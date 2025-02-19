18 февраля в Саудовской Аравии прошли более чем четырёхчасовые переговоры между Россией и США. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА Регнум

Со стороны американцев были глава Госдепа Марк Рубио, советник президента по вопросам нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку (и, как теперь получается, по переговорам с Россией) Стивен Уиткофф.

По статусности встреча выглядела лишь на один уровень ниже потенциального саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. И официальные итоги мероприятия говорят о том, что прошло оно успешно.

Первой целью было возвращение двух стран к нормальному переговорному процессу. Лицом к лицу, а не через декларации и выступления по телевизору. И этой цели удалось достичь: Сергей Лавров заявил, что американцы не просто слышали, но ещё и слушали.

«Стороны заявили о намерении нормализовать политический диалог и восстановить работу посольств. Это позволяет странам как минимум отступить от модели бесконтрольной эскалации конфликта, каковая была при администрации Байдена», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

И, в том числе, восстановить техническое общение в рутинном режиме — для чего, в частности, стороны договорились переназначить послов. Теперь американцы должны выдать агреман (то есть признать его полномочия) назначенному российским послом в США Александру Дарчиеву, а также заменить посла США в РФ Линн Трейси, назначенную на должность в период администрации Байдена. Очевидно, что на роль переговорщика с Россией Трейси не подходит.

Нужен человек, которому доверяет и Трамп, и (хотя бы отчасти) Путин. А с этим сейчас — большие сложности.

«Стороны возвращают доверие друг к другу, что сделать очень непросто. Да и до конца, пожалуй, вообще невозможно — мы всегда не особо доверяли американцам, и винить в этом они могут только себя», — отмечает в беседе с ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Кроме того, Москва и Вашингтон договорились создать контактные группы для решения спорных вопросов.

«Исходя из моих данных, их будет минимум три. По Украине, по контролю над ядерными вооружениями и восстановлению договоров в этой сфере, а также по вопросам спецслужб. Сейчас спецслужбы США фактически проводят акты прямого терроризма против России, что создаёт большие риски эскалации», — говорит Никита Мендкович.

Самой важной и уж точно самой медийной будет группа по Украине. Да, на переговорах в Эр-Рияде уже было достигнуто некое понимание контуров соглашения. «Сделан очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако чтобы превратить контуры в сам договор, американским и российским дипломатам нужно будет решить сложнейшие вопросы.

Например, территориальный вопрос. Россия требовала, требует и будет требовать установления контроля над всеми вошедшими в её состав регионами, в том числе над территориями, которые оккупировала Украина.

США передавать их не хотят, да и не могут — нельзя позвонить Зеленскому и заставить его вывести войска из Херсона, Славянска и других российских городов. Штаты пока готовы признать контроль России над территориями, на которых находятся российские войска — да и то признать де-факто.

«Считаю, будет определённое соглашение о потенциальной потере территории. Но, послушайте, вам не обязательно признавать это на международном уровне», — заявлял спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог фунционерам киевского режима.

Но Россия требует признания этих территорий российскими — для минимизации реваншистских настроений со стороны Киева и облегчения процесса снятия санкций. В этом вопросе подвижек пока нет, однако в перспективе они могут появиться.

Во-первых, потому что для Трампа вопрос статуса Херсона не принципиален. «Для американцев Украина отнюдь не является главным вопросом. В приоритете у них ядерная программа Ирана, китайский вопрос, а также различные бизнес-проекты», — уверена Елена Супонина. Значит, за время переговорного процесса можно будет изменить мнение Трампа по этому вопросу.

Во-вторых, территориальная проблема может решаться одновременно со вторым важнейшим вопросом — о легитимности киевского режима. Мирный договор с Россией должен подписывать легитимный президент Украины, каковым Зеленский не является.

Чтобы появился легитимный президент, нужно провести выборы, а для этого сперва снять военное положение. А до того необходим режим прекращения огня. От последнего Москва отказывается, потому что понимает: Запад использует его как перемирие для перевооружения выдыхающейся украинской армии.

При этом одним из важнейших итогов переговоров в Эр-Рияде стала резкая атака Дональда Трампа на Зеленского. Комментируя итоги саммита в Саудовской Аравии, Трамп усомнился в его компетентности, способности достичь мира, а также в праве представлять Украину с рейтингом в 4% среди собственного населения.

По одной из версий, «накат» Трампа связан с тем, что Зеленский перед саммитом в Эр-Рияде фактически бросил вызов американскому лидеру — заявил о непризнании итогов встречи и вообще любых переговоров, которые проходят без его участия.

«Трампу не нравится Зеленский. Американский президент и раньше этого особо не скрывал, а когда Зеленский стал так глупо критиковать начинающиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном, то Трамп и вовсе разгневался. И если раньше он просто смотрел на Зеленского как на мокрое место, то теперь будет ещё гореть желанием это мокрое место стереть», — считает Елена Супонина.

По её мнению, предложение провести выборы на Украине, чтобы, как говорит Илон Маск, «восстановить там демократию» — это как раз способ избавиться от надоевшего американцам Зеленского.

Есть ещё одна популярная версия, почему Трамп так себя повёл. Возможно, он просто искал способ публично дискредитировать главу киевского режима, чтобы выйти из войны на Украине без потери американского лица.

«Конфликт должен быть завершён, США выбирают оптимальный для себя способ донести эту мысль до населения. То есть обвинить во всём Зеленского. Человека, который провалил войну, провалил мирные переговоры и помешал Америке решить проблему», — говорит Никита Мендкович.

Поэтому, по мнению эксперта, в качестве промежуточной задачи ставится ликвидировать нынешний режим, провести новые выборы и сформировать новое правительство. Без подобного демонтажа, уверен Мендкович, двинуться дальше не получится.

При этом ирония ситуации заключается в том, что сам по себе «накат» Трампа (тем более если он будет повторяться) может вызвать в украинском политикуме резкие центробежные тенденции. Вертикаль власти в стране посыплется, что, вкупе с возможным прекращением финансирования со стороны США, приведёт к развалу фронта и к быстрому освобождению нашими вооруженными силами нынешних и будущих российских территорий.

Да, это не произойдёт завтра, но и переговорный процесс (по итогам которого нужно будет фиксировать территории) завтра не закончится. Даже если в последних числах февраля действительно состоится встреча Путина и Трампа.

«Какие-то реальные соглашения могут быть достигнуты минимум через полгода-год. Нужно решать вопросы не только с Киевом, но и с континентальной Европой, а также с Британией. Развеивать опасения России относительно того, что Штаты согласятся выйти из войны, но фактически продолжат финансировать украинских нацистов через европейские и британские структуры», — считает политолог Мендкович.

С Европой решать вопрос тоже будет непросто: Евросоюз не бросает (как делает Зеленский) перчатку в Трампа, но и не собирается принимать итоги российско-американских соглашений.

«Европейцы будут вставлять палки в колёса, пытаться перетянуть Трампа на свою сторону и т.п. Но по унылой реакции Европы на саммит видно, что Россия уже многого добилась», — говорит Елена Супонина, добавляя, что пока это дипломатическая победа на текущем этапе, тактический успех.

И чтобы превратить его в стратегической, предстоит ещё много работы.

Сейчас же сделан первый шаг — но, как говорит китайская пословица, путь в тысячу ли начинается именно с него.