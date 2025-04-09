Москва, 9 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Киевский режим пытался, но не смог отправить на передовую бывшего военного лётчика ВВС Украины, российского космонавта Алексея Зубрицкого, накануне прибывшего на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

По информации канала, украинские власти долго не вспоминали о 32-летнем лётчике, уроженце села Владимировское Запорожской области. Теперь его разыскивает территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

Участник 72-й длительной экспедиции на МКС недавно оказался в украинской базе дезертиров и государственных предателей. В марте Винницкий городской суд заочно приговорил Зубрицкого к 15 годам лишения свободы и постановил конфисковать всё его имущество, оставшееся на территории Украины.

Зубрицкий перешёл на службу в российскую армию в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Ранее, в 2013 году, его направили в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады, которая дислоцировалась на аэродроме Бельбек.

До 2015 года Зубрицкий служил в истребительном полку в городе Миллерове Ростовской области, а затем ещё три года был старшим лётчиком авиазвена в штурмовом полку, дислоцированном в краснодарском Приморско-Ахтарске.

Кандидатом в космонавты-испытатели лётчик стал в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля «Союз МС-27» доставил российских космонавтов Алексея Зубрицкого и Сергея Рыжикова, а также американского астронавта Джонатана Кима на МКС. Пилотируемый корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», украшенной символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», а также провести ряд научно-прикладных исследований.