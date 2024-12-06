Москва, 6 декабря, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Гражданин США Алекс Грэй приехал в Россию и заявил о намерении принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом 31-летний мужчина рассказал в интервью RT.

ИА Регнум СВО, фронт, продвижение

«До приезда я год или больше переписывался с Расселом Бентли с позывным Техас. После его кончины переписывался с его вдовой. Сначала я съездил в Донецк, чтобы по примеру Рассела доставлять детям гуманитарную помощь. Людмила, его вдова, мне в этом помогала. А потом я подписал контракт с Министерством обороны России», — пояснил американец.

До приезда в Россию он работал сетевым инженером в компании Cisco. В 2017 году в штате Мэриленд Грэй познакомился с российской студенткой, которая впоследствии стала его женой.

Американец добавил, что с предыдущего места работы его уволили из-за того, что в свой отпуск он поехал в Россию, чтобы навестить близких. Это и стало «последней каплей», повлиявшей на его решение.

Грэй решил построить свою жизнь в России, где почитают традиционные ценности, а православная вера является неотъемлемым элементом общества. В будущем он рассчитывает получить российское гражданство, а пока проходит подготовку в одной из учебных частей Минобороны России.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении. Американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.