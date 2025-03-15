Всего в течение недели новая команда Белого дома дважды поменяла своё отношение к младшим партнёрам из Киева. Пока что администрация Дональда Трампа сменила гнев на милость, вновь «открыв кран» поставок вооружений и разведданных. Но многое сейчас указывает на то, что презумпция безнаказанности для действующего киевского режима больше не работает. Похоже, что военная поддержка будет вестись только ради «оборонительных задач». Речи о поддержке до «полного освобождения Украины» убраны в долгий ящик.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой кульбит в вашингтонско-киевских отношениях вызвал резонанс в мире. Так, пример Украины использовал в своём недавнем обращении официальный представитель движения «Ансар Аллах» (организации йеменских хуситов) Яхья Сари, обратившись к конфликтующей с хуситами Саудовской Аравии. «Извлеките урок из судьбы Украины и не полагайтесь на США», — предостерёг Сари, подразумевая, что в будущем Штаты могут оставить без поддержки не только Киев, но и своих партнёров на Ближнем Востоке.

Однако пример Украины нельзя назвать чем-то особенным. Напротив, за последние десятилетия США зарекомендовали себя как весьма ненадёжный союзник. И если завтра Штаты потребуют, например, отставки Владимира Зеленского или даже его ареста, в этом нет ничего удивительного. Потому что Вашингтон не любит «младших партнёров», которые начинают думать о себе слишком много.

Генералиссимус, которому повезло

Атака Японии на базу «Пёрл Харбор» 7 декабря 1941 года привела к вступлению США во Вторую мировую войну. Поначалу Штаты не вмешивались в ситуацию на европейском театре военных действий, полностью сосредоточив свои усилия на войне в Азии. Здесь Америка решила сделать ставку на правительство Китайской республики, возглавляемое националистической партией Гоминьдан под руководством генералиссимуса Чан Кайши.

В своё время Чан Кайши зарекомендовал себя как последовательный антикоммунист, к тому же его вооружённые силы вели войну против японской армии. Поэтому США развернули программу поставок вооружений Национально-революционной армии Гоминьдана и подготовку офицерских кадров. С окончанием Второй мировой войны и ухудшением отношений между бывшими союзниками США и СССР Штаты сделали особую ставку на Чан Кайши, стремясь не допустить прихода к власти в Китае коммуниста Мао Цзэдуна. В 1946 году в Китае была развёрнута миссия американских военных советников. США вооружили и подготовили более 500 тысяч солдат и офицеров армии Чан Кайши.

Пентагон предоставил гоминьдановцам тысячи танков, истребителей и даже стратегические бомбардировщики, которые зачастую пилотировали американские лётчики в китайской форме. По официальным данным, стоимость помощи, оказанной американцами правительству Чан Кайши в период с 1946 по 1949 год, оценивается в 4,4 млрд долларов — чудовищная сумма по тем временам, эквивалентная нынешним 72 млрд долларов (для сравнения, объем военной помощи США Украине за всё президентство Джо Байдена составил 62 млрд долларов).

Режим Чан Кайши санкционировал создание на территории Китая американских военных баз, в том числе на острове Тайвань.

Однако в гражданской войне в Китае в итоге победили коммунисты. Почему же так вышло? С одной стороны, ответ очевиден: коммунисты оказались лучшими солдатами, чем гоминьдановцы. Но в числе причин падения Чан Кайши также называют конфликт между генералиссимусом и Штатами.

К 1947 году китайский лидер осознал, что ему отводится второстепенная роль в глобальном противостоянии с СССР. Вашингтон практически требовал передать командование над китайскими войсками американским военным. Чан Кайши попытался спорить со старшими партнёрами и поплатился. Правительство США не впечатлилось демаршем младших партнёров и начало отзыв своих советников из Китая, а фронт гражданской войны ожидаемо рухнул. В 1949 году правительство Чан Кайши было вынуждено бежать на остров Тайвань.

При этом президент США Гарри Трумэн 5 января 1950 года публично заявил, что американские войска не будут вмешиваться в случае, если китайские коммунисты решат высадиться на Тайване для окончательного разгрома сил Гоминьдана. Вашингтон решил пересмотреть отношение к ситуации только из-за начавшейся войны в Корее. В Тайваньский пролив был направлен Седьмой флот ВМС США, который, по сути, спас Чан Кайши, впоследствии возглавлявшего «Китайскую республику» до 1975 года.

Устранение ненадёжного Ли Сына

Меньше повезло другому другу США — первому президенту Южной Кореи Ли Сын Ману.

Он возглавил Республику Корея в 1949 году. Имея, по сути, диктаторские полномочия, президент подавил коммунистическую оппозицию и санкционировал размещение в стране группы американских «инструкторов». На первых порах речь шла про 200–300 американских военных, но на пике американский контингент составлял 30–50 тысяч человек. Несмотря на то что США поддержали Южную Корею в войне против КНДР, напрямую вмешавшись в конфликт, Сеул от этой поддержки ничего не выиграл.

Контр-адмирал Ральф А. Ости награждает Ли Сын Мана медалью ВМС США во время Корейской войны в 1952 году

Попытки Ли Сына Мана проводить независимую политику привели к тому, что в 1960 году Штаты обвинили президента в политических репрессиях (которых раньше не замечали). Далее в стране начались инициированные извне события, известные как «Апрельская революция». Ли Сын Ман был свергнут и бежал из страны.

