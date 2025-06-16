16 июня исполняется ровно сто лет со дня открытия детского лагеря в крымском урочище Артек. Это место стало своего рода витриной для восприятия счастливого детства. И этот праздник уже пытаются отнять у детей и тех взрослых, которые там бывали в детстве. Владимир Зеленский 10 июня своим указом ввёл против него санкции.

Иван Шилов ИА Регнум

И в этом нет ничего нового. Ещё 19 мая 2014-го, вскоре после возвращения Крыма домой, юридическое лицо с названием типа «Артек-Карпаты-Буковель», переехало в Карпаты и находится якобы у подножья горы Буковель и недалеко от Говерлы, а не у Медведь-горы (Аю-Дага). Да и санкции против «Артека» уже вводили в последние годы и Великобритания, и США, и Евросоюз. Но ни дети, ни их родители, ни персонал лагеря этих шагов не заметили. А что же будут праздновать в Крыму?

Русский РОКК помог

Впервые о создании детского лагеря в Артеке было объявлено 5 ноября 1924 года на празднике недавно созданной московской пионерии.

Деятельное участие в подготовке к открытию лагеря приняли Российское общество Красного Креста (РОКК) во главе со старым большевиком Зиновием Соловьёвым и РКСМ с патронируемым им Центральным Бюро юных пионеров. Непосредственное руководство лагерем сразу же после его открытия было поручено врачу-фтизиатру Фёдору Шишмарёву.

«Мысль об организации пионерского санатория в Артеке у меня возникла, когда я в тихий осенний вечер бродил по берегу моря около Аю-Дага. Золотились вершины гор, тихо шумели дубы и сосны; поступь шагов заглушалась плеском волны…» — вспоминал Соловьёв. Мыслями он поделился с доктором Шишмарёвым, и тот его целиком и полностью поддержал.

24 мая 1925 года в своём самом первом номере газета «Комсомольская правда» разместила маленькую заметку «Лагерь в Крыму»:

«Ц. Б. Ю. П. (Центральное бюро юных пионеров) при помощи Красного Креста организует на лето лагерь в Крыму для пионеров Москвы, Иваново-Вознесенска, Ленинграда и Ярославля. Под руководством тт. Семашко и Соловьева для лагеря выбрано одно из лучших мест Крыма. Лагерь явится первым опытом лагеря-санатория. В лагерь поедут пионеры, предрасположенные к туберкулёзу».

Вот так чётко обрисован первоначальный замысел, а его важность для страны подчёркивает участие в проекте самого наркома здравоохранения Николая Семашко.

Однако лагерь у Медведь-горы на «птичьем» берегу (название «Артек» происходит от искажённого греческого «ортики» — «перепёлка») возник не на пустом месте.

Вотчина бунтаря

Чуть более чем за сто лет до создания лагеря, в 1824 году эту часть побережья польский шляхтич Густав Олизар выкупил у местных татар за два рубля серебром. Был этот пан непростым: владел местечком Коростышев (ныне — райцентр в Житомирской области), некоторое время служил в Кишинёве, где и познакомился с Пушкиным.

Затем он сватался к дочери знаменитого генерала Николая Николаевича Раевского, но получил от героя Бородинской битвы твёрдый отказ. «Различие наших религий, способов понимать взаимные наши обязанности — сказать ли вам наконец? — различие национальностей наших — всё это ставит непроходимую преграду меж нами», — написал ему генерал.

Кто же знал, что вскоре её избранник князь Сергей Григорьевич Волконский окажется среди заговорщиков, и она отправится за ним в сибирскую ссылку. Как бы утешаясь после неудавшегося сватовства, и купил Густав Филиппович себе имение в Крыму — и уже на следующий год принимал там будущего классика польской литературы и русофобии Адама Мицкевича. Вместе они посетили графа Михаила Семёновича Воронцова в Гурзуфе.

Долгое время ходила версия, что тогда же там гостил и Александр Грибоедов, но она не нашла подтверждения. Известно только, что он проезжал неподалёку и знал о существовании, как он записал, «дачи Олизара».

