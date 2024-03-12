Материалы с тегом «МКС»
Корабль Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Константин Борисов, вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса». «Сегодня в 12:47 по московскому времени американский корабль Crew Dragon с...
12 марта 2024
Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на МКС
Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Юрий Иванович, знаю, что идёт подготовка к новой миссии на МКС. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём»...
11 марта 2024
Космонавт Олег Кононенко принял командование МКС
Командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена, сообщили 10 марта в Госкорпорации «Роскосмос». «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко принял командование...
10 марта 2024
Космонавты с МКС поздравили соотечественниц с Международным женским днём
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеозапись обращения в ночь на 8 марта опубликовала пресс-служба «Роскосмоса». «Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня во...
8 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС при стыковке со станцией корабля компании SpaceX Crew Dragon, сообщили 5 марта в NASA. «Астронавты начнут проводить стандартные проверки герметичности и герметизацию между...
5 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с кораблём Crew Dragon, в состав экипажа которого входит российский космонавт Александр Гребёнкин, стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция этого 4 марта велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию...
4 марта 2024
Утечка воздуха на МКС не несёт угрозы, полёт продолжается в штатном режиме
Утечка на Международной космической станции не представляет угрозы экипажу, полёт продолжается в обычном режиме. Об этом сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, спецкор ТАСС на МКС. По словам Кононенко, действительно, произошла утечка воздуха из переходной камеры служебного...
новость часа
28 февраля 2024
Роскосмос зафиксировал утечку воздуха на российском сегменте МКС
Специалисты Роскосмоса зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС, сообщила корпорация 28 февраля. Экипажу МКС, как и самой станции, ничто не угрожает, сказано в сообщении. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные передаются на землю в...
новость часа
28 февраля 2024
Корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля
Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» 13 февраля отстыкуется от Международной космической станции. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля пресс-службой госкорпорации «Роскосмос» отчёте о деятельности космонавтов за предыдущий день. «[Выполнена] подготовка к расстыковке...
6 февраля 2024
Отстыковку от МКС корабля Crew Dragon с экипажем вновь перенесли
Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем из четырёх человек от Международной космической станции (МКС) перенесли на неопределённый срок. Об этом 6 февраля сообщили в американской компании SpaceX. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. «Из-за продолжающейся неблагоприятной...
6 февраля 2024
SpaceX отложила возвращение Crew Dragon с туристами с МКС до 6 февраля
Корабль Crew Dragon с космическими туристами отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 6 февраля, сообщила компания SpaceX в соцсети X. Отстыковку снова отложили по меньшей мере на сутки. Накануне в компании заявили, что Crew Dragon вернётся за Землю не ранее 5 февраля из-за...
4 февраля 2024
Crew Dragon с четырьмя туристами на борту пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, с экипажем из четырёх человек пристыковался к Международной космической станции (МКС). Процесс пристыковки транслировался на сайте НАСА. Момент стыковки Crew Dragon и станции произошёл в 05:43...
20 января 2024
В США прошла премьера российского фильма «Вызов»
Посольство России в США провело премьеру космической драмы «Вызов» режиссёра Клима Шипенко, фильм был показан с субтитрами на английском языке. Об этом 16 января сообщает ТАСС. Отмечается, что показ фильма состоялся 15 января в киноклубе дипмиссии, он был организован при поддержке Первого канала и...
16 января 2024
Россия и США продлили программу перекрестных полётов на МКС
«Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщили 28 декабря в пресс-службе российской госкорпорации. «С американскими партнёрами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года...
28 декабря 2023
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» затопили в Тихом океане
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции (МКС) более шести месяцев, свели с орбиты, после чего его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос»...
29 ноября 2023
Корабль «Прогресс МС-24» увёл МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Отмечается, что двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск и проработали 316,5 секунды, выдали импульс...
10 ноября 2023
Космонавты с МКС обратились к участникам выставки-форума «Россия»
Российские космонавты присоединились к Международной выставке-форуму «Россия» из космоса, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». «Дорогие гости Международной выставки-форума «Россия», мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, приветствует вас с борта МКС и...
4 ноября 2023
Путин ожидает вывода на орбиту первого сегмента РОС в 2027 году
Первый сегмент Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту в 2027 году, заявил 26 октября на встрече с молодыми учёными президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать РОС по мере исчерпания...
26 октября 2023
Флаг международной выставки-форума «Россия» развернули на борту МКС
Флаг международной выставки-форума «Россия» теперь есть не только на вершине самой высокой горы России и Европы — Эльбрусе, но и на борту Международной космической станции. Об этом 19 октября сообщили в «Дирекции выставки достижений «Россия». На орбиту его доставили российские космонавты Олег...
19 октября 2023
Международная команда МКС успешно приземлилась, завершив рекордную миссию
Самая продолжительная миссия на Международную космическую станцию завершилась. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, побив рекорд пребывания на МКС, приземлились на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-23». Приземление произошло в Казахстане...
28 сентября 2023