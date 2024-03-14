Материалы с тегом ««Росатом»»
Названы сроки начала строительства восьмого блока ЛАЭС
Начало строительства восьмого энергоблока Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил 14 марта гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Так, в ходе торжественной церемонии начала сооружения седьмого блока Ленинградской АЭС президент России Владимир Путин поинтересовался, когда два...
14 марта 2024
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что приедет в Сочи на «Атомэкспо»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен в марте посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье. Сийярто отметил, что приглашён на форум и будет «счастлив приехать». Он добавил, что Россия и Венгрия...
3 марта 2024
Гендиректор «Росатома» заявил, что глава МАГАТЭ может 6 марта посетить РФ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может 6 марта приехать в Россию. Об этом 29 февраля заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. «Надеюсь, да», — заявил глава «Росатома», отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать...
29 февраля 2024
В России создали 20-кубитный квантовый компьютер
Российские учёные создали 20-кубитный квантовый компьютер. В 2024 году также планируется создание 50-кубитного, сообщил сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов. «В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали...
21 февраля 2024
Гросси оценил возможности ЕС снизить зависимость от атомной отрасли России
Снижение зависимости от российской ядерной и атомной отрасли обойдётся странам Европейского союза в миллиарды евро, немедленный отказ от российских ресурсов невозможен, сообщило 19 февраля агентство Reuters. «Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды… Он не видит...
новость часа
19 февраля 2024
Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал призывы к санкциям против «Росатома»
Западные санкции в отношении корпорации «Росатом» нанесут удар по ядерной отрасли во многих странах, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с агентством Reuters. Он назвал такой вариант нереалистичным и нецелесообразным. Гросси отметил, что множество западных компаний зависит от поставок...
19 февраля 2024
«Росатом» представил Путину разработки в сфере здравоохранения
В Москве 14 февраля на Форуме будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали новейшие достижения госкорпорации «Росатома» в области производства атомной промышленности, включая медицинское оборудование и фармакологические разработки. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома»...
14 февраля 2024
В США заявили о скором запрете на импорт обогащённого урана из России
Представители атомной отрасли в США ожидают, что запрет на импорт обогащённого урана из России введут уже в 2024 году, сообщила 11 февраля газета Financial Times (FT). «Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащённого урана начнёт действовать, так как в декабре...
11 февраля 2024
«Росатом» в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в 2024 году собирается осуществить физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии. Об этом заявил журналистам глава организации Алексей Лихачёв. «В этом году за рубежом у нас два физпуска запланировано совершенно точно: это станция «Руппур» в...
новость часа
28 января 2024
Глава «Росатома»: Россия соблюдает все принципы защиты Запорожской АЭС
Россия соблюдает все пять принципов защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС), нет никаких сомнений в обеспечении безопасности станции, заявил 27 января журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. «Все блоки находятся в режиме останова. На одном блоке разогнаны парогенераторы...
27 января 2024
«Росатом»: угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от ВСУ
Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС может исходить только от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 27 января генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. «Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть, и авторами такой угрозы могут быть только действия ВСУ», —...
27 января 2024
В «Росатоме» запланировали сдать ледокол «Ленинград» раньше срока
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 26 января, что его корпорация совместно с Объединённой судостроительной корпорацией и Балтийским заводом сделают всё, чтобы сдать новый атомный ледокол «Ленинград» в срок или раньше. «Мы — комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП...
26 января 2024
Путин примет участие в церемонии заливки бетона в новый блок египетской АЭС
Участие президента РФ Владимира Путина в церемонии заливки бетона в основание 4-го энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января. «Оно [участие Путина] готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше...
19 января 2024
«Росатом» представил Путину разработки в оборонной сфере
Госкорпорация «Росатом» представила президенту РФ Владимиру Путину ряд инициативных разработок, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор компании Алексей Лихачёв. «Целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны», —...
6 января 2024
Глава Запорожской области рассказал о состоянии атомных реакторов ЗАЭС
Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинские боевики не смогут нанести такой ущерб, который вызовет экологическую катастрофу, атомные реакторы станции работают стабильно, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам главы региона, имеющееся в распоряжении ВСУ оружие не...
новость часа
22 декабря 2023
«Росатом» установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Государственная корпорация «Росатом» установила рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути. Общий объём перевезённого груза за 2023 год составил 35 млн тонн. Предварительное подведение итогов 2023 года состоялось в Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот», сообщили ИА Регнум в пресс-службе...
21 декабря 2023
«Росатом» опроверг сообщения СМИ о планах прекратить поставки урана в США
Сообщения о том, что «Росатом» может прекратить поставки урана в США, не соответствуют действительности, сообщили 15 декабря в пресс-службе компании. «TENEX («Техснабэкспорт», входит в «Росатом». — Прим. ИА Регнум.) полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому...
15 декабря 2023
В Турции разрешили ввести в эксплуатацию первый блок АЭС «Аккую»
Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили 12 декабря в пресс-службе «Росатома». Как заявила гендиректор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева, разрешение дало турецкое Агентство по ядерному регулированию. Оно подтвердило, что все требования турецкого...
12 декабря 2023
Кириенко рассказал, как Путин убедил сомневавшихся создать Росатом
Президент России Владимир Путин своим решением создать госкорпорацию «Росатом» в 2007 году пошёл на беспрецедентный шаг, обеспечив развитие российской атомной отрасли и нынешнее лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил первый замруководителя администрации президента, председатель...
2 декабря 2023
Лихачёв и Гросси договорились о консультациях по ЗАЭС в начале 2024 года
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели встречу на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае и договорились о проведении консультаций по ситуации на Запорожской...
2 декабря 2023