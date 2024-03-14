Материалы с тегом «ЦРУ»
В Британии сообщили о тайной операции ЦРУ против КНР по приказу Трампа
Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских социальных сетях кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на трёх бывших чиновников и...
14 марта 2024
Захарова резко отреагировала на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму
Заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге. По её словам, страшно представить, что имеет в...
13 марта 2024
Украинский пленный рассказал, что офицер ЦРУ командовал отрядом наёмников
Сотрудник ЦРУ командовал отрядом наёмников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. По его словам, он и другие бойцы увидели незнакомого человека, когда пришли в столовую. Там находились американские наёмники, уже знакомые украинцам. «Мы...
13 марта 2024
Глава ЦРУ заявил, что без помощи США Киеву придётся договариваться с РФ
Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы через год, если Киев не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом заявил директор ЦРУ Роберт Бёрнс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. По его словам, президент России Владимир...
12 марта 2024
Глава ЦРУ считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Киевом
Руководитель ЦРУ Уильям Бернс высказал предположение, что власти России пока не заинтересованы в переговорах с Украиной. Об этом он заявил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената США. По словам шефа разведывательного управления, в России считают, что «время на её стороне», а потому...
12 марта 2024
В ЦРУ заявили, что помощь ВСУ даст шанс для наступления в конце года
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях в комитете Сената США по разведке, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года. Бернс считает, что очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе...
новость часа
12 марта 2024
Нарышкин рассказал о договорённостях с главой ЦРУ Бёрнсом
Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что будет придерживаться договорённости не допускать утечек данных о контактах с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом. Об этом он рассказал во вторник, 5 марта, в интервью...
6 марта 2024
Глава разведки Турции обсудит с директором ЦРУ ситуацию на Украине
Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, в ходе которых стороны обсудят в том числе ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило турецкое...
4 марта 2024
Директор ФСБ Бортников заявил, что на территории Украины много баз ЦРУ
Постоянный член Совета безопасности РФ, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на украинской территории есть много баз ЦРУ Соединённых Штатов Америки. Об этом он сказал в эфире Первого канала. На вопрос, много ли на Украине баз ЦРУ, Бортников кратко ответил, что много. «Они давно зашли туда...
новость часа
29 февраля 2024
В США раскрыли план готовившегося ЦРУ удара по России
Американское Центральное разведывательное управление готовилось нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали возводить для этого военные базы, заявил 29 февраля экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works. «После поддержанного ЦРУ...
29 февраля 2024
В Кремле допустили наличие многочисленных баз ЦРУ на Украине
Количество баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине наверняка намного больше, чем 12, о которых писали СМИ. Об этом 29 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. «Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все...
29 февраля 2024
Политолог назвал возможные цели визита главы ЦРУ на Украину
Взаимодействие специальных структур Украины и США напоминает взаимоотношение центрального офиса и подразделения, которое в первую очередь направлено против Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и...
26 февраля 2024
В США рассказали о «сыгравшей ставке» Путина в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин оказался прав, сделав ставку на усталость Запада от Украины. Об этом 26 февраля заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN. «Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель», — сказал Холл. Он добавил, что ставка Путина на усталость...
26 февраля 2024
Захарова заявила, что ЦРУ даёт Киеву координаты для нанесения ударов по РФ
ЦРУ и разведка Великобритании предоставляют ВСУ разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила 25 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. «США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы...
26 февраля 2024
Песков: спецслужбы США начали активно работать на Украине ещё до 2014 года
ЦРУ и другие ведомства США ещё до 2014 года начали активно работать на Украине, вербовать людей и готовить их к подрывной деятельности против России, заявил 26 февраля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединённых Штатов ещё до 2014...
26 февраля 2024
На Западе сообщили о создании сети секретных баз ЦРУ на Украине
Сеть секретных баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США появилась за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией, 25 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников. По их информации...
25 февраля 2024
ЦРУ уволило сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах к ней
Сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны коллеги, уволило Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Об этом 9 февраля сообщает телеканал NBC. Утверждается, что сотрудница была уволена после жалоб на сексуальное домогательство, при этом она обвинила ЦРУ в попытке...
10 февраля 2024
Путин обвинил ЦРУ в организации госпереворота на Украине в 2014 году
Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине совершила вооружённая оппозиция при активной поддержке Центрального разведывательного управления США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. «Вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как...
9 февраля 2024
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бернсом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 8 февраля, что новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом планируются, но точных сроков сейчас нет. «Контакты будут», — заявил он журналистам. Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Нарышкин опроверг заявления американских...
8 февраля 2024
Глава ЦРУ назвал отказ от Украины «голом в свои ворота» для США
Отказ Соединённых Штатов от предоставления помощи Украине сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов», заявил глава ЦРУ США Уильям Бёрнс в статье для журнала Foreign Affairs. «Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы голом...
30 января 2024