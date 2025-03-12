За одну неделю правительство США дважды резко меняло позицию по военному сотрудничеству с Украиной. Сначала, как известно, администрация президента Дональда Трампа временно прекратила поставки военной помощи для ВСУ. Но после встречи в Саудовской Аравии и договоренностей по сделке о редкоземельных металлах США сменили гнев на милость и вновь разблокировали поставки вооружений.

Иван Шилов ИА Регнум

В польском правительстве сообщили, что 12 марта оружие (выделенное еще при Байдене) пошло на Украину через POLLOG HUB (логистический хаб) в Ясенке. Хотя, по данным СМИ, теперь любая военная помощь будет предоставляться ВСУ исключительно для выполнения «оборонительных задач».

Иными словами, Вашингтон просто использовал ограничения поставок как рычаг давления на украинскую делегацию с целью добиться конкретных действий. При этом Штаты пока не собираются участвовать в планировании наступательных военных операций ВСУ и вообще снижают степень своей вовлечённости в украинский конфликт.

Не исключено, что, если Киев впредь будет вести себя «неподобающе», США вновь прикрутят кран. Тем более, что администрация Трампа уже пошла на конкретные шаги, которые можно проанализировать.

Меньше глаз над Чёрным морем

5 марта стало известно, что Белый дом прекратил обмен разведывательной информацией с Киевом. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что решение было принято, «чтобы обеспечить мир во всём мире». После подписания соглашения в Джидде США заявили о возобновлении сотрудничества в разведывательной сфере и «немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — говорится в тексте совместного заявления.

Однако в любом случае Киев уже не будет получать информацию в том объёме, что и до «разрыва».

США сократили число самолётов, задействованных в операциях у границ России. Сразу два разведывательных борта P-8A Poseidon (регистрационные номера 168 996 и 169 554), ранее неоднократно совершавшие рейсы в акваторию Чёрного моря, вылетели с базы НАТО Sigonella на острове Сицилия и вернулись домой в Штаты. Речь идёт о двух самолетах, оснащённых радиолокационной системой (РЛС) AN/APS-154, предназначенной для обнаружения любых целей, будь то на суше, на море или в воздухе.

В состав РЛС входят радар с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с высоким разрешением, комплекс отслеживания движущихся целей (GMTI/MMTI) и системы защиты от средств радиоэлектронной борьбы (ECCM).

Борты, по всей видимости, играли существенную роль в сборе информации в интересах как самих США, так и их союзников по НАТО и ВСУ. Самолёты, в частности, могли передавать Киеву данные о перемещении бортов ВКС России в районе Крыма и черноморского побережья, а также данные о действиях флота и, что самое главное — о расположении самолётов и кораблей для координации атак.

Без такой поддержки ВСУ будет гораздо труднее координировать действия своих дронов в условиях реального времени.

Снижение активности американских сил в регионе позволяют сделать вывод о том, что США действительно сокращают число своих разведывательных операций, направленных против России, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

«Глупо было бы думать, что они полностью свернут свою активность. Но что вылеты стали реже — это фиксируют все сторонние наблюдатели. И теперь в них задействовано гораздо меньше самолётов. Значит, возможности Киева по планированию атак существенно снизятся, потому что своих средств радиообнаружения и наведения у них нет»,— считает эксперт.

Говорить о том, что ВСУ «ослепли» без поддержки США, можно будет только по мере того, как администрация Трампа реализует другие шаги по прекращению опосредованного участия в конфликте. Но уже сейчас Киев лишён возможности планировать ракетные удары по военным целям в тылах российских войск.

F-16 превратились в тыкву

Также показателен пример с запретом, введённым Белым Домом для коммерческой фирмы Maxar, занимающейся продажей спутниковых снимков. Запрет затронул программу Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), позволяющей пользователям получать доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были собраны правительством США. Подписки украинских пользователей программы GEGD были приостановлены.

Компания объяснила своё решение «административным запросом» со стороны правоохранительных органов. После переговоров в Джидде она сообщила о снятии всех ограничений, однако на какое-то время Киев остался не только без данных средств радиоэлектронной разведки и внешнего наблюдения, но и без кадров со спутников.

Весьма символично, что именно на этот период пришлось успешное контрнаступление российских войск в Курской области, завершившееся освобождением города Суджа, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Константин Романенко.

«Безусловно, тут ключевое значение имело тактическое мастерство наших войск, неожиданные, нестандартные решения. Но факт, что без разведданных от США фронт, который семь месяцев держался, посыпался вот за считанные дни. Думаю, в Киеве очень хорошо поняли, что дальше такое может начаться повсеместно, потому и пошли «на поклон» к дяде Сэму», — добавил эксперт.

Иными словами, полная зависимость от США привела к тому, что украинские войска оказались неспособны планировать не только наступательные, но даже оборонительные операции. И, если Белый дом захочет — украинский фронт рухнет окончательно.

Ещё одним характерным шагом, предпринятым администрацией Трампа, стало прекращение обслуживания истребителей F-16, переданных ВСУ странами Европы.

По оценке экспертов, США отказались обновлять программное обеспечение для бортовых комплексов радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131. Параллельно встал вопрос о техническом обслуживании истребителей, поставках ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 и AIM-120. В одночасье американское чудо-оружие стало абсолютно бесполезным. И в перспективе такая судьба может постигнуть все вооружения, поставленные из США.

«Без регулярного техобслуживания, обновления того же ПО, бесполезными станут сначала комплексы ПВО и радары, истребители, потом — танки Abrams с БМП Bradley и дальше по списку. В этом смысле американская военная помощь — это игла, на которую они сажают своих партнёров, чтобы их проще было контролировать. Как видим, Киев на эту иглу сел плотно и теперь уже не соскочит», — резюмирует Александр Михайловский.

Сегодня украинские власти могут радоваться тому, что грозовая туча ушла и поставки вооружений продолжаются. Однако уже сейчас очевидно, что Штаты намеренно идут на ослабление своих украинских партнёров, преследуя собственные цели. Рычаги давления, которыми располагают США, очень разнообразны. Если на Украине вновь решат пойти против «большого брата», все ограничения могут вернуться вновь. А вместе с ними замаячит угроза неминуемого военного разгрома.