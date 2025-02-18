На днях глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретился в Омане с представителями лоялистского «Правительства спасения» Йемена. Встреча прошла практически незамеченной на фоне других крупных международных событий — таких как российско-американские переговоры в Саудовской Аравии и Мюнхенская конференция по безопасности. Однако она знаменует собой важный сдвиг в закреплении зон влияния в Йемене.

ИА Регнум

Кроме того речь идет о попытке Ирана воспользоваться паузой в противостоянии с Израилем и провести аккуратный аудит «Оси сопротивления» и примыкающих к ней «надстроек».

Спасатели Йемена

Созванное в 2016 году «Правительство спасения» Йемена представляло собой, по сути, тактический союз проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и других противников режима Абд-Раббу Мансура Хади, лояльного Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что хуситы играли в этом союзе «первую скрипку», в разное время к нему прибивались силы, лояльные ОАЭ, Турции и даже Саудовской Аравии. Хотя Абу-Даби и Эр-Рияд неизменно поддерживали сторонников Хади в попытках разгромить мятежное правительство.

В сентябре 2023 года, незадолго до кризиса в секторе Газа, «Правительство спасения» было официально распущено хуситами — хотя все его министры сохранили портфели и влияние на подконтрольных «Ансар Аллах» территориях. Баланс интересов между представителями разных идейных течений, несмотря на протесты отдельных хуситских функционеров, также был сохранен.

Подобный «жест доброй воли» был нацелен на активизацию межйеменского урегулирования, начатого годом ранее. Сохранялась надежда, что часть представителей «бунташных провинций» (по крайней мере, те, что не ассоциируются с хуситами напрямую) войдет в состав расширенного Президентского руководящего совета (ПРС).

Но из-за внутренних разногласий процесс согласования кандидатур затянулся, а с началом кризиса в Газе в октябре 2023 года и вовсе сошел на нет.

Надежный бренд

Несмотря на роспуск в конце 2023 года, «Правительство спасения» продолжало периодически напоминать о себе, встречаясь с иранскими официальными лицами. Делегаты от него даже приняли (наравне с хуситами и «Хезболлой») участие в церемонии инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана.

Были также и попытки вести челночные переговоры с саудовскими и турецкими партнерами, в попытках подстегнуть забуксовавшее межйеменское урегулирование.

Отметим, что официальный Тегеран почти не выносил контакты с «Правительством спасения» в публичную плоскость, предпочитая выдвигать на передний план хуситов, «карающий меч» проиранской «Оси сопротивления». Правительство же играло роль «дипломатических статистов», следуя в фарватере политики «Ансар Аллах».

Однако ситуация постепенно начала меняться в противоположную сторону — причем с подачи Ирана.

В Тегеране опасаются, что Израиль в ближайшее время вновь попытается эскалировать ситуацию в секторе Газа, сославшись на «негибкость ХАМАС». Тем более, что республиканская администрация США, в отличие от демократов, не возражает против упреждающих силовых акций на территории анклава. А местами — даже подталкивает официальный Тель-Авив к быстрому разрешению кризиса.

В таких условиях йеменские хуситы остаются единственной боеспособной единицей, способной реально оттянуть на себя часть внимания Тель-Авива. Остальным прокси — будь то ливанская «Хезболла» или палестинский ХАМАС — все еще требуется время на восстановление и перегруппировку.

Но и бросать «Ансар Аллах» в атаку при первой же возможности Иран не хочет — слишком велик риск вмешательства в конфликт США. Вашингтон обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения быстрой операции, и иранские стратеги не готовы ставить на карту крупный прокси-актив в регионе.

Тем более, что подобная акция, вероятнее всего, будет встречена с пониманием в ООН — особенно после инцидента с захватом и убийством хуситами сотрудника миссии Организации в Йемене.

Попутно Тегерану важно демонстрировать приверженность духу межйеменского урегулирования и тем самым нивелировать соблазн аравийских монархий поддержать военные амбиции отдельных ястребов из ПРС, навязав хуситам бои на земле.

Нынешние попытки Ирана публично «развести» на политической арене хуситов и «Правительство спасения» как раз направлены на то, чтобы, с одной стороны, сохранить «Ось сопротивления» в ее текущем виде, а с другой, обеспечить условия для ведения переговоров с другими йеменскими фракциями и их внешними партнерами.

Точка сбора

Выбор места для официальной встречи иранских чиновников и представителей «Правительства спасения» не случаен. Оман не только остается ключевым посредником в переговорах между йеменскими фракциями, но и служит «ретранслятором» позиции других аравийских монархий, которые ранее были вовлечены в конфликт.

Все договоренности, достигаемые в Маскате, являются коллективным детищем участников урегулирования — даже если на переговорах зримо присутствуют лишь некоторые из них.

Кроме того, Оман выступает еще и как связующее звено кулуарного диалога между США и Ираном. И встреча Арагчи с йеменским «Правительством спасения» едва ли состоялась бы без согласия Белого дома.

Тем более, что с приходом Дональда Трампа «оманская переговорная линия» между Вашингтоном и Тегераном вновь заработала в полную силу, и американские дипломаты следят за каждым дипломатическим жестом Тегерана.

Складывается впечатление, что Тегеран видит конечной целью своей работы превращение «Правительства спасения» в йеменский аналог «Хезболлы» — с полноценным включением проиранских сил в управление единой страной, но с сохранением собственного боевого и мобилизационного потенциала.

Даже если для этого придется пойти на дистанцирование от бренда «Ансар Аллах» и пожертвовать частью политического капитала.

И «Правительство спасения» в этом смысле можно считать «промежуточной стадией» реформирования йеменских активов.

При том, что другие внешние игроки, включая США, судя по всему, не возражают против такой трансформации. В том числе на фоне того, что сформированное ранее ПРС само загнало себя в тупик и погрузилось в межфракционные дрязги.

И время для реформ выбрано удачное: внимание общественности целиком занято «украинскими встречами» в Эр-Рияде, и до перестановок в Йемене почти никому нет дела.

Если все пройдет гладко, Иран получит возможность интегрировать широкую группу лоялистов (не только функционеров «Ансар Аллах») в государственные институты Йемена, а Саудовская Аравия и ОАЭ смогут избежать распада единой страны на враждующие Север и Юг. США же получат сигнал о готовности Тегерана работать над региональной разрядкой.

Вопрос лишь в том, не сочтут ли в самом Иране такой своеобразный стратегический ход правительства Пезешкиана «продажей» последнего самостоятельного актива «Оси сопротивления» противникам страны.