Вашингтон, 13 марта, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее не хотел мира на Украине, однако теперь он ответил согласием. Об этом 12 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы приближаемся к возможности достижения чего-то… Я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир», — отметил Трамп, выступая в Белом доме.

Также американский лидер призвал подождать и посмотреть на дальнейшие действия сторон конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля произошёл конфликт между Трампом и Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Они обсудили урегулирование украинского кризиса, президент США высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых. Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». По его словам, диалог должен быть равноправным и конструктивным.

Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку с Трампом. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством» президента США. Также он заявил о готовности быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

В городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта состоялись американо-украинские переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность к прекращению огня на 30 дней.

Дональд Трамп заявил, что ждёт от России согласия на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта. По его словам, у Вашингтона есть «рычаги давления» на Москву, однако он выразил надежду, что они не понадобятся.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.