Вашингтон, 7 мая, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме 7 мая, признал роль России в победе во Второй мировой войне в качестве крупного фактора, но добавил, что победу тогда якобы одержали американцы.

Global Look Press

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — заявил он.

Трамп полагает, что США были доминирующей силой и что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута во многом благодаря этой стране. Он также назвал несправедливым то, что американцы не празднуют победу.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, хотя эта война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная армия разгромила японскую армию. Тогда он заявил, что США сделали для победы «несравнимо больше», чем любая другая страна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Трампа опубликовала ряд официальных заявлений бывшего президента США Франклина Рузвельта, где он указывал на главную роль СССР в победе над нацистской Германией и ее союзниками. Тогдашний американский лидер признал, что Красная армия уничтожила больше вражеских сил, чем все остальные страны вместе взятые.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одно из заявлений Трампа о «решающей» роли США в победе над фашизмом, напомнил, что Советский Союз нес основную тяжесть борьбы и заплатил за победу самую большую цену. Представитель Кремля отметил, что американцы оказывали помощь, но они всегда зарабатывали на войнах, и сейчас на Украине поступают так же.