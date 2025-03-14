Москва, 14 марта, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое признало Украину виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, стало беспрецедентным. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

HOBOPOCC Обгоревший Дом профсоюзов. Куликово поле, Одесса. 10 мая 2014 года

По словам общественника, суд однозначно указал на настоящего виновника событий в Одессе.

«Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что решение ЕСПЧ — это плохой знак для киевских властей. Презумпция безнаказанности прекращается, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его окружению придётся отвечать за свои действия не только перед украинцами, но и перед Россией и Западом.

Как сообщало ИА Регнум, ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. По итогам рассмотрения иска родственников жертв трагедии в Доме профсоюзов суд указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений.

Суд обязал выплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам каждой из жертв, по 12 тыс. евро — трем пострадавшим, получившим серьезные ожоги.

2 мая 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исполнителей и вдохновителей не имеющего срока давности варварского преступления в Одессе настигнет справедливое возмездие. Она также выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

События в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии. В нём участвовали сторонники движения «Русская весна», антифашисты и активисты Антимайдана, которым противостояли украинские националисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация, признана экстремистской и запрещена в России).

Днём 2 мая между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240 человек.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Она также подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.