Бахмут, ДНР, 1 июля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе освобождения Раздоловки в Донецкой Народной Республике разработали план скрытого подхода к населённому пункту. Об этом 1 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как рассказал командир штурмовой роты Евгений, в освобождении Раздоловки также принимала участие разведывательная рота, обеспечивавшая поддержку при подходах к населённому пункту.

«Мы разработали план… Парни зашли, противник не ожидал этого… важный перекрёсток, который нам был необходим, был взят под наш контроль… Все действовали как один сплочённый организм», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что после взятия под контроль важного перекрёстка группы других подразделений обеспечили продвижение к населённому пункту.

Отмечается, что российские военные использовали различные средства огневого поражения, в том числе артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны России сообщило об освобождении Раздоловки 28 июня. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга подчеркнул, что украинские войска на данном направлении в боях с подразделениями группировки войск «Юг» потеряли до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 американских гаубиц M777 и M198, и другую технику.

На следующий день Вооружённые силы России освободили населённый пункт Шумы в Донецкой Народной Республике, улучшив тактическое положение и отразив шесть контратак противника. В субботу в Минобороны сообщили, что подразделения группировок «Юг» и «Центр» освободили Спорное и Новоалександровку.