В последнее время страны Балтии занимаются вытеснением со своей территории русских людей. Некоторых вынуждают уехать, создавая невыносимую атмосферу и условия жизни, а других просто депортируют.

Петр Ковалев/ТАСС

Но в России эти люди зачастую сталкиваются с серьезнейшими проблемами. Российская миграционная система до сих пор допускает большие ошибки, создавая для возвращающихся соотечественников огромные трудности. Недаром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля на Фестивале новых медиа сообщил, что миграционная система России нуждается в совершенствовании.

Вышвырнули из родного дома

Эта история началась 8 июня 2023 года, когда эстонский Департамент полиции и погранохраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии негражданки Зои Палямар. Пожилую женщину с инвалидностью объявили «угрозой для Эстонской Республики и НАТО». За какие же дела Зоя Анатольевна удостоилась подобного титулования?

Уроженка Луганска Палямар проживала в Эстонии с 1983-го. Во время печально памятных «бронзовых ночей» весной 2007 года она оказалась среди тех русских таллинцев, которые вышли на улицы для того, чтобы попытаться защитить монумент советскому солдату — эти волнения были безжалостно подавлены полицией.

Позже она занималась уходом за могилами и монументами советским воинам, координационной работой по «Бессмертному полку», помогала организациям ветеранов и блокадников — проводила сборы продуктов и подарков для них.

Она говорит, что делала это по зову сердца: «Мы — дети детей войны. В нас вложили эту память наши родители, и мы должны нести ее через наших детей и внуков. Мы должны быть достойными того, за что стояли в бою наши деды».

Также Палямар принимала участие в пикетах в поддержку арестованного эстонскими властями правозащитника Сергея Середенко. Вступила в ряды оппозиционной партии «Koos/Вместе», поставившей своей целью вывести Эстонию из состояния вражды с Россией.

Всеми этими действиями общественница привлекла к себе внимание всемогущей КаПо. Нет, ее не бросили в тюрьму, как лидера «Koos/Вместе» Айво Петерсона, а поступили куда изощреннее.

В начале июня прошлого года пенсионерка на рейсовом автобусе приехала в Санкт-Петербург к подруге-однокласснице, которая попала в больницу. Подруге провели операцию, и Палямар планировала два-три дня поухаживать за ней, а потом вернуться домой.

Но буквально через час после того, как Палямар оказалась в Петербурге, ей через мессенджер позвонил сотрудник эстонского полицейского департамента. Он сообщил ошарашенной женщине о том, что имеется решение о лишении Зои Палямар постоянного вида на жительства и статуса негражданина Эстонии. Хотя всего за несколько часов до этого на эстонской границе Палямар ничего подобного не говорили.

На каком основании было принято подобное решение, чиновник не уточнил. Он сказал лишь, что Палямар может с ознакомиться с решением по ссылке, которую ей выслали на электронную почту. Зоя Анатольевна попыталась открыть эту ссылку, однако оказалось, что сделать это можно только с помощью персональной ID-карты, которую власти уже аннулировали.

Позже, впрочем, Палямар сумела ознакомиться с решением на 27 листах — там были перечислены ее «преступления» перед Эстонской Республикой. В частности, ей вменяли в вину сбор и отправку гуманитарной помощи для страдающего населения Донбасса, участие в деятельности зарубежных организаций российских соотечественников, защиту памятников, конфликт у стен российского посольства с украинскими беженцами, участие в «Koos/Вместе», а также то, что она публично выступала с заявлениями в поддержку российской внешней политики.

За границей у Палямар остались овдовевшая дочь и два внука — все граждане Эстонии. Зоя Анатольевна делится: «Психологически это было очень тяжело. Я лишилась доступа к близким людям, меня лишили квартиры, машины… В одночасье меня от всего отрезали, и я осталась одна без гроша в кармане…».

