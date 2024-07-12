К трехлетнему сроку в тюрьме приговорили в Латвии домохозяйку Елену Крейле. Суд нашел её виновной в «оправдании военных преступлений».

ИА Регнум

По факту же вина Крейле заключается в том, что она регулярно демонстрировала в своем окне символику России и инсталляции цветов российского флага. Демонстрировала сознательно — таким образом женщина протестовала против узаконенной русофобии и призывала к дружбе Латвии с Россией. За что и поплатилась.

Опасная «рецидивистка»

Нынешнее дело для Елены Крейле далеко не первое. Ранее ее уже задерживали пять раз за демонстрацию российской и советской символики, от которой Елена наотрез отказывается отречься. В прошлом году Крейле получила ряд «строгих предупреждений» и провела несколько месяцев в следственном изоляторе.

В рамках первого дела ее арестовывали за вывешивание плакатов в поддержку России, за ношение куртки с российским триколором и сумки с литерой «Z». Второе дело — за размещение в окнах бело-сине-красных занавесей и инсталляций, за телефон с надписью «Моя связь с Кремлём», за самодельные флажки Российской Федерации и Российской империи и плакатики «Путин мой друг», «Я русско-латышский-советский человек» и Dievs, sarga Latvija («Боже, храни Латвию»).

Кроме самодельных флагов России, активистка расклеила на окнах ленты в последовательности цветов российского триколора, красный плакат с российским гербом и надписью «МВД России», а также фотографию четырех женщин, одна из которых в красном платье и с символикой СССР — серпом и молотом.

Также она выставляла у себя в окнах кирпичи, на одной стороне которых был нанесен российский триколор, на другой — цвета флага Латвии, а также надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».

Примечательно, что окна Крейле выходят во двор и с улицы их не видно, однако в глазах полиции это ничуть не смягчило тяжесть ее деяния.

В ноябре 2023-го Елена Крейле была признана виновной «в оправдании военных преступлений» и приговорена к году лишения свободы условно.

А 16 марта 2024 года её временно задержали в Риге близ места традиционного ежегодного шествия поклонников латвийских легионеров «Ваффен СС». На сей раз ей вменили то, что она вышла к участникам шествия с «символикой, прославляющей агрессора» — за таковую сошел берет с красной звездой, кожаный плащ и планшет.

На Елену Крейле завели новое дело. Ей снова вменили «оправдание военных преступлений», и это оказалось уже третьим делом такого рода.

Латвийский оппозиционный журналист и правозащитник Владимир Линдерман сообщает, что в суд Елена пришла с нашивкой на куртке в виде российского триколора, общалась с судейскими на русском языке.

Взбешенная этим прокурор в ходе слушаний потребовала приобщить к делу недавнее интервью Крейле российскому телеканалу «Матч ТВ», в котором Елена рассказала, что народ Латвии запуган, подвергается давлению и не имеет возможности высказывать своё мнение.

«Эта цитата расценивается как клевета и дискредитация Латвии», — рассказал муж Елены Крейле Андрей Краснопëров.

«Ее сила воли потрясает»

4 апреля к Елене наведалась полиция, устроившая обыск в ее доме и препроводившая Крейле в следственный изолятор. И если в прошлые разы Елена отделывалась условными сроками, то на сей раз прокурор потребовала для нее реального тюремного заключения. В качестве же свидетелей со стороны обвинения выступили полицейские, периодически навещавшие Елену, изучая флажки в ее окнах.

По словам ее супруга, дело Елены состоит из трех томов. При этом последний том содержит распечатанные скриншоты различных статей «российских пропагандистских СМИ» о Крейле. Появление этих материалов тоже вменялось ей в вину.

На одном из первых судебных заседаний Елену спросили, понятны ли ей предъявляемые обвинения и признаёт ли она вину. Крейле заявила, что обвинения ей понятны, но ввиду их абсурдности какую-либо вину за собой она признавать категорически отказывается.

«На вопрос, чего она добивается своими дерзкими акциями, ответила: «Мира между нашими народами». В её квартире провели обыск. Изъяли всё, что связано с Россией», — извещает Линдерман. В итоге по решению суда Крейле оставили под стражей до вынесения ей приговора.

Находясь в тюрьме, Елена не впала в тоску. Она ежедневно делает зарядку, читает книги, ведет записи, пишет письма, размышляет. «Темные времена обязательно закончатся», — писала Крейле на волю. Другая политзаключенная Светлана Николаева в одном из писем упоминает: «Иногда слышу голос Елены, она — молодец, ее оптимизм, сила воли потрясают!».