Однако версия генерала Раевского, ставшая поводом для его решительного отказа, подтвердилась сполна. Причём дважды. Сначала Олизар активно контактировал с членами Южного общества декабристов, но тогда оснований для привлечения его к ответственности не было найдено, в отличие от князя Волконского. Во время польского восстания 1830–1831 гг. Олизар активно поддержал бунтовщиков, но тоже легко отделался — был сослан в Курск.

Артек перешёл к одной из ветвей князей Голицыных — семьи, которая поднаторела в выборе лучших мест Крыма для своих имений. Поэтому, когда Крым вновь стал всероссийским курортом, выбор места для оздоровительного пионерлагеря был более чем оправданным.

Витрина советского детства

С самого начала «Артек» стал не просто детским лагерем и противотуберкулёзным санаторием, но и местом встреч с детьми из-за рубежа. Там гостили немецкие юные коммунисты, потом дети из республиканской Испании, а уже в послевоенное время практически каждая смена была международной.

Первые артековцы жили в брезентовых палатках, но через два года на берегу были поставлены лёгкие фанерные домики. А затем благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу «Артек» постепенно был переведён на круглогодичную работу. С 1925 по 1941 год в лагере побывало около 35 тысяч детей.

В 1936 году в «Артеке» прошла смена пионеров-орденоносцев, получивших правительственные награды, описанная в книге Елены Ильиной «Четвёртая высота». Помимо главной героини повести, юной киноартистки Гули Королёвой там тогда можно было встретить лично отмеченную товарищем Сталиным за уборку хлопка Мамлакат Нахангову и юного коневода из Кабардино-Балкарии Барасби Хамгокова.

В разное время в лагере отдыхали будущие Герои Советского Союза Тимур Фрунзе и Рубен Ибаррури, сын руководительницы испанской компартии Долорес Ибаррури. Эти дети видных коммунистов не брали бронь, а ушли на фронт и там погибли.

Одна из летних смен 1941 года пережила долгую эвакуацию в посёлок Белокуриха на Алтае. Пока дети долго ехали по стране, немецкие оккупанты разгромили лагерь. Его восстановление началось вскоре после освобождения, и уже в 1947 году туда приехали на отдых не только советские пионеры, но и дети из соцстран.

После восстановления и увеличения территории лагеря «Артек» вошёл в обязательную программу пребывания высоких зарубежных гостей в Крыму. Туда возили и президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, и руководителей Польши Владислава Гомулку и Эдварда Герека, и бессменного в течение четверти века президента нейтральной и дружественной Финляндии Урхо Кекконена. Побывал там и президент ЦАР, будущий император и людоед Жан-Бедель Бокасса. А в 1964 году в лагере случилась трагедия с высоким гостем — от сердечного приступа скончался глава итальянской компартии Пальмиро Тольятти.

Разумеется, Никита Сергеевич Хрущёв и Леонид Ильич Брежнев также гостили у артековцев.

В советское время путёвка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для зарубежных. Её удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и тому подобное). В дни расцвета ежегодное количество путёвок в «Артек» составляло 27 тысяч.

К детям приезжали на встречи выдающиеся люди страны. Это и полярник Отто Шмидт, и космонавты, начиная с Юрия Гагарина (слова Юрия Алексеевича о том, что его «дорога в «Артек» пролегла через космос», долго цитировались на всех пионерских слётах), чемпионы мира и Олимпийских игр, писатели и композиторы.

«Ребята надеются, что новой войны не будет»

В 1983 году в лагере отдыхала американская девочка Саманта Смит. Незадолго до этого она написала письмо генсеку Юрию Андропову, которое начиналось словами: «Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами…». Неожиданное письмо маленькой американки советскому лидеру оказалось весьма кстати. А «Артек» стал настоящим символом народной, точнее детской дипломатии.

Ведь тогда в отношениях нашей страны и США на смену разрядке наступила очередная глубокая заморозка (напоминающая состояние российско-американских контактов до возвращения Трампа в Белый дом), поэтому любая демонстрация того, что Москва не питает агрессивных намерений, была весьма кстати. Андропов пригласил Саманту Смит вместе с родителями посетить СССР в качестве юного посла мира.

РИА Новости/Юрий Абрамочкин Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР, в пионерском лагере «Артек», 1983 г.

