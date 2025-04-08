Москва, 8 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-27» 8 апреля доставил российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонатана Кима к Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

«Космонавты, встречайте коллег: «Союз МС-27» прибыл на МКС. В 11:58 мск он в автоматическом режиме причалил к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС», — сказано в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура в 8:47 мск. Корабль «Союз МС-27» был выведен на орбиту, были раскрыты антенны корабля и солнечные батареи. Ракета украшена символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», а также провести ряд научно-прикладных исследований.

Сейчас на МКС находятся участники 72-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Они покинут станцию 20 апреля на корабле «Союз МС-26».

16 марта пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с Песковым в составе экипажа Crew-10 пристыковался к МКС. Вместе с ним на станцию прибыли МакКлейн, Айерс и Ониси.