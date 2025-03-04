Беспрецедентная перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая окончательно обнулила кредит доверия Белого дома к пока ещё действующему киевскому режиму, долго будет будоражить мировую общественность. 40-минутная «показательная порка» отнюдь не была простым обменом нелюбезностями, но дала повод обратить внимание на многие детали в отношениях Вашингтона с украинскими «партнёрами».

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на вполне резонное замечание вице-президента Джей Ди Вэнса: «Вам следует поблагодарить президента (Трампа) за то, что он пытается положить конец этому конфликту» — Зеленский нагло отрезал: «Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы видеть, какие у нас проблемы?». После чего Вэнс и указал киевскому гостю на то, что тот проявляет неуважение и позволяет себе нападать на администрацию США. Ведь Зеленский открыто заявил, что высшее руководство Соединённых Штатов не располагает информацией о происходящем на Украине (а значит, некомпетентно в этом вопросе).

Отсюда Трамп и Вэнс могли сделать вывод: их визави либо предельно невежлив, либо неадекватен, либо сам «не в курсе».

Ведь на деле разведслужбы, дипкорпус, а следовательно, и высшее политическое руководство США владеют всей полнотой информации о ситуации на Украине. Чего офис Зеленского не мог не знать, учитывая, сколько американских советников самого высокого уровня находится «на земле» и ежедневно ведёт сбор информации о ситуации.

Их люди в Киеве

Сотрудничество между американскими и украинскими спецслужбами СМИ и официальные лица далеко не случайно называют «беспрецедентным». В 2015 году ЦРУ помогло Украине «пересоздать» Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны, которое отвечает за планирование диверсионных операций и политических убийств. По открытым данным (которые приводило, например, ABC News), ЦРУ направило миллионы долларов на финансирование обучения и оснащения украинских разведчиков и строительство объектов на границе с Россией.

Две службы также начали проводить совместные операции «по всему миру», отмечают журналисты. Бывший глава ГУР (в 2015-16 годах) генерал Валерий Кондратюк заявлял в комментарии телеканалу Эй-би-си, что ЦРУ обучили украинских офицеров тактике ведения боевых действий и шпионажа. Обучение проходило на базе одной из стран Североатлантического альянса в Европе. Иными словами, ЦРУ не просто тесно связано с украинской военной разведкой, но по сути является её «материнской организацией», поскольку самостоятельно отбирает и кадры, и технические средства для ГУР.

По неподтверждённым данным, ЦРУ, а также Агентство национальной безопасности США (АНБ) также имеют самые тесные связи со Службой безопасности Украины. Авторитетное издание The New York Times добавляет, что даже после начала боевых действий на Украине осталась группа сотрудников ЦРУ, которые постоянно вели обмен информацией с украинскими спецслужбами.

Эти специалисты, как утверждается, консультировали Киев в планировании ударов дальнобойными вооружениями, используя в том числе данные, передаваемые украинскими спецслужбами. Как при таких обстоятельствах в США «не знать» о чём-то, что известно Киеву — большой вопрос. Тем более, что сотрудничество между Киевом и Вашингтоном было налажено не только по линии спецслужб, но и на уровне высшего военного командования.

«Оборонное сотрудничество» на коротком поводке

Собственно говоря, Соединённые Штаты никогда и не скрывали присутствия своих военных советников непосредственно на территории Украины. В апреле 2024 года представитель минобороны США Пэт Райдер прямо заявлял, что группа офицеров Пентагона постоянно находится в американском посольстве в Киеве.

Офицеры действуют в составе «Управления по оборонному сотрудничеству» (Office of Defense Cooperation или ODC). «В ходе этого конфликта министерство обороны пересмотрело и скорректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности», — заявил Райдер в интервью Politico.

Официально сотрудники ODC «выполняют различные консультативные и вспомогательные задачи». Персонал миссии укомплектован исключительно сотрудниками министерства обороны США, однако формально действует под руководством посла в Киеве и Госдепа. В полномочия миссии входит контроль за поставками американских вооружений и обслуживанием высокотехнологичного оборудования.

Как отмечает Politico, по состоянию на весну 2024 года на Украине только в составе ODC находилось как минимум 60 специалистов Пентагона. И это только те, о ком сообщалось официально. По неподтверждённым данным, высокопоставленные офицеры Пентагона также участвуют в планировании всех операций ВСУ, передают Киеву разведданные, полученные при помощи технологических средств и агентуры, словом, не просто находятся «в курсе», но и, по сути, сами определяют ход событий.

