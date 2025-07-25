Тюменская региональная татарская общественная организация (РТОО) «Наследие» выступила с инициативой: поставить в историко-мемориальном комплексе «Искер» памятник некой Сузге Ханым.

Историко-мемориальный комплекс «Искер»/vk.com Памятник Сузге Ханым (без постамента), установленный у мечети хана Кучума

Мемориал создан на месте, где стояла столица Сибирского ханства, в 17 километрах от Тобольска. А Сузге Ханым, как утверждается, была любимой женой последнего хана Сибири Кучума. Тот диктовал свою волю из крепости Искер до той поры, пока на берега Иртыша не пришли казаки Ермака Тимофеевича.

Ещё точнее: Кучум был узурпатором, который сверг законного пророссийского правителя ханства и попытался порвать связи Сибири с Москвой. Это и стало причиной похода Ермака. Кто и в честь чего предлагает увековечить жену сомнительного деятеля? И за что была отмечена именно Сузге Ханым?

Бухарский узурпатор

Сибирское ханство — феодальный домен, который откололся от Золотой орды во второй половине XV века. В те же годы Великое княжество Московское окончательно освободилось от ордынского влияния.

В 1555 законный сибирский хан Едигер отправил послов к Ивану Грозному с просьбой «прибрать Сибирь к рукам», обещая исправно платить царю дань. Но через несколько лет во владения Едигера с юга во главе ногайских и казахских орд вторгся Кучум. По некоторым сведениям, уроженец Бухары, и точно — родственник бухарского правителя Абдуллы-хана II, при чьей поддержке он и захватил сибирский престол.

Кучум убил хана Едигера и царевичей, которые могли бы унаследовать престол. Опираясь не на местных, сибирско-татарских, а на ногайских и казахских воинов, он укрепился в цитадели Искера. Своей целью Кучум провозгласил укрепление ислама в ханстве (часть подданных, особенно из числа хантов и манси, исповедовала язычество), для чего вывез из Казани мусульманских законоведов.

«В то время многие (жители сибирских земель. — Прим. ред.), которые не хотели добровольно по закону магометанскому подвергнуться обрезанию, были принуждены к тому силою, а некоторые упорно сопротивлявшиеся поплатились даже за это своею жизнью», — писал в «Истории Сибири» академик Герард Миллер.

А была ли красавица?

Кучум, «зачистив» предыдущую династию, решил основать свою. Здесь в современных интерпретациях истории хана-узурпатора и появляется ханша Сузге. В современной казахской историографии и популярной литературе утверждается, что она была дочерью одного из казахских правителей, Шигай-хана.

«Самой любимой женой хана Кучума была черноокая Сузге — дочь казахского султана… «красотой с которой могла спорить лишь утренняя звезда», — пишет казахский историк Мурат Абдиров в книге 1996 года о хане Кучуме.

Но вот проблема — похоже, что «черноокой Сузге» не существовало.

«Ссылок ни на один документ найти мы не можем. В некоторых источниках утверждается, что установлены даты ее жизни, хотя бы частично. Тоже ни одного свидетельства об этом нет. В русских документах она не упоминается», — комментировал телеканалу «Тюменское время» научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Беляков.

Российские историки считают Сузге Ханым фигурой мифической и известной больше по романтическому стихотворению «Сузге» 1839 года авторства Петра Ершова, создателя «Конька-горбунка», где как раз и говорится о черноглазой красавице с «лёгкой ножкой».

В этом отличие полусказочного персонажа от её гипотетического мужа Кучума, чьё правление достаточно хорошо документировано.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Первоначально хан пытался в духе свергнутой династии держаться «многовекторности» в отношениях с Бухарой и Москвой. Но его люди начали нападать на земли купцов Строгановых в Приуралье и на владения Ивана Грозного. «Казусом белли» стало убийство русского посла при ханском дворе.

Иван IV, который тогда вёл Ливонскую войну, не мог открыть «второй фронт», и защиту рубежей взяли на себя Строгановы. Они пригласили, как бы сейчас сказали, ЧВК — дружину атамана Ермака Тимофеевича. 840 бойцов отправились в рейд на 80 кораблях — стругах.

К концу октября 1581-го «стан» хана Кучума был разбит казаками, и Ермак вступил в ханскую ставку Искер. После удачной операции, о которой царю Ивану сообщил соратник атамана Иван Кольцо, дружина получила государственную поддержку «оружно и людно». В помощь Ермаку отправился отряд князя Семёна Болховского.

В 1585-м Ермак погиб в стычке с одним из посланных Кучумом отрядов в устье Вагая, притока Иртыша. Окончательно хана-узурпатора разгромили при Борисе Годунове, в 1598-м. В Ирменском сражении на юге нынешней Новосибирской области отряд воеводы Андрея Воейкова разбил остаток ханского войска.

Кучум, который сумел сбежать, погиб где-то на Алтае в стычке с местными племенами или бухарцами, с которыми, похоже, уже успел рассориться.

