Известный командир подразделения беспилотников ВСУ заявил о том, что с 1 сентября Китай ограничивает поставки комплектующих, из которых на Украине собирают готовые дроны. Поэтому их в будущем будет «дорого и мало», и партнеры решить эти проблемы не смогут — ВСУ ожидают такие проблемы, что это рассматривается как «принуждение к переговорам с РФ».

ИА Регнум

Но интересна здесь обратная сторона: страна, еще недавно имевшая развитую промышленность и полный цикл производства самолетов, неспособна самостоятельно наладить выпуск электромоторов, комплектующих для дронов, средств связи.

Многолетняя борьба с «наследием совка» обернулась тем, что Украина не может производить из своего металла даже скрепки, не говоря уже о дронах, ракетах, самолетах, артиллерии, снарядах.

Любые попытки объяснить обществу и политикуму, что без промразвития страна обречена, утыкались в издевательский смех, Украину мыслили как аграрную экономику, «житницу Европы», с развитым сектором услуг.

Вплоть до того, что замминистра экономики Сергей Николайчук задавал в своем блоге риторический вопрос: «А нужна ли нам вообще стратегия промышленной политики?»

Тем более что практически все главные активы, приносившие быструю прибыль, забрали в свои руки господа олигархи.

Теперь, упершись в полную зависимость от поставок любых технологических вещей в принципе, там все стали промышленниками, только и слышны разговоры, что о запуске тысяч заводов и фабрик. Но время уже упущено.

И наряду с промышленностью Украина потеряла еще пять стратегических преимуществ, которые могли бы обеспечить её невероятный успех — особенно если бы это была кооперация с Россией.

И кто их теперь вернет — вопрос такой же риторический, как и тот знаменитый вопрос замминистра.

1. Единая энергосистема

Сейчас, когда украинцы периодически сидят без света и готовятся к самой тяжелой зиме в новейшей истории, у них появился хороший повод вспомнить о первом утерянном преимуществе: единой энергетической системе (ЕЭС) бывших республик СССР.

Такая система создавалась с конца 1950-х гг. и к 1991 году объединяла более 700 электростанций суммарной мощностью свыше 288 млн кВт. Она позволила значительно повысить надежность и эффективность энергоснабжения страны и получить значительную экономию: электричество могло перетекать из тех регионов, где его нужно меньше, туда, где потребность больше.

ЕЭС имела многие преимущества: оптимальные перетоки, сбалансированное использование пиковых мощностей, общий резерв мощностей, эффективный режим работы крупных блоков ТЭС и АЭС с экономией расхода топлива. Её существование исключало возможность таких катастрофических аварий, которые периодически имели место даже в таких странах, как США, Канада и Франция.

Даже после распада СССР Украина долгое время сохраняла общую энергосистему с Россией и Белоруссией, и потому подавляющее большинство украинских граждан понятия не имели, что такое «блэкаут».

Однако после евромайдана новая власть объявила, что собирается выйти из единой энергосистемы, и начала активные подготовительные действия к этому, завершившиеся как раз в феврале 2022 года (причём ещё до начала СВО) изоляцией украинской энергетики от российской и белорусской.

16 марта 2022 года Украина присоединилась к единой континентальной европейской электроэнергетической системе ENTSO-E и завершила аварийную синхронизацию своих электросетей с ней. По сути, это была попытка вернуть потерянное, но, как мы видим, безуспешная: «заграница» не помогла.

2. Ядерное топливо

Одним из стратегических активов, доставшихся Украине от «советской оккупации», стали урановые шахты и завод по его обогащению. Однако делать топливо для АЭС она самостоятельно не могла, и в 2011 году украинский концерн «Ядерное топливо» подписал договор с топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ по строительству завода фабрикации топливных сборок для украинских АЭС.

Строительство было начато в Кировоградской области, и если бы оно оказалось успешным — украинцы не только обеспечили бы свою ядерную энергетику, но и вошли в число ведущих игроков на мировом атомном рынке. Причём не только топливном.

