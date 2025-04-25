Соледар, ДНР, 25 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Сын замдиректора ЦРУ Джулианы Галлины Глосс Майкл, воевавший на стороне России, год назад был убит в боях под Соледаром. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

По данным портала, 21-летний Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой и Веселым в ДНР. Он находился на передовой в составе 137-го полка ВДВ РФ.

Отмечается, что в 2023 году Майкл отправился в Крым на встречу движения хиппи, а в соцсетях рассказал о намерении получить российское гражданство. Он побывал во Владикавказе и Москве, в дальнейшем же оказался в одной из воинских частей.

Его родные указали в некрологе, что Майкл любил природу, обладал обостренным чувством справедливости и хотел сделать мир лучше.

«Обладая благородным сердцем и воинским духом, Майкл прокладывал свой собственный путь героя, а 4 апреля 2024 года трагически погиб в Восточной Европе», — говорится в публикации.

Мать Майкла Джулиана Галлина закончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в сфере разведки, служила в военно-морских силах и занимала различные должности в армии. В ЦРУ она работала последние шесть лет, а в феврале 2024 года была назначена заместителем директора по цифровым инновациям. Отец Майкла Ларри Глосс тоже служил в американских ВМС, участвовал в операции в Ираке, а ныне руководит структурой по разработке программного обеспечения для безопасности правительства США и других стран НАТО.