РИА Новости/Илья Наймушин В. И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»

И здесь в истории последнего хана вновь возникает образ царицы Сузге.

Казахстанский историк историк Абдиров в своей книге ссылается на легенды сибирских татар и казахов. По одной из них, любимая жена Кучума сражалась с русскими в своем «городке» Сузге-тура и заколола себя, чтобы не сдаться в плен. Исторических свидетельств этому не существует.

По другой легенде, Сузге якобы была захвачена в плен на Оби в 1598 году. «Но список всех пленных, которых привезли в Москву, хорошо известен. Там упоминаются восемь жен хана Кучума. Сузге среди них нет», — указывал учёный Андрей Беляков.

Но историческая недостоверность — не помеха мифологии. Героиня, пожертвовавшей собой, лишь бы не сдаваться «колонизаторам» — прекрасный повод «раскачать тему» для современных пантюркистов и тех, кто склонен к сепаратизму. Образ куда более подходящий, чем тот же Кучум, который вёл себя как обычный владыка феодальной эпохи, а не идеологически подкованный националист.

И кто же сейчас хочет увековечить Кучума и его жену?

Не первая попытка

С 1960 года местонахождение средневековой крепости Искер, «Кучумово городище» постановлением Совмина РСФСР было взято под госохрану. Если быть точным, то «аутентичность» этого места условна — к XX веку территория ханской ставки была почти полностью смыта водами Иртыша.

Полноценный музей под открытым небом в статусе историко-мемориального комплекса появился здесь совсем недавно — в начале 2020-х. Произошло это при активном участии РТОО «Наследие» и его руководительницы Луизы Шамсутдиновой, предпринимателя, мецената, заслуженного работника культуры Республики Татарстан.

По сути, «Искер» — нечто вроде этнодеревни, где можно увидеть реконструированную ханскую ставку и юрты, чайхану «Ханский дворец» и концертную площадку.

Ежегодно здесь при поддержке городских властей Тобольска, Тюменской областной думы и «Всемирного конгресса татар» проводится фестиваль «Искер-җыен», который посвящён сибирско-татарскому наследию. Казалось бы, сохранение традиций одного из коренных народов Западной Сибири — дело благое. Но даже в рекламных сообщениях о работе мемориального комплекса есть тревожные звоночки.

Искер существовал и периодически был ханской ставкой с XIII века, а столицей Сибирского ханства стал с XV века. Но экспозиция в комплексе сконцентрирована лишь на эпохе хана Кучума, врага Российского государства.

В отчёте о фестивале «Искер-җыен» 2024 года подчёркивается: стараниями РТОО «Наследие» и Луизы Шамсутдиновой на территории городища построена «мечеть с двумя минаретами имени хана Кучума», здесь же выставляется «шлем хана».

На сайте национально-культурной автономии татар Тюменской области Шамсутдинова приглашает на экскурсии в «Искер» в следующей формулировке: «Историческая Родина коренных сибирских татар готова принять всех друзей на ханской земле в столице Сибирского государства».

Ошим-хан Мен Сузге-ханум (М. С. Знаменский, 1880-е)

Что касается ханши Сузге, то Шамсутдинова уже не впервые пытается её увековечить. На портале тюмень. гранты.рф есть датированная апрелем 2024 года грантовая заявка от РТОО «Наследие» на создание «историко-мемориального комплекса «Сузге» в г. Тобольске вблизи сопки, где в Средневековье жила Царица Сибирская». Запрашиваемая сумма — 990 млн рублей госсредств (плюс 600 тысяч софинансирования).

Заявка была отклонена, но попытки увековичить Сузге в бронзе продолжались.

Борцы с «российским колониализмом»

Луиза Шамсутдинова относится к Ермаку, Кучуму и Сузге не просто как историческим персонажам далёкого XVI века. Вот сообщение на странице главы «Наследия» в соцсети «ВКонтакте» от июня 2020 года:

«Вблизи деревни Күбәк на устье реки Вагай в 1585 году Хан Кучум утопил разбойника Ермака и достойно вел войну с царем Иваном Грозным, защищая наши Земли! Умер Хан Кучум в 1601 году, с почетом похоронен недалеко от Искера. В ближайшее время планируется воздвигнуть Мавзолей Кучума! 2007 году здесь Фаузия Байрамова презентовала научно-историческую книгу «Күчем Хан».

Ермак назван «разбойником», а война Кучума с русским царём преподносится как защита национальных земель.

Упомянутая писательница Байрамова известна как «бабушка татарского национализма». Ещё в 1990-м она возглавила Татарскую партию национальной независимости «Иттифак». В издававшейся в 1993–1998 гг. партийной газете «Алтын Урда» («Золотая Орда») Байрамова и её соратники пропагандировали «восстановление государственности» Татарстана.

В 1990–1995 годах, во время «полунезависимости» республики, борец с «российским империализмом» Фаузия Байрамова была депутатом Госсовета. Но уже в конце 90-х по решению руководства республики газета «Золотая орда» была закрыта.