На Украине с советских времён было развито атомное машиностроение, и объединение усилий таких предприятий, как, например, харьковский «Турбоатом», с возможностями «Росатома» могло принести колоссальные прибыли.

Достаточно сказать, что по состоянию на 2022 год на Россию уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству атомных электростанций, поставки реакторов и топлива, вывода из эксплуатации или обращения с отходами. А если бы в этих проектах участвовал, как планировалось, и некогда мощный украинский атомный комплекс, то наши страны и вовсе могли бы стать практически монополистами на мировом рынке.

Но ещё даже до госпереворота 2014 года украинским кабмином не была рассмотрена и утверждена проектно-сметная документация строительства завода по выпуску ядерного топлива, а также не осуществлялось финансирование.

В 2015 году Киев и вовсе принял решение прекратить проект, вместо этого создав «теплую ванну» для американцев, которые ничего не строят, но замечательно продают Украине свои поделки.

3. Авиакосмический комплекс

Ещё одной высокотехнологической отраслью мирового уровня, полученной страной после распада Советского Союза, была авиакосмическая. Украина была одной из лишь пяти стран планеты Земля, имевших полный цикл разработки и производства самолётов.

Авиаконструкторское бюро им. Антонова, создавшее самые большие и грузоподъёмные машины в истории мировой авиации Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан», авиазаводы в Киеве и Харькове, запорожский завод «Мотор Сич», производящий двигатели, днепропетровский «Южмаш» с его космическими ракетами — весь этот мощнейший комплекс мог приносить стране мировую славу, немалые деньги и давать перспективу сохранения и развития технологий высочайшего уровня.

Однако всё это могло случиться тоже при условии сотрудничества с Россией. Отрасль, так уж сложилось, была тысячами нитей тесно связана с российской экономикой и другими бывшими советскими республиками.

mark steven Самолет Ан-225 «Мрия»

Та же уникальная «Мрия», появившаяся в конце 80-х, проектировалась и собиралась в Киеве, но значительная часть деталей и оборудования для этого самолета была изготовлена на разных предприятиях от Москвы до Ташкента. Аналогичная ситуация была и с другой продукцией авиакосмической отрасли Украины. Украинские самолёты и ракеты не только не могли быть изготовлены без широкой кооперации с российскими предприятиями, но и основным их покупателем тоже была Россия.

В декабре 2013 года в ходе визита тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Москву были подписаны соглашения о возобновлении серийного производства Ан-124 «Руслан», а также договора о сотрудничестве в области ракетно-космической промышленности и в судостроении.

Они открывали невероятные перспективы.

Значительная часть мирового рынка авиатранспортных перевозок и космических полётов могла бы на долгие десятилетия вперёд находиться под полным контролем России и Украины и приносить миллиардные прибыли. Обеспечивая при этом десятки тысяч высокотехнологичных рабочих мест, а также сохранение и развитие научных и конструкторских школ.

Однако единственная «Мрія» сгорела в Гостомеле, вторая не взлетит никогда, и даже маленькие квадрокоптеры бывший гигант промышленности освоить не в силах.

4. Транспортные коридоры

При перечислении главных возможностей Украины на первом месте всегда было её выгодное географическое положение. И это действительно так. Страна лежит на важном перекрёстке как путей с севера на юг — с Балтийского моря до Чёрного, так и с запада на восток — из Европы в Азию (и наоборот). Через её территорию в советское время были построены многочисленные трубопроводы международного значения, по которым шли газ, нефть, аммиак…

Однако украинские власти сделали всё возможное для того, чтобы эти трубопроводы превратились в металлолом — включая свежее заявление Зеленского о прекращении транзита газа из России. Стиль украинского ведения дел привел к тому, что трубопроводы начали строить в обход её территории — «Северные потоки» и «Турецкий поток». Да, первые пока не работают, но прежние объёмы транзита газа через Украину в любом случае не вернутся.

