Материалы с тегом «Переговоры»
Швейцария заявила о готовности привлечь Россию к переговорам по Украине
Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту. Об этом в интервью телеканалу SRF заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, и России обязательно придётся...
14 марта 2024
Захарова заявила, что РФ не примет участия в швейцарском саммите по Украине
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, сказала она. «Этот форум будет посвящён продвижению ультимативной...
13 марта 2024
В Словакии признали, что победить Россию на поле боя не получится
Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится. Об этом 13 марта заявил председатель парламента Словакии, один из кандидатов в президенты страны Петер Пеллегрини в интервью «Словацкому радио». «Это не будет...
новость часа
13 марта 2024
Путин заявил, что РФ готова к переговорам с Киевом, основанным на реалиях
Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости». Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса...
новость часа
13 марта 2024
Эрдоган заявил, что мирные планы по Украине не будут реализованы без РФ
Планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима...
новость часа
12 марта 2024
Глава ЦРУ заявил, что без помощи США Киеву придётся договариваться с РФ
Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы через год, если Киев не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом заявил директор ЦРУ Роберт Бёрнс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. По его словам, президент России Владимир...
12 марта 2024
Песков напомнил, что Киев последовательно отрицает возможность переговоров
Киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что упомянутая папой...
12 марта 2024
Оскорбляя папу Римского, Зеленский напоминает побеждённого клоуна — Мадуро
Оскорбляя папу Римского Франциска, украинский лидер Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу он кажется мне...
12 марта 2024
Глава ЦРУ считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Киевом
Руководитель ЦРУ Уильям Бернс высказал предположение, что власти России пока не заинтересованы в переговорах с Украиной. Об этом он заявил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената США. По словам шефа разведывательного управления, в России считают, что «время на её стороне», а потому...
12 марта 2024
В Германии поддержали призыв папы Римского к переговорам с Россией
Премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе Германии) Михаэль Кречмер поддержал призыв папы Римского Франциска к Украине найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией, сообщает Die Welt. «Я разделяю призыв [папы Франциска] «набраться мужества для...
11 марта 2024
Во Франции призвали говорить с Россией на языке «баланса сил»
Европейские страны должны проявлять большую поддержку Украине и вести диалог с Россией на основе баланса сил, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью изданию La Tribune du dimanche. По его словам, в настоящее время есть опасения как по поводу долгосрочной поддержки Украины, так и по...
11 марта 2024
В США назвали способ обойти указ Зеленского о запрете на переговоры с РФ
Ситуация с украинским кризисом рано или поздно разрешится переговорами, поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, может смягчить собственный указ о запрете переговоров с Россией. С таким предположением выступили 5 марта авторы издания Foreign Affairs. «Киев мог бы уточнить, что...
5 марта 2024
Глава МИД Турции призвал начать переговоры о прекращении огня на Украине
Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов и сейчас необходим мирный диалог, заявил 3 марта глава турецкого МИД Хакан Фидан на закрытии дипломатического форума в Анталье. «Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно...
3 марта 2024
Китай подтвердил готовность содействовать переговорам России и Украины
Китай готов продолжать содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй. «Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими...
3 марта 2024
Россия будет участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском МИД. Российская сторона выражает надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие, добавили в ведомстве. «Российская сторона готова и далее вносить...
1 марта 2024
Президент Болгарии: эскалации конфликта на Украине быть не должно
Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь путём диалога и дипломатии, заявил 1 марта на дипломатическом форуме в Анталье президент Болгарии Румен Радев. «Независимо от того, насколько серьёзны конфликты и противоречия в нашем регионе, их разрешение возможно лишь через средства дипломатии и...
1 марта 2024
Россия допускала членство Украины в ЕС, но не в НАТО, пишут СМИ
В проекте мирного договора между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года, допускалось членство Киева в Европейском союзе (ЕС), но исключалось его вступление в НАТО, говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), раскрывшей 1 марта детали содержания...
1 марта 2024
Мединский заявил о готовности поехать на переговоры с Украиной
Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турции при условии, что будет соответствующее поручение. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский 29 февраля. «Дадут поручение — поедем», — цитирует Мединского издание Life.ru, комментируя недавние слова турецкого лидера Реджепа...
29 февраля 2024
Эрдоган заявил, что Турция готова быть площадкой переговоров Москвы и Киева
Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мирные инициативы в отношении конфликта на Украине могут быть успешными только в том случае, если в переговорах будут принимать участие представители обеих сторон...
28 февраля 2024
В Конгрессе США настойчиво призывают к диалогу с Россией по Украине — СМИ
Конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией. Об этом написала газета Politico. Ещё несколько месяцев назад такого мнения придерживалось меньшинство законодателей. «Реальность заключается в том, что...
28 февраля 2024