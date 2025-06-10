Через неделю Международный детский центр «Артек» будет отмечать 100 лет со дня основания. А 9 июня в ГУМе на Красной площади прошла торжественная церемония открытия выставки «Артек на все 100», удачно совмещённая с традиционным Днём мороженого.

РИА Новости/Макс Ветров

В честь юбилея каждому покупателю классического эскимо выдавали еще и пломбир, выпущенный под брендом «Артек». И уже с мороженым в руке можно было познакомиться с историей и будущим легендарного детского оздоровительного центра.

У «Артека» на носу приютился Суук-Су

По скромным подсчётам, за век существования крымского оздоровительного лагеря его посетили более двух миллионов детей из 150 стран мира.

Сейчас «Артек» принимает 40 тысяч детей в год. Это один из немногих детских центров, работающих круглогодично: если в обычном лагере всего четыре смены, то в «Артеке» — пятнадцать. Да и не зря он называется «центром» — здесь не один лагерь, а целых девять: «Морской», «Лесной», «Озёрный», «Хрустальный», «Янтарный», «Кипарисный, «Лазурный», «Полевой», «Речной». В ближайшие дни откроется ещё один — «Солнечный».

Каждый лагерь имеет не только свою историю, но и специализацию. Например, «Лазурный» ориентирован на творчество.

— У нас есть даже поговорка: «Лазурный — самый культурный». Может быть, это и не так, но к нам постоянно приезжают знаменитые певцы, актёры, блогеры. И ребята у нас все творческие, — говорит артековка Мария Михайлова, волонтёр, а теперь и вожатый. — Раньше здесь был курорт Суук-Су, что в переводе с тюркского означает «холодная вода», в 1937 году его передали в «Артек». В «Лазурном» в детстве учились и отдыхали Олег Газманов, Владимир Винокур, Сергей Лазарев. И хотя у нас нет официального клуба артековцев, но все продолжают общаться — и те, кто приезжал в «Артек» шестьдесят лет назад, и сегодняшние школьники.

РИА Новости/Макс Ветров

Как стать артековцем и почему это здорово — рассказывают десять стендов, посвящённых лагерям, и четыре интерактивные площадки. На одной из них можно почувствовать ароматы Крымского полуострова: хвойный, травяной, ароматы розы и лаванды — и окунуться в мир детства прямо в центре ГУМа.

Неслучайно именно в «Артек» привозили на реабилитацию детей, пострадавших от войны. Валентина Черкасова, блокадница, вспоминала «Артек» такими словами: «Я попала в рай земной».

Попасть в артековскую смену и просто, и сложно. Возможности открыты для всех, но надо постараться и доказать, что ты — достоин. Юные волонтёры, спортсмены, художники, астрономы и физики со всей России — у всех активных и талантливых детей есть шанс стать артековцем. И взрослые здесь не нужны: достаточно заполнить заявку с достижениями за три года в специальной автоматизированной системе «Артек» и ждать результата.

Никто и никак не может повлиять на отбор: система сама считает баллы и отбирает лучших. А путёвка в «Артек», как это и было всегда, — бесплатна.

Наша миссия — счастье

— В «Артеке» своя уникальная история, своя атмосфера. Когда-то я приехала в «Артек» вожатой и не смогла с ним расстаться, — рассказывает главный специалист по проектной деятельности Управления детских лагерей МДЦ «Артек» Кристина Любимова.— Если сто лет назад в лагере поправляли здоровье дети, больные туберкулёзом, — и это была основная цель его создания, то сейчас «Артек» уже больше чем оздоровительный лагерь — это воспитательная и образовательная организация. Оказывается, несмотря на то, что «Артек» существует целый век, многие не знают, что есть такой удивительный мир детства, главная миссия которого — сделать ребёнка счастливым.

У «Артека» есть представительства во всех регионах России. А в школах в рамках уроков «Разговоры о важном» российским ученикам рассказывают о Стране Детей — Артеке.

— Недавно выставка к столетию «Артека» проводилась в Музее Победы — туда съехались бывшие артековцы со всей страны. Провели мы выставки и в Совете Федерации, и в Государственной думе. Счастливые лица детей-артековцев были визитной карточкой сначала Советского Союза, а теперь и Российской Федерации. Фотовыставки выезжали и в другие страны: в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Абхазию, даже на Кубу, — рассказывает Кристина Любимова.

И добавляет: фотографии не вмещают всю богатую артековскую жизнь. По её словам, у детей нет ни одной свободной минуты — даже если это зимняя смена: балы, спортивные состязания, любительское кино…

К слову, о кино: тема «Артека» становится популярной у отечественного кинопрома. В 2021 году вышел фильм «Артек. Большое путешествие», в котором современные школьники попадают в мир детства своих родителей. А в 2025 году на большие экраны выйдет продолжение «Артек. Сквозь столетия», приуроченное к юбилею лагеря.

На государственном уровне

Чтобы отметить это важное событие на уровне страны, президент России Владимир Путин ещё в ноябре 2022 года подписал Указ, согласно которому была разработана целая система мероприятий. Цель — чтобы о возможностях «Артека» узнал каждый российский ребёнок.

На последних звонках от Калининграда до Сахалина играли артековские мелодии, которые наверняка помнят представители старших поколений: «Встречай гостей, Артек», «Вместе навсегда», «Страна Артек».

Вышли карта «Тройка» с новым дизайном, памятная монета и почтовая марка, издана книга об «Артеке».

А в Национальном центре «Россия» состоялся праздничный концерт, гостями которого стали представители 89 регионов России.

Среди них была и знаменитая Катя Лычёва — школьница, которая в 1986 г. отправилась в США с «миссией мира» и встретилась с президентом Рональдом Рейганом.

ИЗВЕСТИЯ

С 28 мая по 18 июня в «Артеке» проходит юбилейная смена, в которой участвуют 3,5 тысячи детей из 30 стран. В программе смены — более 100 мероприятий, в том числе IT-фестиваль «От мечты к реальности». Сам «Артек» как воплощение детской мечты уже давно стал реальностью.

— «Артек» — это не просто лагерь, это не просто центр. «Артек» сегодня — это истинный символ заботы государства о детях. И то, как делается это в нашей стране, в Российской Федерации, не делается нигде в мире. Поэтому огромнейший запрос на технологии, на программы обучения, который мы сегодня ощущаем от международного сообщества, — считает директор Международного детского центра Константин Федоренко.

Открытие выставки в ГУМе завершилось визитом министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который не только прошёл по всем стендам, но и освоил профессию продавца мороженого.

Средства от его реализации будут направлены в благотворительный фонд «Наука — детям» при Национальном медицинском исследовательском центре им. Дмитрия Рогачева.