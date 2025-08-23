Президент Владимир Путин 22 августа посетил город Саров Нижегородской области. Здесь находится ключевое предприятие ядерного оружейного комплекса страны: Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ), который входит в состав госкорпорации «Росатом».

Гавриил Григоров/РИА Новости

Путин поздравил работников «Росатома» и ветеранов отрасли с её 80-летием.

«Низкий поклон — ветеранам, которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием. Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества», — приводит сайт Кремля слова президента.

Президент отметил, что создание атомной отрасли в 1945 году стало эпохальным событием, которое определило развитие экономики, энергетики, здравоохранения и оборонного комплекса, обеспечило национальную безопасность и стратегический паритет.

В ходе посещения РФЯЦ — ВНИИЭФ президент осмотрел выставку, посвящённую научно-образовательной инфраструктуре, которая развивается в городах особого значения: Обнинске, Снежинске, Лесном, Железногорске, и в самом Сарове.

Глава государства пообщался с молодыми сотрудниками научных центров и предприятий атомной отрасли.

Уважение к прошлому, поддержка будущего

«Абсолютно убеждён, что молодёжи, всем поколениям специалистов «Росатома» — как и вашим великим предшественникам — по плечу любые, самые сложные цели, — подчеркнул президент, обращаясь к молодым специалистам-атомщикам. — Это касается и гражданских, и оборонных задач, в которых задействован потенциал атомной индустрии России. И хотел бы повторить: вы доказали это, бесспорно, выдающимися результатами своего труда».

Президент проявил внимание и к тем, кто всю жизнь посвятил себя отечественному атомпрому, и к новому поколению учёных и инженеров, и к проектам по развитию научно-образовательных кластеров в «закрытых» городах.

Неформальное и тёплое общение показало, с каким уважением глава государства относится к достижениям учёных прошлого:

«Мы гордимся научными триумфами выдающихся физиков — Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Якова Зельдовича, Николая Семёнова, Андрея Сахарова, энергией и вдохновенным трудом людей, которые запустили сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый уникальный научно-промышленный комплекс».

У президента на особом счету — поддержка молодых атомщиков, которые сейчас создают будущее страны (и не только в области энергетики).

Как Россия сохранила лидерство в атомпроме

Сохранение, а затем и высокодинамичное развитие атомной отрасли стало возможным благодаря принятому в 2007-м решению создать госкорпорацию «Росатом». «Сергей Владиленович (Кириенко) занимался как раз её созданием, — отметил президент, и подчеркнул: Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе, уже в XXI веке».

На тот момент подобного опыта управления отраслью в истории отечественного мирного атома еще не было. С конца 2000-х отрасль удалось по сути собрать заново и перезапустить, задействовав современные технологические и управленческие наработки.

Владимир Гердо/ТАСС Выставка «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения» на территории Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Сегодня «Росатом» является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надёжности и экологичности отечественных атомных технологий», — отметил президент. Он подчеркнул, что ни одна компания в мире не строит столько энергетических объектов. Кроме того, напомнил глава государства, Россия первой в мире запустила в серийное производство самые безопасные реакторы поколения «3+».

Также важно, что работа «Росатома» не ограничивается собственно энергетической отраслью, и обеспечением её безопасности. На это президент обратил особое внимание, подчеркнув, что на базе предприятий госкорпорации работают целые «отрасли знаний, производств, технологий, которые являются одним из фундаментов самого существования российского государства на данном этапе нашего развития».

«Чтобы всё получилось»

Один из участников встречи президента с молодыми атомщиками, Владимир Кузнецов (он работает на предприятии ядерного оружейного комплекса «НИКИЭТ» и одновременно готовится к поступлению в магистратуру МЭИ) задал вопрос: «Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, о чём вы мечтаете?»

«О том, чтобы у вас всё получилось. Это моя работа, цель», — ответил Путин.

Это «чтобы у вас всё получилось», безусловно, относится не только к конкретному специалисту, а ко всей атомной отрасли, и шире — к стране в целом.

Владимир Гердо/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФЯЦ — ВНИИЭФ

Страна должна развиваться независимо и уверенно, государство — решать поставленные задачи, а его граждане — иметь возможность в максимальной степени проявить себя. А лидер страны формирует смыслы и задаёт тенденции развития России.

В этом процессе развития страны атомпром — благодаря особому вниманию президента — стал одним из факторов внутреннего роста и укрепления нашей «мягкой силы» в мире. Это один из драйверов прогресса, благодаря которым России становится сильнее.

Самый большой ледокольный флот

Здесь большую роль играет уже упомянутая «многозадачность» работы корпорации «Росатом». В том числе, достижения работающих здесь учёных и других специалистов в квантовых вычислениях, в ядерной медицине, в освоении Севморпути — всё это превращает атомную отрасль в одну из основ технологического суверенитета страны.

Президент упомянул работы «в области управляемого термоядерного синтеза, которые были начаты в том числе ещё великим Евгением Павловичем Велиховым».

«Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий», — отметил Путин.