А в 2010-м Байрамова была по решению суда Набережных Челнов признана виновной по статье 282 УК (разжигание межнациональной розни) и осуждена на один год условно. Причиной было распространение резолюции о «правительстве Татарстана в изгнании» и обращения «ко всем государствам мира и ООН» с призывом признать «суверенитет» Татарстана.

В 2014-м Фаузию Байрамову вновь признали виновной по той же статье 282 за публикацию в соцсетях «Заявления милли меджлиса татарского народа по ситуации на Украине и в Крыму».

Получается, что глава сибирско-татарского «Наследия» Луиза Шамсутдинова восторженно отзывается о систематической разжигательнице межнациональной розни. Сошлись обе активистки национального движения на отношении к фигуре Кучума. Вот цитата из статьи Байрамовой:

«Что касается Ермака — то он для татар, а особенно для сибирских татар, никакой не герой, а разбойник и головорез. <…> Кучум хан был и остается для татарского народа национальным героем, борцом за свободу и человеком-легендой. Золотым ханом Сибири».

И это не просто эмоциональная оценка. Байрамова ссылается на историка Габдельбара Файзрахманова, автора изданной в 2007 году в Казани «Истории татар Западной Сибири (с древнейших времен до начала ХХ века)». Файзрахманов настаивает:

«Кучум… самоотверженно отстаивал независимость своей земли, возглавлял борьбу против чужеземных захватчиков. Несмотря на огромные трудности и лишения, оставался патриотом своего государства».

Стоит отметить, что понятия патриотизма и государственного суверенитета не имеют отношения к истории улусов Золотой орды. Это явления европейской истории Нового времени. Но ради «национальной идеи» пригодятся и анахронизмы.

Ведь Файзрахманов — не только историк, но и общественный деятель, он «избирался делегатом Всемирного курултая татарского народа, Татарского общественного центра, Милли Меджлиса, Ассамблеи тюркских народов».

Последняя организация, Всемирная ассамблея тюркских народов (ВАТН), рассматривается экспертами как пантюркистская организация, поддерживаемая Турцией и Азербайджаном. В обращении к азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву ВАТН провозглашает целью «единение тюркского суперэтноса и возрождение тюркской цивилизации».

Мемориал в память о хане Кучуме, «защитнике сибирского государства» от «захватчиков» и его любимой жене, вполне вписывается в эту пантюркистскую концепцию.

В этом свете неудивительно поразившее многих заявление депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа азербайджанского происхождения Халида Таги-заде: Югра — это не только территория Сибирского ханства Кучума, но и «историческая родина узбеков».

И, разумеется, легенды о Кучуме противоречат фактам общероссийской истории.

Потомки стали князьями

Любопытна судьба Али бин Кучума — старшего сына последнего сибирского хана. Он претендовал на отцовский престол, но потерпел поражение от русских войск у озера Зайсан на востоке современного Казахстана, попал в плен и по указу Михаила Фёдоровича Романова отправлен на поруки в Ярославль.

Сын Али, Араслан Алеевич стал очередным правителем вассального России Касимовского ханства, которое существовало в XV–XVII веках на территории современной Рязанской области. Сибирская династия правила в Касимове до 1681 года. На старости Али бин Кучум жил у своего внука хана Василия Араслановича.

Судьба потомков Кучума, получивших титул князей Сибирских, может служить примером интеграции тюркской знати в российскую аристократию, что дало множество известных фамилий.

Так, потомок по линии Араслана Алеевича князь Александр Васильевич Сибирский отличился в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе, дослужился до генерал-лейтенанта. Его сын Александр Александрович участвовал в Крымской войне, стал известным археологом — был удостоен Демидовской премии за труды по материалам раскопок Боспорского царства на юге России.

commons. wikimedia. Кн. Александр Александрович Сибирский, участник Крымской войны, археолог, нумизмат

Однако в современных популярных статьях о Кучуме редко можно встретить упоминания его реальных потомков, составивших славу России. Зато постоянно всплывает имя мифической Сузге, которая-де непримиримо воевала с «колонизаторами».

На нынешнем этапе инициатива РТОО «Наследие» встретила сопротивление — 17 июля портал URA.ru сообщил, что власти Тобольского района отменили установку памятника Сузге Ханым как не прошедшего согласование.

Также сообщалось, что с территории комплекса «Искер» уже вывезли скульптуру, установленную явочным порядком. В начале августа планировалось уже торжественное открытие. Эту историю вряд ли можно считать законченной — сообщение от 19 июля на страничках «ВКонтакте» Луизы Шамсутдиновой и историко-мемориального комплекса «Сузге» гласит: «Совсем скоро будет готов Шлем Царицы Сибирской… А на куполе Царственной беседки золотом сиять полумесяц!».

На той же странице можно найти и проект памятника «Великому Хану Сибирского Ханства Кучуму», автором которого Шамсутдинова именует сама себя.