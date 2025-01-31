Президент США Дональд Трамп в своей «тронной речи» повторил озвученное не раз обещание сделать Панамский канал снова американским — вернуть главную артерию Западного полушария в собственность Соединённых Штатов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Трамп заявил: власти Республики Панама (под чьим суверенным контролем с 1999 года находится канал, ранее принадлежавший США) не выполняют свои обязанности по управлению. Поэтому США и должны вернуть своё, уверен вновь избранный хозяин Белого дома.

Показательно, что Трамп отправляет своего новоназначенного госсекретаря Марко Рубио в первую зарубежную поездку именно в Панаму.

«Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», — заявил Трамп.

Новоназначенный глава Пентагона Пит Хегсет по прозвищу «Крестоносец» 30 января уточнил, что США готовы применить силу для «обеспечения свободы» судоходства по каналу. Панамский президент Хосе Рауль Мулино в ответ на угрозы из Вашингтона выпустил уже не первый «решительный ответ». Но иронично, что Мулино сделал это в соцсети X, принадлежащей Илону Маску, недавно поразившему мир неоднозначным жестом. Если это было «римское приветствие», то оно вполне соответствует неоимперским настроениям творцов «нового золотого века Соединённых Штатов»: с планами поглотить Канаду, Гренландию и забрать обратно Панамский канал.

Впрочем, вопрос о принадлежности этого 80-километрового морского пути был «больной темой» для американской администрации на протяжении последних 150 лет, так что Трамп не оригинален в своих попытках решить этот вопрос силовым путём.

По любопытному совпадению, сегодня, 31 января исполнилось ровно 35 лет с последней (по крайней мере, пока последней) попытки разобраться с панамским вопросом вооружённым путём.

Но прежде чем подробно вспомнить об операции «Правое дело» (а именно так, без тени иронии, называлась американская интервенция 1989 года), напомним о том, на какой сцене разворачивалось это действо.

Канал и скандал

Планы построить через узкий Панамский перешеек канал, соединяющий Карибское море и Тихий океан (так, чтобы кораблям не приходилось идти тысячи миль в обход мыса Горн), впервые были разработаны ещё в годы колониального владычества Испании в Южной Америке — но тогда такой проект был практически не осуществим.

Выгоды от строительства водного пути были очевидны для всех в Европе и Новом Свете. Ещё в 1827-м не кто иной, как Иоганн Вольфганг Гёте предсказывал: «Я буду удивлен, если Соединенные Штаты не приберут к рукам такое начинание».

Но первыми за дело взялись французы.

Колумбия, которая с 1830-х владела Панамским перешейком, в конце 1870-х привлекла к проекту созданную в Париже компанию Панамского канала. Строительство затянулось на десятилетие. А в итоге во французский язык, а затем и во все языки мира вошло слово panama — в значении «крупная и наглая афера».

Компания, «дав на лапу» министрам и сотням депутатов, получила разрешение на сбор у граждан денег под выигрышный заём, а потом… обанкротилась. Выяснилось, что из 1,3 млрд франков, инвестированных в проект, половина «пропала».

Вот после этого-то Соединенные Штаты и прибрали начинание к рукам.

Предсказание автора «Фауста» сбылось в 1903 году, когда президентом был Теодор Рузвельт (также известный как Тедди и Rough Rider — Грубый Всадник). Стремительно набиравшие экономическую и военную мощь США вели активную экспансию по всей Латинской Америке — от Рио-Гранде до мыса Горн. Воплотить проект, обещавший сократить путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско с 23 тыс. до 9,5 тыс. км, было им вполне под силу.

Тедди Рузвельт и появление независимой Панамы. Карикатура New York Times, 1903 г.

В 1903 году была заключена сделка, по которой Штаты арендовали у Колумбии полоску территории шириной в десять километров на срок 100 лет.

Однако процесс ратификации сделки в парламенте Колумбии забуксовал. В стране только закончилась очередная гражданская война (её события легли в основу повести Габриэля Гарсии Маркеса «Полковнику никто не пишет»). Победители и проигравшие так и не смогли прийти к компромиссу по вопросу канала, так что США решили перейти к плану «Б» — отделению департамента Панама от Республики Колумбия силовым путём.

Сепарация и революция

Осенью 1903-го в Панаме начались волнения и демонстрации с требованием о независимости региона. Попытки колумбийских властей подавить выступления были пресечены при прямом вмешательстве США. Тедди Рузвельт называл это Big Stick Policy — политикой Большой Дубинки, то есть «решения конфликтов» при помощи американской военной мощи. Трампу такой подход также явно импонирует.

Уильям Аллен Роджерс «Большая дубинка в Карибском море». Карикатура на Теодора Рузвельта, 1904 г.

Республика Панама была провозглашена 3 ноября, а уже 10 дней спустя новое государство было признано США, после чего был ратифицирован акт о передаче территории будущего канала под американский контроль. После завершения строительства в 1914 году Штаты установили де-факто монополию на его использование.

Государство Панама по сути являлось американским протекторатом. В частности, местным властям было запрещено иметь собственные вооружённые силы из опасений, что стратегический маршрут морской торговли будет захвачен. Со временем США решились на создание Национальной гвардии Панамы, в задачи которой входила борьба с коммунистическими повстанцами. Это решение сыграло с Вашингтоном злую шутку.