Елена взбесила суд тем, что во время заседаний из принципа говорила только по-русски и, по ее словам, «прошлась и по власти, и по русофобии, и по сегрегации запуганного многонационального народа моей Родины». Она не отрицала факта составления ею «преступных» инсталляций. По словам Крейле, она начинала с двух поставленных рядом флажков — Латвии и России.

Телефон с табличкой «Моя связь с Кремлем» появился на её подоконнике после того, как ее начали обзывать «агентом Кремля», а раз уж ее обозвали «кремлевским соловьем», то выставила на всеобщее обозрение изображение Кремля с фигуркой соловья. Получив разъяснение полиции, что она «не имеет права» демонстрировать цвета российского флага, женщина, чтобы «довести ситуацию до полного абсурда», покрасила в белый, синий и красный разные свои вещи, а еще выставила в окне флаги разных стран, на которых присутствует похожая расцветка.

«Увы, полиция не поняла сарказма, а увидела в моем окне «преступные деяния, агитацию и пропаганду военных действий». Чего у меня и в мыслях не было! Я всегда выступала только за мир», — пояснила женщина.

Крейле добавила, что не испытывает никаких иллюзий относительно своего будущего и ожидает, что власти устроят над ней показательную расправу. «На моем примере власти хотят всем показать, что нельзя не только рот открывать, но даже думать иначе. С 4 апреля меня держат в тюремной камере — до приговора суда. То есть меня уже считают виновной заранее. Поэтому я предполагаю, что и приговор будет такой же». Это предчувствие ее не обмануло.

Прокурор запросила для политической узницы три с половиной года реального тюремного срока. 9 июля, когда ее судебный процесс приблизился к завершению, Елена Крейле выступила с последним словом.

Обвинения в «поддержке военных преступлений» Елена отвергла, сказав, что поступки, в которых ее обвиняют, она совершила для того, чтобы «призывать к дружбе Латвии и России».

«Наша страна глубоко больна»

Крейле пообещала «всегда отстаивать свою честь и достоинство, всегда выступать за мир во всём мире, за дружбу наших двух народов». Подсудимая задала резонные вопросы: какую опасность для латвийского государства представляли ее ситцевые разноцветные занавески, картонные поделки из цветной бумаги и бело-сине-красные бусы?

Елена поинтересовалась, почему у нее изъяли в качестве «улики» историческую фотографию от 1945 г., на которой изображены женщины-модели, одетые в платья цветов стран антигитлеровской коалиции — Англии, Франции, США и СССР?

«В моем окне всегда стояли рядом два флага — латвийский и российский. Они для меня означают неразрывную многовековую связь двух народов, которые составляют основной костяк нашей страны. Когда в 2022 г. в Латвии начали усиленно провоцировать злобу к русским, я посчитала себя оскорбленной. Я — плод любви латыша и русской женщины, но у меня русская душа. Поэтому русофобию я воспринимаю как негатив по отношению к моей матери, к моему сыну, ко мне», — подчеркнула Елена Крейле.

10 июля был оглашен приговор — три года тюрьмы. Это известие возмутило представителей русской общины Латвии. Люди запуганы, но некоторые нашли в себе смелость высказаться.

«Это был не суд, а позорное судилище!» — возмущается оппозиционная журналистка Алла Березовская. «Наша страна глубоко и, возможно, смертельно больна», — отметил блогер Дэги Караев. «Нет и капли сомнения, что приговор показательный», — констатировал очевидное блогер Алексей Гуленко.

Правозащитник Владимир Линдерман назвал приговор Елене Крейле «чудовищным по абсурдности, по жестокости и по опасным последствиям для многих». Специалист отметил, что сейчас в Латвии выносятся приговоры даже за такие «преступления», которые никак не прописаны в уголовном кодексе.

«Да, российский флаг не запрещен. Но демонстрируя его (или его подобия) публично, вы поддерживаете «страну-агрессора». Песня «Катюша» не запрещена. Но публично исполняя ее, вы поддерживаете «страну-агрессора». Пушкин не запрещен. Но возлагая цветы к его памятнику, вы поддерживаете «страну-агрессора».

Вы уже догадались, что будет в финале? Русский язык на бытовом уровне не запрещен. Но слишком громко разговаривая на нём в публичных местах, вы поддерживаете «страну-агрессора», — предсказывает Линдерман.

Судебное дело Елены Крейле чудовищное, но не единственное. Своих приговоров ждут и многие другие латвийцы, оказавшиеся фигурантами судебных процессов. «Вина» их различна.

Кто-то, будучи журналистом, работал на российские СМИ. Кто-то возложил цветы на месте снесенного памятника советским воинам. Кто-то переписывался с авторами российского телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики». Кто-то размещал в интернете и за его пределами «оккупационную советскую символику». Маховик репрессий раскручивается…