Бюрократический лабиринт

Российские власти выдали Палямар удостоверение беженца, узаконившее ее пребывание на территории РФ. Зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко оформила выдачу Зое Анатольевне 15 тысяч рублей, которые разошлись на самые необходимые нужды. Некоторую помощь оказал и Фонд поддержки соотечественников.

В муниципалитете Палямар прикрепили к одной из петербургских больниц — у нее астма, проблемы с тазобедренными суставами и потому необходимо иметь доступ к своевременной медицинской помощи. Казалось, жизнь на новом месте постепенно налаживается, однако сейчас, спустя год, оказывается, что Палямар пребывает в бедственном положении.

Но почему так вышло? Зоя Анатольевна проживает у той же одноклассницы в Петербурге, поездка к которой послужила поводом для ее выдворения. Она столкнулась с нищетой и вынуждена — являясь, напомним, пенсионеркой и инвалидом — искать какие-то подработки, чтобы иметь хоть немного денег на пропитание.

В настоящее время ей удалось временно устроиться в магазин кожгалантерейных товаров продавщицей. На постоянную работу не берут в силу возраста (63 года), и обычно она подменяет кого-то, кто заболел или ушел в отпуск. Когда удается заработать в день рублей девятьсот, когда тысячи полторы… Собственного жилья нет, сбережений нет, пенсионных выплат нет, и вообще дальнейшие перспективы выглядят самыми невеселыми.

Когда Зоя Палямар получала в прошлом году статус беженца, она могла бы сразу одновременно подать документы на получение разрешения на временное проживание (а затем, прожив пять лет с временным РВП, можно получить и постоянный вид на жительство). Однако в МВД «забыли» ее об этом предупредить, а сама пенсионерка, не разбирающаяся в российском законодательстве, о такой возможности не знала.

Она по своей наивности полагала, что документ беженца уже сам по себе обеспечит ей все права проживания в России, в частности она хотела оформить себе пенсию за советский стаж — в советское время Зоя Анатольевна работала в морфлоте и в системе внутренних дел.

Однако в миграционной службе ей сказали, что документ беженца дает ей право на получение выплат лишь в размере 100 рублей ежемесячно. Эстония же больше ей пенсию не выплачивает, а жить ведь на что-то надо…

Пытаясь оформить полноценную пенсию, она натолкнулась на «бюрократический футбол». Чиновники, которым она рассказывала свою историю, недоуменно переглядывались — что делать с ней, они явно не представляли.

Наконец, в отделении пенсионного фонда Фрунзенского района Петербурга в начале июля этого года ей сообщили, что для оформления пенсии статуса беженца недостаточно — нужно получить РВП.

Надо сказать, что при оформлении удостоверения беженца Палямар пришлось пройти через ряд бюрократических процедур, заплатить 9 тысяч рублей и обследоваться у медицинских специалистов. Если б она тогда знала о необходимости отдельного оформления разрешения на проживание, для которого требуются точно такие же процедуры, то могла бы все это совместить, сильно сэкономив.

Сейчас же ей снова нужно выправлять разные справки, проходить медосмотры и снова заплатить, между прочим, за все 9 тысяч — а таких денег у нее нет, ибо на одни только лекарства уходит более 12 тысяч ежемесячно. Когда же Палямар пройдет все необходимые процедуры, то РВП она может получить месяца через четыре — тогда и вновь обратится за пенсией. А жить ведь нужно прямо сейчас.

Политолог Максим Рева, сам политический эмигрант из Эстонии, говорит, что у российских миграционных органов просто нет опыта работы с депортированными соотечественниками. «Вот, допустим, гастарбайтер — это чиновнику понятно. Вот человек, приехавший по программе переселения соотечественников — это тоже явление уже известное. А депортированный — что это за явление такое?» — объясняет Рева.

Палямар попыталась обратиться в мэрию Санкт-Петербурга с просьбой, чтобы ей выделили социальное жилье.