То же и с другим транзитом.

В 2013 году Китай выдвинул концепцию «Нового шёлкового пути» — трансконтинентального наземного маршрута в Европу — в обход Малаккского пролива и Южно-Китайского моря, со всех сторон обложенного США.

В первоначальном варианте маршрута фигурировала Украина, так как дорога через неё потенциально была самой дешёвой и быстрой. А участие в проекте предусматривало и огромные инвестиции Китая в новые автомобильные магистрали, железнодорожные пути, нефте‑ и газопроводы и кратное увеличение морских и воздушных перевозок.

Но так как до того «Новый шёлковый путь» шел по территории России, то возможен он был только при условии нормального сотрудничества с ней. Этот пункт был решительно вычеркнут, а самостоятельный проект майданной власти по отправке контейнерного поезда в обход россиян закончился тем, что поезд потерялся в Казахстане.

Задолго до СВО Украина превратилась из потенциально главного евро-азиатского логистического коридора в логистическое болото, а теперь и вовсе стала тупиком с практически полным прекращением любого международного транзита.

5. «Ржавый пояс»

Ядром любой развитой экономики является промышленность. А ядром современной промышленности — машиностроение. В последние советские годы Украина была одним из главных производителей энергетического и металлургического оборудования, сельскохозяйственных машин и железнодорожных вагонов во всём СССР, лидером в области приборостроения.

Доля машиностроения в промышленности составляла около 30%, и листовки, массово распространявшиеся в 1991 году, утверждали, что «степень готовности союзных республик к экономической самостоятельности (по 10-балльной шкале): Украина — 7,5; Прибалтика — 7; Россия — 6,5; Белоруссия — 4,2…»

Olegzima Азовсталь в 2007 году, доменный цех

Всесоюзное значение имели такие промышленные гиганты, как Харьковский тракторный завод и завод им. Малышева, «Азовмаш», Луганский тепловозостроительный, судостроение в Николаеве и Херсоне. Мощнейшая металлургия — заводы «Запорожсталь», «Криворожсталь», «Азовсталь», собственные запасы железной руды и угля обспечивали замкнутую цепочку производства.

Налаженные производства, грамотные специалисты, дешёвый газ, поставлявшийся из России по льготным ценам — всё это давало отличную возможность для дальнейшего развития. Вместо этого на Украине кричали про «вонючие совковые заводы» и «ржавый пояс». Вместо этого предлагалось построение «аграрной сверхдержавы».

Но и тут всё вышло явно не так.

Начиная с 2000-х гг., возникла и долго обсуждалась идея создания зернового пула между Украиной, Россией и Казахстаном — «зернового ОПЕК», призванного координировать совместную политику в торговле зерном на внешних рынках. И осенью 2013 года было объявлено о предварительной договорённости создать такое объединение.

Уже на тот момент три государства входили в состав первой десятки мировых экспортёров зерна, а совокупно на их долю приходилось свыше 20% зерновых, которые экспортировались по всей планете. По состоянию же на 2020–2021 гг. они экспортировали уже около 30% зерновых в мире.

При совместной согласованной политике можно было бы не только зарабатывать дополнительные миллиарды долларов ежегодно, но и во многом контролировать почти весь мир. Зерно важнее нефти: без нефти человек прожить сможет, а вот без еды — нет.

Однако «зерновой ОПЕК» так и не был создан. Как и многие другие интеграционные проекты, он был похоронен после Майдана.

***

Украина имела абсолютно реальные шансы стать процветающим, богатым и влиятельным на мировой арене государством. Для этого необходимо было лишь руководствоваться собственными национальными интересами и идти на полномасштабное сотрудничество и кооперацию с Россией и другими странами Евразийского экономического союза.

Но все эти возможности Украина променяла на «кружевные трусики и ЕС», получив в итоге даже не их, а кровавые военные действия на своей территории в чужих интересах, разруху и нищету. Зато это был «самостоятельный выбор».