речью выступила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Не бойтесь инвестировать в строительство и восстановление Украины. Восстановление Украины — это не азартная игра. Это инвестиция в страну, которая продемонстрировала большую устойчивость, чем любая другая», — сказала она.

Заявления главы правительства вызвали бурную реакцию населения в соцсетях в духе «а когда Мелони начнёт восстанавливать Италию?», «я каждый день хожу на работу, чтобы заработать для Украины?» Подобные настроения царят и в других странах ЕС.

В частности в Германии, канцлер которой и вовсе претендует на звание главного проукраинского ястреба Европы. На конференции в Риме Фридрих Мерц сказал, что Германия продолжает оказывать помощь Украине в укреплении обороноспособности, а также выразил готовность закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их ВСУ.

А затем и вовсе выступил с дерзким заявлением: «У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и президенту Путину. Послание довольно простое: мы не сдадимся. Моё второе послание адресовано Вашингтону и президенту Трампу: оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории».

Украина становится бездонной бочкой для немецких налогоплательщиков, но канцлер снова обещает ей миллиарды, при этом для собственных граждан даже налог на электроэнергию не готов снизить, подчеркнула лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Но и это ещё не всё. Мерц заявил, что Россия должна выплатить Украине €500 млрд на покрытие убытков, в ответ на что официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, а не пора ли подсчитать, кто и кому должен, и предложила канцлеру ФРГ заплатить за реставрацию шедевров Дрезденской галереи советскими специалистами.

Различные мероприятия по сбору средств для Украины проходят регулярно, но насколько они результативны? Денег в руки Киева капает всё меньше: если на подобной конференции в Лондоне в 2023 году подписали соглашений на €60 млрд, то сейчас речь шла всего о 10 миллиардах.

А вообще на восстановление, по подсчётам Всемирного банка, нужно $500 млрд в ближайшие 10 лет — причём это с учётом Донецка и Луганска, которые уже давно перестали быть частью Украины.

Завершившуюся в Риме конференцию итальянская газета il Fatto Quotidiano охарактеризовала как «мероприятие, лишённое веса и значения», а единственным значимым фактом для Италии и Мелони назвала присутствие Урсулы фон дер Ляйен, говорившей о возможности европейских займов для стран — членов ЕС для развития оборонной промышленности на Украине.

Вдобавок настроение собравшимся в Риме испортили успешные действия российских войск в зоне СВО, написало британское издание The Guardian.

Да, как бы европейцы ни старались прикрываться благородными намерениями по восстановлению Украины, в центре внимания была, конечно же, военная помощь. Иначе зачем, воспользовавшись возможностью, «коалиция желающих» провела очередное заседание?

Правда, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не сочли это настолько весомым поводом, чтобы лететь в Рим, а подключились по видеосвязи из Лондона, куда лидер Пятой республики прибыл с визитом.

Но это не значит, что идеологи объединения отмалчивались по ту сторону экрана, наоборот. Макрон объявил об открытии штаб-квартиры «коалиции желающих» в Париже, через год её перенесут в Лондон.

Коалиция рассчитывает предоставить Украине специалистов по материально-техническому обеспечению, вооружению и подготовке кадров, а также помогать в осуществлении контроля над воздушным пространством и морем.

А сразу же после окончания боевых действий Франция и Великобритания готовы ввести на Украину до 50 000 военных, добавил Макрон.

Для России размещение подразделений стран НАТО вблизи её границ неприемлемо, это «красная черта», о чём чётко и однозначно повторялось, кажется, тысячи раз. Идея быстро развернуть военные силы на территории Украины после прекращения боевых действий — это не просто нескрываемое намерение, а прямое следствие прекращения огня, которого добивается Запад и на которое соответствующим образом не раз реагировали в России, пишет The Washington Post.

Более того, в «коалиции желающих» прибыло — впервые в заседании объединения приняли участие американцы. Спецпосланник президента США Кит Келлог, отвечая на прозвучавшее с трибуны послание Мерца, ответил, что Вашингтон остаётся с европейцами в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, он выразил мнение, что США и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины, проводя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.

Собрались западные политики в Риме, по официальной версии, ради восстановления Украины, но до завершения вооружённого конфликта приступать к ней смысла нет, а про поиски путей мирного урегулирования они и думать не собираются, не говоря уже о предметных обсуждениях. Наоборот, сохраняя военную помощь ВСУ, они только затягивают боевые действия.

«Восстановление Украины» в нынешнем контексте выглядит как план по распилу выделяемых на эту статью средств (их выделили, но на практике же не направляют на строительство новой больницы, например) и обогащению Запада за счёт пока ещё оставшихся у Украины ресурсов.

Как только пушки и беспилотники затихнут, европейцы и американцы хлынут разбирать причитающееся им. Что кому причитается, они как раз-таки сейчас и распределяют. А украинцы этому, похоже, никак не пытаются даже противостоять.

«Римские каникулы» чиновники, бизнесмены и прочие представители элиты провели в своё удовольствие. Как только они съехались на конференцию, произошёл ажиотажный спрос на услуги эскорт-агентства Европы — да такой, что пришлось разослать заявки даже в партнёрские московские агентства, сообщает издание Страна. Ua.

«Но, чтоб исключить политические недоразумения, в заявках сразу оговаривается, что клиенты — украинцы», — уточнил один из участников мероприятия в итальянской столице.