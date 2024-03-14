Материалы с тегом «Шпионаж»
Силовики задержали жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже
В отношении жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело — её задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Подробности сообщило УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Как пояснили в ведомстве, задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны РФ в ДНР и...
новость часа
14 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили 12 марта в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения...
новость часа
12 марта 2024
До ареста за шпионаж гражданин Южной Кореи руководил туркомпанией в РФ
До ареста по обвинению в шпионаже гражданин Республики Корея Пэк Кван Сун являлся генеральным директором и учредителем туркомпании, зарегистрированной в Приморском крае и осуществляющей деятельность туроператора на территории России. До задержания российскими спецслужбами он проживал в одной из...
12 марта 2024
В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи
Во Владивостоке впервые за шпионаж был арестован гражданин Республики Кореи Пэк Вон Сун. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Кореи Пэк...
новость часа
11 марта 2024
Американский разведчик попался на шпионаже в пользу Китая
Сотрудника американской разведки Корбейна Шульца обвинили в сборе и передаче секретной военной информации Китаю, сообщило 8 марта Министерство юстиции США. Задержанному 7 марта военнослужащему предъявили обвинения в том, что он больше года использовал допуск к засекреченной информации, скачивая...
8 марта 2024
Жительницу Майкопа арестовали за сотрудничество с СБУ
Федеральная служба безопасности заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщила 7 марта пресс-служба Управление федеральной службы безопасности России по Республике Адыгея. «Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Майкопа за сотрудничество на...
новость часа
7 марта 2024
Жителя США обвинили в раскрытии военных тайн через сайт для знакомств
Власти США предъявили обвинения гражданскому служащему из штата Небраска Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера, сообщило на своём сайте американское министерство юстиции. По данным следствия, 63-летний мужчина делился закрытой информацией с зарубежным лицом...
5 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу Украине данных об армии
Жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о российских военных, задержали сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили 1 марта журналистам в региональном управлении ведомства. Задержанный — украинский гражданин. Его противоправную деятельность в интересах Киева пресекли сотрудники...
1 марта 2024
ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе УФСБ по области. По предварительным данным, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал куратору информацию о...
1 марта 2024
Директор ФСБ Бортников заявил, что на территории Украины много баз ЦРУ
Постоянный член Совета безопасности РФ, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на украинской территории есть много баз ЦРУ Соединённых Штатов Америки. Об этом он сказал в эфире Первого канала. На вопрос, много ли на Украине баз ЦРУ, Бортников кратко ответил, что много. «Они давно зашли туда...
новость часа
29 февраля 2024
В Симферополе задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии
В Симферополе задержан украинский шпион, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне проведения спецоперации для дальнейшего нанесения по ним ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ведомстве пояснили, что...
28 февраля 2024
ФСБ опубликовала кадры задержания украинского агента в Ростове-на-Дону
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого, которого приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300. Видеокадры задержания предоставили журналистам в Центре общественных...
новость часа
28 февраля 2024
Агент ГУР получил 11,5 года за попытку купить компоненты к С-300
Украинский агент, житель Мелитополя Сергей Кривицкий приговорён к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом сообщили 28 февраля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Приговор Кривицкому вынес Ростовский...
28 февраля 2024
Экс-журналист WSJ заявил о попытке американской фирмы следить за Путиным
Американская компания PlanetRisk пыталась следить за передвижением президента России Владимира Путина, сообщило 27 февраля издание Wired со ссылкой на бывшего журналиста газеты The Wall Street Journal Байрона Тау. Источник издания утверждает, что в 2016 году компания разработала технологию...
новость часа
28 февраля 2024
На Западе сообщили о создании сети секретных баз ЦРУ на Украине
Сеть секретных баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США появилась за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией, 25 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников. По их информации...
25 февраля 2024
СМИ: Британия начала предлагать российским чиновникам паспорта за секреты
Секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) стала предлагать гражданство королевства российским чиновникам, стараясь получить секретную информацию от них, сообщила 24 февраля газета Inews, ссылаясь на источники. При этом, как отметило издание, Лондон неохотно...
24 февраля 2024
В Китае приговорённый к казни австралийский писатель отказался от апелляции
Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, известный также как Ян Цзюнь, приговорённый судом к смертной казни в Китае, отказался подавать апелляцию. Об этом 22 февраля сообщил телеканал 9News. Ян Хэнцзюнь был признан виновным в шпионаже в результате закрытого судебного разбирательства и приговорён к...
22 февраля 2024
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре
Задержанные в ЛНР украинские шпионы причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек, а ранения получили ещё 24 человека, сообщили 19 февраля в ФСБ. «Мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли...
19 февраля 2024
Двух жителей ЛНР задержали за передачу СБУ данных о российской армии
Двух жителей посёлка Новоайдар в Луганской Народной Республике задержали по делу о шпионаже в пользу Украины, российские следователи получили данные, что они передавали информацию Службе безопасности Украины, сообщили 19 февраля журналистам в региональном управлении ФСБ. «С начала 2022 года они...
19 февраля 2024
Блинкен заявил о телефонном разговоре с заключённым в РФ Полом Уиланом
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, отбывающим наказание в России за шпионаж. Разговор состоялся 12 февраля, уточнил Блинкен в ходе выступления в вашингтонском центре имени Вудро Вильсона. «Я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий...
13 февраля 2024