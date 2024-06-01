Бердянск, Запорожская область, 1 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Бердянский детский центр отдыха «Красная гвоздика» открыл первую смену в качестве филиала международного детского центра «Артек». Об этом сообщило Запорожское агентство новостей.

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Торжественная церемония открытия и заезда первой смены прошла 1 июня в присутствии директора «Артека» Константина Федоренко и других приглашённых гостей.

«Я искренне благодарю всех тех, кто помогал, кто оказывал содействие, а это большая команда и федеральных министерств, и всей Запорожской области. Мы очень постараемся, чтобы вы прикоснулись к чуду — к «Артеку», — заявил Федоренко.

В первой смене в «Красной гвоздике» отдохнут дети из четырёх воссоединенных регионов России — Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. За пять смен лагерь посетят более тысячи детей, а самых талантливых в уже 2024 году пригласят на одну из смен в «Артек».

Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий отметил, что это первый детский лагерь, который начал работу на побережье Азовского моря в Запорожской области.

«Возрождение уникального детского лагеря «Красная гвоздика» — одно из звеньев восстановления всей сети детских оздоровительных учреждений в Запорожской области. Проработан вопрос отдыха, оздоровления, досуга детей и, конечно, вопрос безопасности. Уникальный климат Азовского побережья позволяет нам создавать все условия для качественного отдыха детей», — отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В первый день смены прошла линейка с концертными номерами, презентация клубов досуга и знакомства.

Отмечается, что природные составляющие территории бердянского филиала уникальны. Лагерь «Красная гвоздика», построенный в 1971 году, находится в курортной зоне у основания Бердянской косы, в 50 метрах от берега Азовского моря на площади 17 га. Климат в тех краях мягкий, умеренный, целебный воздух, насыщенный озоном, йодом, бромом, разными солями и микроэлементами.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая к празднованию Дня Победы на набережной им. Юрия Гагарина международного детского центра «Артек» 3500 детей из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули километровую георгиевскую ленточку от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской». Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.

Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории.