Материалы с тегом «Джеймс Дэвид Вэнс»
Медведев прокомментировал слова Вэнса о положении Европы
Европа стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо. Об этом заявил 15 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, которое...
15 февраля 2025
На Украине сообщили о реакции США на правки Киева в соглашении о ресурсах
Власти США не согласовали изменения, внесённые представителями киевского режима в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых Украины, заявила 15 февраля политический обозреватель украинской радиостанции Radio NV Юлия Забелина. «Команде [вице-президента США] Джей Ди Вэнса не...
15 февраля 2025
Песков: Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке войск на Украину
Кремль знает о заявлении американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его комментарий о возможной отправке войск США в зону украинского конфликта, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, приняли к сведению», — сказал он...
15 февраля 2025
Вэнс провел получасовую встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ Вайдель
Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Об этом 15 февраля сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа. «Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с сопредседателем...
15 февраля 2025
Трамп назвал блестящей речь Вэнса в Мюнхене
Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности понравилось главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер посоветовал Европе быть осторожной. «Вэнс произнёс очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он...
15 февраля 2025
Глава минобороны ФРГ раскритиковал речь вице-президента США
Прозвучавшая на Мюнхенской конференции по безопасности речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса неприемлема. Об этом 14 февраля заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Наша демократия оказалась под сомнением со стороны вице-президента США. Он говорит об уничтожении демократии. И если...
14 февраля 2025
Вэнс обвинил журналистов в искажении его слов об американских военных
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х выразил недовольство тем, как газета The Wall Street Journal (WSJ) интерпретировала накануне его слова в статье. По словам политика, журналисты исказили его высказывания и этот факт кажется ему абсурдным, но не вызывает удивления, учитывая многолетнее...
14 февраля 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не сорвал в Мюнхене аплодисменты
Участники Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля слушали выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса без особого энтузиазма, как следует из трансляции его речи на сайте Белого дома. Вэнс начал с упоминания о своей любви к Мюнхену и выразил надежду на то, что все присутствующие будут...
14 февраля 2025
Вэнс заявил, что выборы в Румынии отменили на основе хлипких подозрений
Решение Конституционного суда Румынии отменить результаты первого тура президентских выборов было основано на «хлипких подозрениях», заявил 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Сейчас, конечно, ситуация настолько ухудшилась, что в декабре прошлого года Румыния просто отменила результаты...
14 февраля 2025
Вэнс раскритиковал комиссаров ЕС за цензуру и преследование граждан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, жёстко раскритиковал власти Европейского союза (ЕС) за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. «Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы...
14 февраля 2025
Вэнс призвал Европу потерпеть Маска, как США терпели Грету Тунберг
Европа потерпит американского миллиардера Илона Маска, ведь Соединённые Штаты терпели шведскую экоактивистку Грету Тунберг на протяжении 10 лет. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. «Это самый важный факт, который я выучил — не все граждане наших...
14 февраля 2025
Представитель Вэнса заявил, что вице-президент США не угрожал России
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не угрожал России, когда беседовал с газетой Wall Street Journal (WSJ). Об этом 14 февраля заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин. Ранее WSJ сообщила о заявлении Вэнса по поводу переговоров об украинском урегулировании. Вашингтон...
14 февраля 2025
Вэнс: США поддерживают усилия по ограничению миграции в Европе
Соединённые Штаты поддерживают усилия по ограничению миграционных потоков в Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. «Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за...
14 февраля 2025
Вице-президент США Вэнс заявил о готовности приехать в Россию на переговоры
Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов приехать в Россию на переговоры по Украине. «Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Известий» на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом в ходе своего выступления на конференции Вэнс заявил, что администрация...
14 февраля 2025