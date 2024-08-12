В Эстонии начался судебный процесс над журналисткой Светланой Бурцевой. 57-летнюю женщину, в последние годы работавшую в структурах МИА «Россия сегодня», обвиняют в «государственной измене».

Иван Шилов ИА Регнум

Профессиональный адвокат прилагает все усилия для того, чтобы облегчить участь Бурцевой, но в перспективе для нее вырисовывается немалый тюремный срок.

Неугодный работодатель

57-летняя жительница Таллина Светлана Бурцева пребывает под стражей с 1 марта этого года. Ранее Бурцева работала журналистом интернет-издания Sputnik Eesti, насильственно прекратившего свою деятельность в 2019-м. С прошлого года она является членом партии «Koos/Вместе», один из лидеров которой Айво Петерсон также находится в тюрьме и под судом по обвинению в государственной измене.

Хотя Бурцева всего лишь писала взвешенные, умеренные статьи (никаких экстремистских призывов там не было и близко) и делала фотографии для «Спутника», эту её деятельность признали «антигосударственной».

Особенную горечь ее аресту придает тот факт, что Бурцева собиралась уехать в Россию, где живет ее муж. Она была арестована незадолго до отъезда — как и другой бывший журналист «Спутника» Аллан Хантсом, тоже намеревавшийся перебраться в РФ и уже успевший продать свою квартиру.

Создается впечатление, что эстонская Полиция безопасности (КаПо) специально ждет и хватает своих жертв практически в последнюю минуту перед их отъездом. Это делается для того, чтобы ввергнуть человека, уже уверовавшего в близкое спасение, в глубочайший шок и «размягчить» таким образом его психику.

6 августа в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Бурцевой. В его ходе была обнародована информация о том, что рассмотрение по существу начнется лишь 1 ноября. Кроме того, прокуратура сообщила подробности выдвинутых в адрес Бурцевой обвинений.

«Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после введения Советом Европы санкций против России, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева», — пояснила госпрокурор Энели Лауритс.

Последняя фраза — откровенная ложь: Дмитрий Киселев никак не может быть «владельцем» и «бенефициаром» МИА «Россия сегодня», являющегося, как известно, государственным предприятием.

Отметим, что портал сети Sputnik, где трудилась Бурцева, МИА «Россия сегодня» открыла в Эстонии в 2016 году (также существуют аналогичные порталы, освещающие жизнь в Литве и Латвии). Более того, Эстония была единственной из стран Прибалтики, в которой имелась своя полноценная редакция и офис «Спутника».

В коллектив входили 35 человек, 33 из них — граждане ЭР, работавшие по трудовым договорам, заключенным с «Россией сегодня».

В условиях сокращения местной русской прессы в Эстонии многие русскоязычные журналисты в республике, в том числе и Бурцева, с удовольствием согласились сотрудничать со «Спутником». Зарплату им платили «набело» — и ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет страны составляли почти 30 тыс. евро.

Однако практически сразу же порталу стали ставить препоны.

Эстонские чиновники в большинстве своем демонстративно отказались общаться с «российским пропагандистским СМИ». Эстонский МИД неоднократно заявлял, что данный портал, дескать, «не соблюдает журналистскую этику», «публикует ложную информацию» и «использует неправильные толкования».

Особенно власти раздражало то, что «Спутник» писал о ситуации в Эстонии непредвзято, не боялся их критиковать, публиковал статьи в защиту проживающих в государстве неграждан, заступался за русский язык, отстаивал школы нацменьшинств.

В итоге, под конец 2019-го неугодному порталу заблокировали банковские переводы, потребовали освободить офис в Таллине и разослали сотрудникам «Спутника» предупреждения о том, что если они продолжат работу в этом издании, то станут фигурантами уголовных дел о «нарушении санкций», введенных Евросоюзом против России.

Так эстонские власти в своих целях спустя пять лет истолковали попадание в санкционный список ЕС (еще в 2014 году!) гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева. Санкции в отношении Киселева были наложены персональные, но в Таллине самоуправно расширили их на всё возглавляемое им предприятие.

Неугодная книга

Дабы не подставлять людей, «Россия сегодня» вынуждена была закрыть эстонский «Спутник». Правда, редактор закрывшегося портала Елена Черышева (гражданка России с эстонским видом на жительство) со своим коллективом попыталась поднять аналогичное СМИ — Sputnik Meedia.

Однако сразу после начала российской СВО на Украине эстонские власти закрыли и это издание, а Черышеву арестовали (правда, через некоторое время ее освободили, и она, не желая больше искушать судьбу, тут же уехала в Россию).

