Зеленский поменял позицию о мире на Украине — Трамп
Трамп: Зеленский согласился на перемирие, хотя раньше не хотел этого
Вашингтон, 13 марта, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее не хотел мира на Украине, однако теперь он ответил согласием. Об этом 12 марта заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы приближаемся к возможности достижения чего-то… Я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир», — отметил Трамп, выступая в Белом доме.
Также американский лидер призвал подождать и посмотреть на дальнейшие действия сторон конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля произошёл конфликт между Трампом и Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Они обсудили урегулирование украинского кризиса, президент США высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых. Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». По его словам, диалог должен быть равноправным и конструктивным.
Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку с Трампом. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством» президента США. Также он заявил о готовности быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.
В городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта состоялись американо-украинские переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность к прекращению огня на 30 дней.
Дональд Трамп заявил, что ждёт от России согласия на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта. По его словам, у Вашингтона есть «рычаги давления» на Москву, однако он выразил надежду, что они не понадобятся.
Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.