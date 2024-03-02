Материалы с тегом «Марк Рютте»
Нидерланды заключили с Украиной долгосрочное соглашение по безопасности
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с киевскими властями соглашение по безопасности сроком на десять лет, которое включает в себя военную помощь Украине. Как пояснил телеканал RTL Nieuws, этим соглашением «Нидерланды помогают Украине защищаться от России», а также улучшить...
2 марта 2024
В США назвали поддержку Марка Рютте сигналом Восточной Европе
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, поддержав кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, послал Восточной Европе сигнал. Об этом сообщил американский журнал American Conservative. «Президент Байден, несмотря на все его ухудшающиеся...
25 февраля 2024
Маск заявил, что у и. о. премьера Нидерландов нет права заключать договоры
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, который предусматривает оказание Киеву военной и финансовой помощи в течение 10 лет. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)...
24 февраля 2024
Нидерланды призвали Евросоюз прекратить ныть из-за возможной победы Трампа
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал лидеров стран Евросоюза прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Нидерландский политик заявил, что всем придётся работать с тем, кто «появится на сцене». Выбор сделают американцы. А Евросоюзу...
18 февраля 2024
В Нидерландах пообещали не сокращать поддержку Украины
Новое правительство Нидерландов, которое ещё только должно быть сформировано, не сократит поддержку Украины, заявил 17 февраля и. о. премьера Нидерландов Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что в Нидерландах идут сложные переговоры в рамках процесса...
17 февраля 2024
СМИ назвали фаворита на пост генсека НАТО
Фаворитом на пост генерального секретаря НАТО является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, решение планируется принять до июня. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. Отмечается, что поддержка Рютте растёт. «Решение будет принято по возможности ещё до выборов в...
17 февраля 2024
Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проинформировал главу киевского режима Владимира Зеленского о решении подготовить для поставки первые 18 истребителей F-16. Рютте сообщил в соцсети Х, что 22 декабря провёл телефонный разговор с Зеленским. «Сегодня я проинформировал Владимира Зеленского о...
22 декабря 2023
Нетаньяху провел переговоры с Макроном, Санчесом и Рютте
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 22 октября провел переговоры сразу с лидерами сразу нескольких европейских стран, сообщила канцелярия главы правительства Израиля. Он беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые посетят...
22 октября 2023
Премьер Нидерландов не уточнил, сколько истребителей отправят на Украину
Премьер Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна направит американские истребители F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве истребителей идёт речь, сообщает агентство «Р ейтер». «Нидерланды пока не могут уточнить, какое...
20 августа 2023
Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
Нидерланды поставят на Украину 42 истребителя F-16, заявил 20 августа после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский. «Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров...
новость часа
20 августа 2023
Зеленский прибыл в Нидерланды на переговоры по F-16
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Нидерланды на переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале. «Главный вопрос — F-16 для Украины», — уточнил он. Накануне Зеленский побывал в Швеции, где также обсуждал...
20 августа 2023
Премьер Нидерландов и Зеленский не смогли поделить чашку кофе в Вильнюсе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от кофе, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео сцены опубликовало RT. Во время переговоров в кулуарах саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, нидерландский политик попросил принести ему чашку кофе. Зеленский сразу же...
13 июля 2023
Премьер Нидерландов решил не выдвигаться на пятый срок
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не намерен баллотироваться на пятый срок, сообщило 10 июля Reuters. Отмечается, что Рютте также заявил 10 июля, что после ноябрьских выборов уйдёт из политики. Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Рютте заявил журналистам о планах уйти в отставку с поста...
10 июля 2023
Марк Рютте уходит с поста премьер-министра Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал прошение об отставке. Об этом он объявил 7 июля на пресс-конференции. Прошение об отставке правительства король страны получит в ближайшее время, сказал Рютте. О своём решении политик объявил после появившихся разногласий с правящей коалицией в...
8 июля 2023
В Нидерландах рассказали о работе над передачей ВСУ истребителей F-16
Нидерланды пока не смогли добиться успехов в переговорах по передаче ВСУ истребителей F-16. Об этом в четверг, 4 мая, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украиныв Гааге заявил премьер-министр страны Марк Рютте. «Мы тесно работаем с партнёрами, чтобы прийти к заключению по результатам...
4 мая 2023