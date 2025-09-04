Главной фронтовой новостью последних дней стал брифинг Министерства обороны по ситуации на купянском направлении. Подразделения группировки войск «Запад», действующие в Харьковской области, установили контроль над значительной частью города Купянска, взяв под контроль ряд кварталов на западном берегу реки Оскол.

Иван Шилов ИА Регнум

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий», — говорится в публикации Минобороны.

В частности, наши военные закрепились у здания Купянской районной администрации и в районе стадиона «Спартак». Бойцы занимают позиции на улице Энергетической и действуют в районе телевышки на перекрёстке между улицей Первомайской и проспектом Конституции.

Взятие под контроль северо-западных районов Купянска стало результатом наступления, которое российские войска вели на протяжении последних месяцев.

Силы группировки «Запад» форсировали реку Оскол севернее Купянска, а затем создали плацдарм на её правом берегу. В течение последних месяцев штурмовые подразделения вели ожесточённые бои, последовательно лишая группировку противника в Купянске снабжения.

В ходе летних боёв была перерезана дорога, идущая от Купянска к северу, на Волчанск, после чего российские войска устремились к трассе Н-26, связывающей Купянск и Харьков. Таким образом, оборонительные позиции противника на подступах к Купянску оказались растянутыми.

Это позволило передовым подразделениям российской армии вклиниться в оборону противника и занять часть городской застройки. При этом у ВСУ нет возможности навязать тяжёлые городские бои с опорой на промзону, как ранее в Авдеевке или Мариуполе.

Городская промзона находится на низком, левом берегу реки Оскол (район Заосколье), в то время как жилая застройка и административные здания находятся на правом. Дальнейшее продвижение российских войск в застройке может привести к тому, что мосты через реку Оскол будут захвачены, а группировка ВСУ в Заосколье окажется в полном окружении.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Министерство обороны Украины в свойственной манере традиционно «опровергло» информацию о потере контроля над частью Купянска, несмотря на объективные данные с мест. Киевский аналитический портал DeepState, который, как правило, критикует заявления своих военных, признаёт, что ситуация в Купянске для ВСУ «близка к критической».

Подразделения российской армии развивают наступление на западном берегу реки Оскол, завершая блокирование города, двигаясь в направлении населённых пунктов Садовое и Осиново, а также — по направлению на Благодатовку.

Красноармейское направление: продвижение на север

На участке фронта на севере и северо-западе ДНР наши бойцы продолжают операцию по раздроблению и окружению крупнейшего укрепрайона противника в северной части Донбасса — Славянской агломерации. На минувшей неделе появилось подтверждение информации об освобождении сёл Русин Яр и Полтавка, расположенных между городами Константиновкой и Красноармейском (Покровском в украинской терминологии).

Подразделения российской армии продолжают наступление по направлению на север, вдоль реки Полтавка, постепенно обходя с запада позиции противника в Константиновке и лежащем к северо-западу от него городе Дружковка.

Оба города находятся в южной части Славянско-Краматорского фортификационного района, при этом противник превратил городскую застройку и промзоны в сплошные оборонительные рубежи.

Сейчас российские войска находятся на восточных окраинах Константиновки, поэтому охват города с запада может привести к полному окружению города.

Источники на местах отмечают: на этом направлении противник сталкивается с нехваткой сил. Сообщается, что последние значимые резервы ВСУ были переброшены в район Купянска, в Красноармейск и южнее — в район границы между Днепропетровской областью и территорией ДНР, где фронт постепенно начинает «проседать».

Крайний запад ДНР: «дозачистка выполнена»

Наступление российской армии также продолжается на границе между ДНР и Днепропетровской областью.

Развивая ранее достигнутые успехи, штурмовые подразделения группировки «Восток» выбили врага из посёлка Камышеваха. Это последний населённый пункт в этом, западном районе ДНР, остававшийся под контролем противника.

Украинское командование до последнего стремилось удержать контроль над посёлком, используя в качестве оборонительного рубежа многочисленные болота и небольшие речки.

Однако российские войска смогли обойти укрепрайон противника, тем самым вынудив его начать отступление, сообщил фронтовой источник ИА Регнум.

«Как мы и говорили, судьба ВСУ в Камышевахе была решена после того, как мы заняли сёла Новогеоргиевку и Запорожское, создав таким образом условия для окружения позиций противника», — пояснил собеседник.

Как это обычно бывает, командование противника дало приказ на отход слишком поздно, в итоге противник понёс больше потери при отступлении, отметил наш источник. По его оценке, «таким образом, задача по дозачистке этой части Донбасса нами, можно сказать, выполнена».

Днепропетровский «буфер»: извлечение «зубов дракона»

Продолжая наступать вдоль линии административной границы ДНР и Днепропетровской области, бойцы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» взяли село Новосёловка. Это уже шестой по счёту населённый пункт на Днепропетровщине, перешедший под контроль российских войск.

Южнее российские войска приступили к штурму мощного укрепленного района противника на стыке границ ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей в районе населённого пункта Березовое.

Активная работа ведётся в районе находящихся рядом сёл — Тернового и Новониколаевки. Между «населённиками» создана сплошная линия фронта, усиленная минными полями, натянутой колючей проволокой и «зубами дракона».

Создание укрепрайона шло на протяжении последних нескольких месяцев, когда противник исчерпал возможности по удержанию под контролем территории Донбасса. По информации с мест, фортификационный узел в районе Березового — один из крупнейших под контролем ВСУ.

Наступление продолжается одновременно со стороны сёл Запорожское и Новогеоргиевка, которые были заняты нашими военными в конце августа. Успех на этом направлении позволит обезопасить тылы группировки российских войск в районе Великой Новосёлки и посёлка Комар, лишив противника возможности к контрнаступлению.

Несмотря на завершение календарного лета, ВС России продолжают повсеместно теснить противника, не давая ему перейти в контратаку. Синоптики предсказывают, что дожди придут в Донбасс ближе к середине осени. Это лишает командование ВСУ последней надежды на стабилизацию постепенно проседающей линии фронта.