Однако самым наглядным примером цинизма США во внешней политике, безусловно, является Южный Вьетнам.

«США не имеют сложившейся точки зрения»

В 1954 году первым президентом Республики Вьетнам стал местный политик Нго Динь Зьем. Как в Китае и Корее до этого, во Вьетнаме США в первую очередь занялись подготовкой местных вооружённых сил для противостояния с коммунистами. Американские советники реализовали программу по созданию вьетнамской армии в 100 тысяч военнослужащих и 150 тыс. резервистов. К концу 1955 года количество американских военных советников в южновьетнамской армии достигло 350 человек. К 1960 году миссия американских советников увеличилась до 700 человек, а год спустя Южный Вьетнам стал самым крупным получателем американской военной помощи.

В частности, США предоставили вьетнамской армии сотни военных самолётов и вертолётов, что сделало ВВС Республики Вьетнам шестыми в мире по количеству современной лётной техники. В 1962 году штатная численность армии Южного Вьетнама вновь была увеличена уже до 200 тысяч человек.

Нго Динь Зьем с вице-президентом США Линдоном Б. Джонсоном и послом Фредериком Нолтингом в 1961 году

Но Нго Динь Зьем оказался слишком неудобной для США фигурой. Президент стремился проводить независимую политику страны, и, что самое страшное, предлагал урегулировать конфликт с коммунистическим Северным Вьетнамом политическим путём. Поэтому США решились поддержать одного из противников президента — генерала Зыонг Ванг Миня. Утром 1 ноября 1963 года в Сайгоне (сейчас Хошимин) произошёл военный переворот. Мятежные военные оцепили правительственную резиденцию. Нго Динь Зьем успел позвонить в американское посольство и попросить о помощи. В ответ посол заявил, что «в Вашингтоне сейчас 4:30 утра и правительство США еще не имеет сложившейся точки зрения на данный вопрос». Президент попытался бежать, но был арестован и убит.

Последующее десятилетие истории Южного Вьетнама отметилось чередой военных переворотов, которые происходили при прямом участии США. В конечном итоге государство, превратившееся в прямую марионетку Вашингтона, не смогло справиться с идейно мотивированными коммунистами. В марте 1975 года Республика Вьетнам прекратила своё существование.

В списке «списанных» Штатами политиков можно вспомнить, например, президента Филиппин Фердинанда Маркоса, который начинал как «лучший друг США», а потом был свергнут в результате «цветной революции» в 1986 году. Не помогли Штаты ни кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте, ни иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви — один был свергнут партизанами Фиделя Кастро в 1959 году, другой — в ходе Исламской революции 1979 года. Но то дела давние. Ведь не может быть такого, чтобы США и в XXI веке бросали своих союзников?

Собаки важнее афганской демократии

Здесь на ум приходят совсем недавние события в Афганистане. Начиналось всё довольно стандартно. В 2001 году США начали операцию «Несокрушимая свобода», которая завершилась падением правительства группировки «Талибан»* и созданием Исламской республики Афганистан, де-факто находящейся под американским протекторатом. В Афганистане была дислоцирована крупная группировка армии США, американцы также деятельно подошли к формированию местных вооружённых сил. К 2020 году численность вооружённых сил Афганистана оценивалась в 200 тысяч человек.

Rahmat Alizadah/Global Look Press Ашраф Гани

США оплатили производство и поставку около ста вертолётов Ми-8/17, а также передали афганским ВВС десятки вертолётов UH-60 и MD-530F. На протяжении всей операции в Афганистане Вашингтон подчёркивал важность сотрудничества с Кабулом в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Снимались фильмы, рекламные ролики, прославляющие американскую поддержку афганского народа.

Однако затем обстоятельства изменились, и США сочли, что поддерживать дорогих союзников больше нецелесообразно. В феврале 2020 года было заключено соглашение между правительством США и талибами*, по которому Вашингтон обязался вывести свои войска из страны до 1 мая 2021 года.

Последующие события стали широко известны благодаря освещению в СМИ и социальных сетях. Вывод американских войск привёл к краху афганского правительства Ашрафа Гани, который, впрочем, успел вовремя сбежать из Кабула. А вот тысячам простых афганцев, которые долгие годы работали на армию США, повезло меньше — для них даже не нашлось места на американских военных самолётах. Вместо них Пентагон вывез служебных собак. Впоследствии по Афганистану прокатилась волна убийств и расправ над бывшими военными, в первую очередь офицерами спецназа, которые были теснее других связаны с США.

Социальные сети Пентагон вывозит служебных собак самолетами

Хотя США и не отказались от поддержки Украины, становится очевидным, что Вашингтон более не будет вкладываться в «раскрутку» ВСУ. Формулировка «поддерживать обороноспособность» в переводе с американского означает «не дать окончательно загнуться». При этом историческая практика показывает, что лидер страны, ещё вчера бывший лучшим другом и партнёром, завтра может быть забыт, списан со счетов или просто расстрелян.

С другой стороны, опыт также показывает, что активное военное сотрудничество с США далеко не всегда гарантирует победу в противостоянии с внешними врагами. И даже напротив: сегодняшние успехи, добытые американским оружием, могут завтра обернуться предательством и разгромом.

*Движение «Талибан» признано террористической организацией