«Руководствовалась тем соображением, что, поскольку я пострадала из-за своей поддержки России, мэрия пойдет мне навстречу и согласится выделить какое-то пристанище. Но, к сожалению, в этой просьбе мне отказали. Лозунг «Мы своих не бросаем» сейчас воспринимаю со слезами», — вздыхает Зоя Анатольевна.

Трудности, которых можно было избежать

Рассказ о подобных примерах можно продолжать. Как известно, Латвия требует от тех своих жителей, кто в прошлом принял российское гражданство, заново получать ВНЖ и в рамках его получения предоставить доказательства своей «лояльности». Многие из этих людей, однако, не пожелали унижаться и уехали в Россию.

В процессе переезда они тоже столкнулись с трудностями — даже невзирая на то, что уже в момент пересечения российской границы являлись гражданами РФ.

Так, 52-летний уроженец Краславы Валерий Зорин рассказал эмигрировавшему из Латвии журналисту Алексею Стефанову, что, будучи по специальности водителем спецтехники, он решил в РФ вернуться к своей профессии. Однако советский диплом у него почему-то не приняли, сказали, что нужно сдавать все заново, и выкатили счет на обучение: 70 тысяч рублей, плюс плата за топливо и аренду техники.

Зорин отмечает, что с подобной проблемой сталкиваются не только те, кто попал под депортацию, но и участники программы переселения соотечественников. «И, если ничего не изменится, приедет специалист-экскаваторщик, а пойдет работать в «Пятерочку» грузчиком, потому что для получения медицинской справки еще год нужно прожить, если ничего не изменится, конечно», — говорит он.

Сам Зорин все-таки добился решения своего вопроса в России. Занялся долгой и нудной перепиской с ответственными инстанциями, поясняя, что три года учился на водителя спецтехники в СССР — и в итоге его освободили от учебы. Правда, экзамены сдавать все-таки пришлось: получил российские права трех категорий и профессию — погрузчик.

Также много нервов ему пришлось потратить на растаможку своего автомобиля, что оказалось практически непосильным процессом. С этой проблемой столкнулись многие выдворенные из Латвии граждане РФ, и пока ситуация не меняется.

Но Валерий нашел лазейку — сделать это можно будет через статус вынужденного переселенца. Те, кто попал под депортацию, оказываются под защитой закона. «Но мне отказали. Говорят, мы помогаем только таджикам, узбекам, украинцам, армянам и грузинам, а у тебя российский паспорт есть», — вспоминает Валерий.

В результате краславчанину после его обращения оказали содействие в Госдуме, и желанный статус Зорин получит, как ему пообещали, к концу лета. То есть проблема близка к решению, но, к сожалению, сделать это удалось лишь в «ручном режиме».

С трудностями при переезде столкнулся и другой латвийский россиянин, которому угрожала депортация — 67-летний уроженец Риги Валерий Окатьев.

«Почему у нас в Латвии в представительстве МВД РФ, чтобы получить зеленую книжечку добровольного переселенца, я должен был сдать свой вид на жительство? Но я же сразу оттуда не уеду. Как я буду проживать без ВНЖ? Вся медицина становится платной, как я смогу пользоваться своей машиной и так далее? А когда у меня уже отняли ВНЖ, я обратился в представительство МВД России, говорю: «Все, теперь вида на жительство у меня нет, хочу получить зеленую книжечку переселенца. А мне говорят: если бы вы сдали ВНЖ добровольно, мы бы ее дали, а поскольку отняли — не можем», — описывает ситуацию проблемы Окатьев.

Статус вынужденного переселенца Валерий так и не получил. «Спросили: «Репрессии против вас были? Вас били?» — «Нет, не били». — «В тюрьму сажали?» — «Нет, не сажали». — «Ну хоть что-то с вами делали противозаконное?» — «Заставляли подписать анкету, которую не стал заполнять». И мне отвечают: значит, причины дать такой статус нет. И я подал иск в суд», — говорит он.