А сейчас прокуратура вменяет в вину Светлане Бурцевой то, что она, зная об отношении эстонского государства к «России сегодня», продолжала свое сотрудничество с этим информационным агентством.

В частности, в 2020–2023 годах Бурцева производила медиаконтент для портала Baltnews.com — другого подразделения «России сегодня». Правда, в данном случае она уже «шифровалась» — использовала псевдоним Алан Торм.

Ещё раз подчеркнём, что после охватившего страны Балтии демографического кризиса, в условиях резкого сокращения численности населения в регионе закрылись многие русские СМИ (а иногда госструктуры, поставившие себе целью добиться моноязычности медиапространства, прямо способствовали их ликвидации).

В этих условиях для многих местных русских журналистов сотрудничество с российскими изданиями оказалось единственной возможностью прокормить себя и свои семьи — а сейчас их за это судят.

По мнению эстонской прокуратуры, «Бурцева сознательно нарушила международные санкции». Энели Лауритс подчеркивает: «Собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля».

Впрочем, Бурцевой предъявили и более веские обвинения. «Расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против государства», — утверждает Лауритс.

Выяснилось, что Бурцева с 2019 по 2021 год училась в магистратуре Севастопольского государственного университета. «Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», — уверяет госпрокурор.

По ее словам, после завершения учебы Бурцева вместе с руководителем своей учебной программы написала книгу «Гибридная война за мир».

Лауритс добавила: «Содержание книги принижает Эстонию и, таким образом, направлено на раскол нашего общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов».

Исходя из этого, прокуратура считает, что «Бурцева, будучи гражданкой Эстонии, совершила государственную измену путем ненасильственных действий, направленных против независимости и самостоятельности Эстонской Республики».

Надо отметить, что защита Светланы Бурцевой работает вполне качественно. Недавно ее адвокат Свен Силлар подал ходатайство о замене меры пресечения — чтобы Бурцеву выпустили с электронным браслетом под подписку о невыезде. Однако Лауритс высказалась против: она считает, что Бурцева попробует скрыться в России.

Правда, каким образом Бурцева сможет сбежать, если на ее ноге будет находиться электронный браслет для слежения (самостоятельно снять его, не подняв сигнал тревоги, невозможно), прокурор не объяснила.

Подумать о размене

Также адвокат Силлар представил ходатайство о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру — по мнению юриста, в нем содержатся существенные недочеты. Суд вынесет решение по этому вопросу и другим представленным ходатайствам 14 августа.

Также на предварительном заседании Силлар сообщил о намерении привлечь к защите Бурцевой юриста Анастасию Луккаринен, которая является членом финской адвокатуры и свободно владеет русским языком. У суда на это возражений не нашлось, но они потребовали, чтобы Луккаринен документально подтвердила наличие у нее соответствующего образования.

А тем временем другой эстонский политзаключенный, правозащитник Сергей Середенко (он был арестован в марте 2021-го и с тех пор находится за решеткой по обвинению «в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики») переслал из тюрьмы на волю письмо, в котором пообещал выполнить юридический разбор дела Бурцевой. По мнению Середенко, это обвинение «ничтожно».

Впрочем, заранее можно сказать, что доводы осужденного Середенко не произведут никакого впечатления на эстонскую судебную систему. Имеется совсем свежий прецедент: другого бывшего журналиста «Спутника» и члена партии «Koos/Вместе» Аллана Хантсома недавно приговорили к шести с половиной годам заключения.

Уже находясь за решеткой, Хантсом выступил с предложением — почему бы не наладить обмен находящихся в заключении в России агентов иностранных разведок и местных «борцов с режимом» на томящихся в тюрьмах стран западного блока «агентов влияния Москвы», к числу которых относятся и эстонские политзаключённые?

Хантсом, впрочем, признает: «Понятно, что сами по себе ни Эстония, ни Латвия, ни Литва в таком обмене абсолютно не заинтересованы <…> но эту сделку можно заключить на уровне ЕС — Россия».

Предложение не лишено смысла — и российским госорганам тоже стоит над этим задуматься.

Нужно подумать о всех политзаключенных, находящихся в тюрьмах стран Балтии. В Литве это Альгирдас Палецкис, в Латвии — Елена Крейле, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Дмитрий Матаев, Янис Адамсонс, Айгарс Аугустанс, Александр Демидов, в Эстонии — Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Вячеслав Морозов.

Кто-то пострадал за открытое выражение симпатий России, кто-то — за жесткую критику местных властей, кто-то — за то, что почтил память советских воинов-освободителей, кто-то — просто за то, что привез денег на адвоката одному из политических подследственных. Похоже, что попасть в списки на обмен для этих людей — последняя надежда.