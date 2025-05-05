Если бы не было войны, то в 1946 году в Советском Союзе могли жить 210 миллионов человек. «Наоборот, с учетом Великой Отечественной войны такая цифра… порядка 170 млн человек. То есть мы фактически недосчитались на демографическом уровне 39 млн человек», — такие данные привёл глава Росстата Сергей Галкин.

Иван Шилов ИА Регнум

5 мая, в канун 80-летия Великой Победы, глава статистической службы представил сборник «Цифры Победы» — эту книгу и сопутствующий ей мультимедийный проект Росстат создал совместно с Министерством обороны, Минэкономразвития и фондом «Центр стратегических разработок».

«Если б не было войны…». Если помнить об этом, то даже статистические данные о демографическом спаде начинают отдаваться болью. Ведь 39 миллионов, которых недосчиталась страна, — это и убитые на передовой, и погибшие в оккупации, и те, кто не пережил блокаду Ленинграда, умершие из прифронтовых районов и в, казалось бы, мирном тылу — от голода и болезней. И поколение конца 1940-х — начала 1950-х годов, которое могло бы появиться на свет. В то время как наши заокеанские союзники переживали бэби-бум, наша страна была обречена на демографическую убыль.

Еще в разгар войны статистические факты и данные обвиняли нацизм — достаточно обратиться к ноте Вячеслава Молотова от апреля 1942 года «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования». «Кровоточащие» цифры помогли главному советскому обвинителю на Нюрнбергском процессе Роману Руденко доказать вину главарей Третьего рейха в злодеяниях на советской территории.

Исследования оценки ущерба, который враг нанёс нашей стране, продолжались и всё послевоенное время, в том числе и в последние десятилетия. Как пояснили составители сборника, похожие по содержанию собрания статистических данных готовились и к 70-летию, и к 75-летию Великой Победы.

Для сравнения, если в середине 2010-х исследователи оценивали демографические потери нашей большой страны в 25-27 миллионов человек, то сейчас изучение данных по погибшим, пленным, умершим — в совокупности с так и не рождёнными — дало указанную выше чудовищную цифру в 39 миллионов.

К 1956-му, когда американский бэби-бум выходил на пик, численность населения Союза только-только выходила на уровень начала мирного 1941-го. Потери материального богатства нашей страны продолжают подсчитываться, но уже сейчас в «Цифрах Победы» даются примерные данные — 30–33% национального дохода. В пережившей оккупацию Франции — 1,5% падения нацдохода, столько же и в Великобритании.

Благодаря собранным документам становится ещё более зримым масштаб трагедии, пережитой нашей страной. От нацистских бомбардировок и разрушений в годы оккупации пострадали 1,7 тысячи советских городов, свыше 70 тысяч сёл и деревень. Более 25 млн наши соотечественников остались без крова.

«Вдоль развороченных дорог. И разоренных сел. Мы шли по звездам на восток…» — писал в «Балладе о товарище» Александр Твардовский. Если переводить на язык статистики, то с июня 1941-го и до момента изгнания с нашей земли враг уничтожил 36,8 млн гектаров пахотных земель. Были разрушены 32 тысячи промышленных предприятий. Но статистика позволяет оценить и подвиг тех, кто в первые, катастрофические месяцы войны эвакуировал заводы и фабрики в тыл — вглубь страны вывезли 218 тысяч предприятий.

Несмотря на угрозу потери в первые месяцы войны 50-70% металлургии, производства угля и электроэнергии, которой грозила оккупация земель западной части страны Третьим рейхом и его сателлитами, стране удалось создать промышленную базу на Урале и в Сибири, привёл данные из сборника «Цифры Победы» глава общественного совета при Росстате, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Уже к 1948 году СССР опередил довоенный уровень промышленного производства, к 1950-му — сельскохозяйственного.

«Вот как, за счет чего? За счет и самоотверженности людей, и управления это было достигнуто… Цифры — это урок того, как надо развивать и восстанавливать страну», — добавил Клепач.

«Та черта глубины, за которой вставало из-за нашей спины пламя кузниц Урала…» — писал Твардовский в стихотворении «Я убит подо Ржевом».

Такое сочетание поэзии с цифрами и фактами — осознанный выбор.

«Хочется, чтобы информация об ужасах войны, о Победе, о подвигах, которые совершал наш народ, доходила до каждого человека тем или иным способом», — подчеркнул, обратившись к собравшимся, директор «Центра стратегических разработок» Павел Смелов.

После объявленной минуты молчания на сцену вышел детский хор «Белый пароход», исполнивший песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Сигнальщики-горнисты».

Заслуженный артист России Владимир Конкин прочитал тронувшее всех собравшихся стихотворение современного поэта Ивана Купреянова:

«Русский, грузин, татарин,

Горец, помор, степняк…

Родины зов тотален —

Победа ковалась так!»

А замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков выступил в неожиданном качестве — презентовал дополнение к сборнику «Цифры Победы» — сборник «Путь героя», в котором представлены маршруты памяти Великой Победы, которые можно посетить на территории нашей страны.

«Сегодня в сборнике, который мы смогли сделать, 20 маршрутов от Калининграда до Владивостока, собраны основные вещи, которые мы смогли для туристических маршрутов собрать — это деревни, города, села, в которых проходили основные сражения, проявился героизм нашего народа. Мне кажется очень важным, что наши дети смогут узнавать это не со страниц учебников, а приехать, возложить цветы к могилам Неизвестного солдата, прикоснуться к подвигу, передать это потом своим детям», — подчеркнул замминистра.

На презентации также выступил актер и музыкант Владислав Демин, он исполнил свою песню «Дружбе гимн», которую неоднократно пел перед бойцами в зоне СВО. В своей речи артист обратил внимание на раздел сборника, посвященный выступлениям актеров театра перед бойцами Великой Отечественной и призвал современных деятелей культуры повторять их поступок, также поддерживая солдат на передовой СВО.

«В 1941 году на фронте выступали 357 актерских коллективов, 1942 году — уже 920, при этом число выступлений увеличилось с 32 500 до 117 000. В 1943 году фронтовых концертных бригад стало 1215, а число выступлений достигло 150 000. Только артисты Центрального театра Красной армии в составе 19 фронтовых бригад показали на фронте 1745 выступлений, спектаклей и концертов…» — дополнили артиста ведущие мероприятия.

После Демина на сцену вышли заслуженный художник России, президент Евразийского художественного союза Леонид Феодор и руководитель инфоотдела Евразийского художественного союза Алёна Ковалёва. Они подчеркнули, что художники сейчас тоже привлечены к поддержанию патриотизма в обществе, в том числе Союз регулярно проводит выставки работ о России специально для сотрудников Росстата.

Презентацию сборника завершило выступление лауреата премии президента России, лауреата премии Грэмми, приглашенного солиста Большого и Мариинского театров оперного певца Николая Диденко, который совместно с детским хором «Белый пароход» исполнил легендарную песню «День Победы», знакомую каждому жителю нашей страны.

«Цифры заговорили и приобрели зримый облик. Цифры — это вопрос не только памяти, но и урок из тех жертв и потерь, которые были понесены, из того социального и экономического подвига», — сказал Андрей Клепач.

«Мы должны передавать это из поколения в поколение, может быть, это звучит несколько высокопарно, но каждый на своем месте может [что-либо] сделать, чтобы эту память хранить», — добавил Дмитрий Вахруков.