Группа американских специалистов также находится на авиабазе польских ВВС в Жешуве, которая была превращена в крупнейший хаб поставок военной помощи для ВСУ.

Не стоит забывать, что США (что логично) обладают не только всей информацией о поставках своих вооружений, но о и военном сотрудничестве между Киевом, странами ЕС и НАТО. Львиная доля вооружений, поставляемых европейскими странами на Украину, например истребители F-16, была произведена на территории США. Следовательно, любая передача военной техники, а также необходимой документации и технического оборудования санкционируется комитетом конгресса США по обороне.

Но даже если предположить, что президент и вице-президент США по какой-то неизвестной причине не имеют доступа к документации спецслужб, Пентагона, Госдепа и конгресса, они могут заглянуть в открытые источники, чтобы узнать о ситуации на Украине.

Поставки и убытки — налицо

Куда красноречивее слухов и отрывочных «инсайдов» западных СМИ о состоянии ВСУ может сказать статистика. Как резонно напомнили Зеленскому и Трамп, и Вэнс, США являются крупнейшими поставщиками военной помощи для Украины. Пентагон передал в распоряжение Киева тысячи единиц военной техники, причём часть из поставленного уже не вернётся назад.

В ходе серии неудачных наступательных операций украинские войска потеряли массу вооружений, причём восполнять потери пришлось не «свежей» продукцией, а техникой, взятой со складов, то есть из арсеналов армии США, что сказалось на её боеспособности.

Точные данные о потерях воюющих сторон держатся в секрете, однако некоторую информацию можно подчерпнуть из открытых источников, как это делают пользователи портала Lostarmour. По данным исследователей, ВСУ потеряли по меньшей мере 120 боевых машин пехоты M1 Bradley американского производства. Средняя стоимость одной БМП оценивается в 4-4,5 млн долларов, то есть финансовые потери США от поставок бронетехники можно оценить в приблизительно 500 млн.

Официально США поставили Украине около ста машин это модели, однако позднее поставки, скорее всего, были продолжены, но уже без публичного освещения. В случае с бронетранспортёрами Stryker всё обстоит чуть «лучше» — всего около 50 уничтоженных машин. При средней цене в 5 млн долларов за штуку речь идёт «всего-навсего» о 250 млн долларов.

Не будем учитывать в этой статистике такую «мелочь», как десятки подбитых танков Abrams, а также ту бронетехнику, уничтожение которой не попало на камеры. Просто отметим, что даже пользователи Сети в наши дни могут получать объективную информацию и делать на её основании соответствующие выводы.

Есть ещё украинские ресурсы, которые в режиме реального времени следят за изменением обстановки на фронте и выкладывают в открытый доступ данные о потерянных ВСУ населённых пунктах и продвижении российских войск.

Так что вице-президенту Вэнсу не нужно было ехать за этой информацией в Киев, он мог просто, как и мы, заглянуть в открытые источники.

И это всё не говоря уже про самое очевидное: на руках у Вэнса есть все документы Пентагона, где явно отражены реальные масштабы поставок и потерь бронетехники ВСУ. Также вице-президент имеет информацию о количестве поставленных на Украину артиллерийских и танковых снарядов и других типов боеприпасов, логистической техники, банальных бронежилетов и касок.

Поэтому сделать некоторые выводы о боеспособности и потерях ВСУ, а также о затратах, которые необходимы для поддержания их боеспособности, политик и правда мог никуда не приезжая и даже не запрашивая отчётов аналитиков.

Так кто же не в курсе?

Учитывая тот факт, что на территории Украины только по официальным данным находятся десятки, если не сотни американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб, кажется крайне маловероятным, что правительство США не имеет достаточной информации о ситуации в стране.

Так что обвинения Зеленского больше походят на ответы критикам в духе «а ты сначала сам так сделай, а потом критикуй», чем на претензию по существу. Как-никак XXI век на дворе, и с учетом своих возможностей и Трамп, и Вэнс, и другие лица в администрации США располагают более полной информацией, чем даже руководство Украины. Быть может, именно Киев принимает неверные решения, потому что сам не до конца осознаёт сути происходящего.

И на основании этих данных принимает соответствующие решения.