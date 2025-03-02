Симферополь, 2 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В Крыму утвердили новые проекты строительства и реконструкции дорог на ближайшие пять лет. Об этом 2 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам Аксёнова, в текущем году планируется завершить строительные работы на юго-восточном обходе Симферополя (трасса Донское — Перевальное). Автотрасса позволит туристам добираться до южнобережья по сокращённому пути, без въезда в городскую черту Симферополя. Отмечается, что стоимость данного проекта составит 32 млрд рублей.

На 2026 год запланировано возведение автодороги Льговское — Грушевка — Судак, которая ведёт к арт-кластеру «Таврида». Её протяжённость составит порядка 32 км. Кроме того, запланированы работы на участке дороги Алушта — Ялта протяжённостью 28 км и ремонт дороги Бахчисарай — Ялта. Также построят объезд международного детского центра «Артек», а также обход Алушты через село Изобильное.

Также намечены строительство и реконструкция автодороги Судак — посёлок Новый Свет, общая протяжённость дорожного полотна — горного серпантина — превысит шесть км. Сроки реализации данного проекта — 2027–2029 г. На указанные цели понадобится около семи млрд рублей, заключил глава Крыма.

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