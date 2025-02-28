Хвост может долгое время пытаться вилять собакой. Но рано или поздно это заканчивается. Примерно так можно оценить сюрреалистичное зрелище, которое состоялось в Белом доме во время визита Владимира Зеленского.

Ben Curtis/AP/TASS

Вряд ли мы сможем вспомнить в современной истории США прецеденты, когда официальная встреча американского президента с лидером другой страны превращалась в публичную перепалку и выяснение отношений.

Дональд Трамп долгое время избегал встречи с Зеленским.

В течение своего первого срока он не приглашал его в Белый дом. Сказался летний скандал 2019 года со звонком Трампа Зеленскому, подробности которого украинская сторона слила в американскую прессу. В ходе разговора Трамп требовал от Зеленского заняться расследованием коррупции семейства Байденов на Украине. В дальнейшем демократы в Конгрессе США воспользовались поводом для того, чтобы попытаться за это объявить Трампу импичмент.

Уже потом, с началом каденции Джо Байдена, Зеленского четыре раза приглашали в Белый дом.

Эти встречи проходили вполне рутинно — позиции пришедших к власти демократов и украинских лоббистов в целом друг с другом сходились. Хотя и тогда Зеленский часто пытался вести себя очень дерзко и постоянно требовал предоставления всё новых категорий вооружений. От «джавелинов» до артиллерии, ракетных систем, танков Abrams и в конечном счёте дальнобойных ракет ATACMS.

В сентябре 2024 года Зеленский ещё и приехал в США агитировать за демократов и кампанию Камалы Харрис — его тогда возили на завод по производству снарядов в колеблющемся штате Пенсильвания.

Но чуда для украинских лоббистов не случилось, и демократы разгромно проиграли выборы. Трамп же не забыл всех претензий к Зеленскому, поэтому и не торопился с ним встречаться. Хоть после выборов с подачи Эммануэля Макрона у него и состоялась короткая беседа с Зеленским в Париже.

В конечном счёте именно европейцы — лидеры Франции и Британии — уговорили Трампа всё же провести встречу с Зеленским на высшем уровне в Белом доме.

Это команда Трампа приурочила к подписанию давно запланированной сделки по освоению редкоземельных металлов на Украине. В рамках её предполагалось предоставление американским компаниям права на 50% всех месторождений на территории Украины. Доходы же от добычи затем должны были поступать в специальный фонд, ориентированный на реконструкцию страны.

С самого начала появлялось много вопросов к тому, есть ли в реальности эти месторождения на Украине или же нет.

Европейцы тоже вели свои параллельные переговоры с Киевом и не хотели лишиться возможности самим что-то добывать на Украине. Да и оценки прибыли от освоения запасов ископаемых постоянно менялись — от триллионов до сотен, а затем уже и десятков миллиардов долларов.

Но для команды Трампа договор с Киевом в любом случае означал бы возможность «отбить» хоть какие-то вложения в украинский проект. Это можно было бы назвать победой для американских налогоплательщиков и использовать для купирования критики со стороны ястребов, требующих продолжать военные действия.

Украинские лоббисты требовали от Трампа каких-либо гарантий безопасности со стороны США в обмен на предоставление своих месторождений.

Впрочем, с самого начала было понятно, что свои гарантии команда Трампа давать не намерена.

Сейчас в Вашингтоне принимается новый бюджет, в рамках которого запланировано жёсткое сокращение госрасходов. И внешние транши — одни из тех, что первыми отправились под нож. Желания выделять новые транши Киеву у Белого дома нет. Оставили у разбитого корыта и европейских ястребов, которые вымаливали у США логистической помощи с отправкой своей миротворческой миссии.

Противоречий между командой Трампа и нынешней властью в Киеве накопилось предостаточно.

Но даже в этих условиях сложно было представить, что переговоры в Белом доме сходу превратятся в «обмен любезностями». Зеленский в привычной для себя агрессивной форме начал требовать у США дополнительных поставок вооружений. Он же призывал команду Трампа не вести переговоры с Россией, а оставить это всё на поруки самим украинцам.

Настрой Зеленского буквально вывел из себя республиканцев.

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили настоящую выволочку Зеленскому, чьё хамство сыграло с ним очень злую шутку.

Переговоры на этом сорвались, сделку не подписали, а от украинской делегации потребовали поскорее покинуть территорию США. Их даже заставили самих оплатить расходы на размещение в Вашингтоне, хотя обычно визиты лидеров других стран осуществляются за счёт американской стороны.

Зеленский привык использовать свой излюбленный стиль агрессивной и хамской дипломатии в общении с европейскими политиками. Наверняка он также пытался вести дела и с демократами в США. К тому же многие из них имели коррупционные связи с Украиной.

Поэтому возможности для того, чтобы хвосту вилять большой американской собакой, действительно были. Но сейчас у власти уже другие люди, и ситуация изменилась.

Кстати, это далеко не первый случай в американской истории, когда те или иные зависимые от США страны стремились в ультимативной форме добиваться от своей «метрополии» поддержки.

Власти южного Вьетнама в последние годы его существования тоже пытались откровенно шантажировать политиков в США. Но это хотя бы делалось непублично. В конце концов от того «хвоста» американская собака избавилась.

Вполне возможно, что в чём-то схожий сценарий мы увидим и на Украине.

Команда Трампа уже расставила своих лоялистов на руководящие должности в американских спецслужбах. Например, во главе ФБР теперь находятся Кэш Патель и Дон Бонджино — они оба давно выступают за начало расследования коррупции с выделением украинских траншей. После унизительного бегства Зеленского из Белого дома выросла вероятность того, что этим процессам дадут зелёный свет.

В перспективе ближайшее окружение Зеленского вполне может попасть и под персональные санкции США за мошенничество и коррупцию.

Это же будет использоваться как рычаг давления на Киев — с требованием провести президентские и парламентские выборы. Вашингтон станет ещё активнее добиваться смены власти на Украине для того, чтобы заменить Зеленского на кого-то более управляемого.

В политической и военной сфере стоит ждать усиления раскола между США и европейскими ястребами по вопросу Украины.

Команда Трампа наверняка ускорит переговорный трек с Россией, который и так уже приносит первые плоды с восстановлением работы дипломатических служб.

Впереди вполне может произойти смягчение санкций США в отдельных сферах и активизация диалога о возобновлении совместных экономических проектов.

Отношения с Киевом же, пока там у власти находится Зеленский, у администрации Трампа теперь окончательно испорчены. Поэтому украинские лоббисты и связанные с ними круги в Европе до переговоров с Россией допускаться не будут.

Суматоха в Белом доме резко ухудшит отношение к Зеленскому внутри США. И так большинство республиканцев воспринимают его в очень негативном ключе. При этом под 80% американцев выступают за скорейшие мирные переговоры с Россией и деэскалацию на Украине.

Публичная конфронтация с Зеленским позволит Трампу показать себя радетелем интересов США и тем, кто готов ставить на место проукраинских ястребов. Для Зеленского же конфликт с Трампом вряд ли закончится чем-то хорошим.