Добавим, что проекты и разработки по этому направлению развиваются благодаря поручениям главы государства — так же, как и работы в области материаловедения, так же как и формирование Россией полноценной полярной ледокольной группировки.

«У нас ведь восемь атомных ледоколов, в мире такого флота нет ни у одной страны», — подчеркнул президент, напомнив, что ещё четыре ледокола готовятся к спуску на воду.

Строим и учим по всему миру

Прорывы в вышеперечисленных и многих других направлениях обеспечили нашей стране лидерство на поколения вперёд. Это привлекает к российскому атомпрому внимание партнёров со всего мира.

По данным «Росатома», в прошлом, 2024 году, госкорпорация заключила с шестью заказчиками из пяти стран семь новых контрактов на поставку урановой продукции (плюс достигнуты дополнительные соглашения по ранее заключённым сделкам).

К 2025 году свыше 70% мирового рынка строительств атомных электростанций принадлежит «Росатому».

Наши специалисты построили и строят в данный момент 36 энергоблоков в общей сложности в 12 странах мира — в том числе, в Китае, Индии, Бангладеш, Турции и Египте. Обучение и подготовка специалистов, которые будут работать на этих АЭС, становится одним из факторов распространения российской «мягкой силы».

«Сейчас только рассказывали коллеги, в Обнинске целый центр создан, причём центр международный, там и наши студенты обучаются, и иностранные студенты», — отметил Владимир Путин.

В России сейчас действует более 50 университетов, готовящих специалистов-атомщиков, кроме того «Росатом» установил партнёрские отношения ещё с несколькими десятками вузов за рубежом, добавил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Не страны недружественные, а элиты

Российские атомщики сотрудничают даже с теми государствами, которые входят в недружественный нам блок НАТО, но (в отличие почти от всех стран Западной Европы) стремятся удерживать политический суверенитет — с Турцией и Венгрией.

Россия рассчитывает на начало полномасштабного восстановления отношений с США, отметил Путин. При этом глава государства не склонен переоценивать возможности выстраивания конструктивных российско-американских отношений, оценивая прогресс осторожной фразой: «свет в конце тоннеля всё-таки замаячил».

В целом же, российский лидер исходит из того, что «у нас нет недружественных стран — есть недружественные элиты». Выстраивая международные отношения, Россия работает в первую очередь с людьми, компаниями, предприятиями — «обходя» некомпетентных лидеров. В странах с недружественными нам элитами «пропаганда, конечно, работает, мозги промывают», но взаимодействие с народами оказывается сильнее пропаганды.

И в этом решающую роль играет российская «мягкая сила» в науке и образовании.

Настроить общество на саморазвитие

Образовательные и научные программы «имеют национальное, да и, пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение», подчеркнул президент в разговоре с молодыми специалистами-атомщиками.

«Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны и, что крайне важно, расширяют возможности для творчества, самореализации талантливых молодых людей, школьников и студентов, которые мечтают работать в атомной отрасли», — подчеркнул Путин.

Он также указал: чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и обеспечить развитие, нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время. Президент настраивает всё общество на постоянное саморазвитие — с тем, чтобы быть готовым ответить на новые вызовы.

Это касается не только специальной военной операции, где жизненно необходимо применять новые технологические подходы. Саморазвитие, постоянное обновление «базы» знаний и навыков необходимо для сохранения и развития страны в целом.

«Возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта, генетика, другие направления — вы лучше меня знаете — от которых будет зависеть не только эффективность экономики, а без эффективности экономики невозможно развивать ни оборону, ни науку, ничего», — привёл президент пример одного из новых вызовов времени.

При этом наш исторический опыт свидетельствует — рассчитывать только на заимствования чужих, наработанных в других странах технологий, Россия не может.

Рассчитывать следует только на собственные знания, своих специалистов — и благодаря этому достигать лидерства. На это следует «настроить всё общество», уверен президент.

Поэтому так важно повысить для молодёжи престиж инженерных профессий, пробуждать интерес к научным исследованиям, в том числе и в атомной отрасли. «Мне кажется, ничего интереснее нет, чем то, чем вы занимаетесь. Это я говорю без всякого преувеличения», — подчеркнул президент, обращаясь к молодым специалистам.

Путин привёл приведя цитату Альберта Эйнштейна: «Мне было интересно узнать, как устроен мир» — и именно этому, подчеркнул президент, посвящают себя всё новые поколения исследователей. Тем важнее готовить новую смену уже со школьной скамьи, «заинтересовать с младых ногтей, что называется».

«Мы все должны жить в интеллектуальной среде науки и образования. И ничего нового не скажу. Каждый, кто в этой среде чувствует себя комфортно, должен настроить себя на то, что учиться нужно всегда, постоянно, каждый день. Вот это все вызовы, с которыми мы сталкиваемся и с которыми мы живем и будем жить», — отметил Путин.

Но и очень важно «осознать, что мы можем преодолеть все эти вызовы, и мы это сделаем», — добавил глава государства.