«Ребята часто расспрашивали меня об Америке, особенно о том, как мы одеваемся и какая музыка нам нравится. Всем хотелось знать, как я живу, а иногда по вечерам мы говорили о войне и мире, но это казалось лишним, потому что все хорошо относились к Америке и уж, конечно, не хотели никакой войны. Почти у всех ребят во второй мировой войне погибли родные и близкие, и они очень надеялись, что новой войны никогда не будет», — рассказывала Саманта. Через три года, уже в перестроечном 1986-м, с ответным визитом мира в Америку отправилась советская школьница Катя Лычёва.

Совсем недавно, 9 июня, на прошедшей в Москве выставке «Артек на все сто», Екатерина Александровна Лычёва рассказывала современным школьникам о своей поездке за океан 39 лет назад и о том, как основанная Самантой Смит организация «Дети как миротворцы» налаживала мосты между двумя враждующими сверхдержавами. Последующие события — распад СССР, разрыв экономических и культурных связей между частями некогда единой страны едва не поставили точку в истории «Артека».

Упадок, возрождение, расцвет

С июня 1991 года «Артек» становится Международным детским центром (МДЦ) и вскоре достаётся Украине. В тот период он начал приходить в упадок и в 2009 году оказался на грани закрытия из-за недостатка финансирования. Помимо материальных проблем, на территории лагеря происходили и скандалы другого рода: три депутата Верховной рады подозревались в педофилии на территории «Артека».

Только с возвращением России в лагере появилась определённость: он будет финансироваться, останется местом детского отдыха, и никто его не отдаст под дачи нуворишей.

Сразу после возвращения в Россию международный детский центр перевели на республиканский баланс Крыма, а вскоре — в федеральную собственность. Первые же ревизии показали, что 23 года под властью Украины довели «Артек» до ужасающего состояния: 80 тысяч квадратных метров зданий были в состоянии полного износа, на ладан дышали 15 тысяч погонных метров инженерных сетей.

РИА Новости/Юрий Лашов Вид на Международный детский центр «Артек» в Крыму, 2014 г.

В первое российское лето 2014 года только пять из десяти лагерей Международного детского центра смогли принять ребят, причём в двух лагерях из этих пяти разрешение на размещение было временным.

Вкладываться пришлось более чем серьёзно: только за первые три года в восстановление лагеря было вложено больше 12 млрд рублей. «Артек» возрождали параллельно и на уровне с другими масштабными проектами: со строительством Крымского моста, с переброской другого — энергетического моста на полуостров и возведением нового аэропорта Симферополя. Довольно скоро «перепёлка» возродилась, подобно птице Феникс.

Уже к 2017-му «Артек», которому в украинские времена грозила в лучшем случае приватизация, а то и закрытие, изменился до неузнаваемости в лучшую сторону. Десятки километров приличных не по крымским, а по столичным меркам дорог (которые продолжают модернизировать), построенные с нуля и отреставрированные корпуса, спортцентр, биосферная станция, новые пляжи, «Артек-Арена», способная вместить до 4,5 тысячи зрителей, скалодром и верёвочный парк. Но главное — изменилось, точнее, расширилось «предназначение» лагеря. Теперь это не только место отдыха (которое с 2020 года может принимать 40-50 тысяч ребят), но и всероссийский образовательный центр.

Известия

Тогда же, восемь лет назад, российская власть «состыковала» детский лагерь и ведущие вузы, госкорпорации и крупный бизнес. «Артек» стал базой более чем для сотни образовательных, спортивных и культурных программ, площадкой для проектов возрождённого просветительского общества «Знание». Именно здесь каждый год встречают — и это лето не будет исключением — ребят — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», флагманского проекта «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Вернувшийся в Россию «Артек» принимает ребят из новых регионов, и сам прирастает новыми территориями. Так, в июне прошлого года первую смену принял филиал «Артека» в Бердянске Запорожской области, созданный на базе детского центра отдыха «Красная гвоздика». В этом первом детском лагере на Азовском побережье отдыхают дети из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ребят с новых территорий, в том числе и из недавно освобождённых городов, принимает и «большой «Артек» у подножья Медведь-горы. И кто знает, возможно, среди тех, кто этим летом приехал на одну или несколько смен в главный детский лагерь страны, есть будущие покорители космоса, как об этом мечтал гость «Артека» Юрий Гагарин.