В 1969 году группа военнослужащих Национальной гвардии, которая к тому моменту превратилась в реальную силу, свергла правительство страны. К власти пришёл полковник Омар Эфраим Торрихос, произведший себя в бригадные генералы и провозгласивший себя лидером революции.

Возглавляемая Торрихосом хунта начала оказывать давление на США, требуя передать контроль над каналом Панамской республике.

ТАСС/ AP Photo Омар Торрихос, 1980 г.

В 1977 году Líder Máximo de la Revolución — Верховный лидер революции Торрихос и президент США Джимми Картер подписали договор о нейтралитете территории канала и последующей его передачи под контроль Панамы. Правда, 31 июля 1981 года самолёт Верховного лидера разбился при невыясненных обстоятельствах, а сам Торрихос погиб.

Но процесс национализации продолжился при его преемнике.

Новым главой республики стал полковник Мануэль Антонио Норьега, один из командующих национальной гвардии Панамы. Выходец из низов, Норьега получил прозвище «Ананасная морда» из-за последствий перенесённой им оспы. Будучи офицером национальной гвардии, он действовал совместно с американскими спецслужбами в борьбе против марксистских движений. На этом поприще заработал статус «Нашего сукиного сына» и мог, ничего не опасаясь, руководить Панамой.

Кто-то может спросить, почему Штаты вообще пошли на переговоры с какими-то хунтами и уступили столь важный для них Панамский канал.

Global Look Press/ Bill Gentile/ZUMAPRESS.com Мануэль Антонио Норьега

Однако в этом как раз нет ничего удивительного. К началу 1980-х годов США как будто начали сдавать позиции по всему миру, теряя статус супердержавы. Поражение во Вьетнаме в 1975 году, антиамериканская революция в Иране с захватом американского посольства очень сильно ударили по имиджу страны.

Ситуация в чём-то схожа с обстановкой в современных Соединённых Штатах: некомпетентное демократическое правительство, провалы на ключевых направлениях внутренней и внешней политики и упадочные настроения в Белом доме. Казалось, что США близки к поражению в холодной войне.

Показательная порка во имя демократии

В этой обстановке к власти пришла новая администрация во главе с республиканцем Рональдом Рейганом.

Будущий президент шёл на выборы с набором лозунгов, которые в наше время повторил другой эксцентричный лидер — Дональд Трамп. Собственно, слоган «Сделаем Америку снова великой» был выдвинут именно к избирательной кампании Рейгана. Новый президент объявил о начале «Крестового похода» против коммунистов.

В 1983 году Штаты впервые после Вьетнама решились на масштабную интервенцию.

В конце октября США провели военную операцию в Гренаде, свергнув левое правительство страны, ориентированное на СССР и Кубу. «Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной и препятствовал нам защищать законные интересы национальной безопасности… Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным», — позднее написал в своих мемуарах Рейган.

Однако режиму Норьеги в Панаме пока как будто ничего не угрожало.

«Полковник Ананасная морда» оставался на хорошем счету в Вашингтоне и считался союзником в крестовом походе против «красных». До поры США даже закрывали глаза на участие Панамы в колумбийском наркотрафике, который к середине 1980-х годов достиг небывалых размеров. Однако Норьега совершил более «тяжкий грех» в глазах Вашингтона.

Он попался на сотрудничестве с левыми.

В 1988-м Управление по борьбе с наркотиками (УБН) США случайно установило, что режим Норьеги вошёл в сговор с правительствами Кубы и Никарагуа, которые тоже имели свою долю в колумбийском наркотрафике. После того, как это стало известно в Вашингтоне, судьба Панамы была фактически решена.

В январе 1989 года Рейгана на посту президента США сместил другой представитель республиканской партии — Джордж Буш — старший.

Не отличаясь одиозностью своего предшественника, Буш, впрочем, продолжил политику Рейгана, но использовал принципиально новую стратегию. В апреле 1989 года США ввели против Панамы жесткие экономические санкции. Спустя месяц в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от оппозиции. Норьега не признал итоги выборов.

После этого ЦРУ организовали в стране попытку переворота, которая, впрочем, была подавлена. Таким образом, США опробовали модель смены неугодных режимов: экономическое давление, попытки внутреннего переворота, а если не получилось — прямое военное вторжение.

После того как участие ЦРУ в подготовке переворота вскрылось, Норьега потребовал от США вывести свои войска с территории Панамы. На следующий день произошёл провокационный инцидент — военнослужащие национальной гвардии Панамы убили американского солдата и изнасиловали его жену. Правительство США санкционировало проведение военной операции «Правое дело» (Operation Just Cause), которой предстояло стать «показательной поркой».

Именно при подготовке боевых действий в Панаме США впервые провели информационную кампанию, оправдывая свои действия необходимостью «защитить права человека» и «восстановить демократию». Впоследствии эта модель использовалась для оправдания агрессии против Ирака, Югославии, Сомали и в ряде других стран.

Тяжёлый рок для диктатора

Для проведения операции был сформирован контингент численностью в 26 тысяч человек — преимущественно бойцы спецподразделений при поддержке ста единиц бронетехники и более чем 200 военных самолётов и вертолётов. В то же время в рядах сил самообороны Панамы находилось всего 11 тысяч человек. В распоряжении национальной гвардии практически не было средств ПВО, какой-либо авиации и бронетехники.

В ночь с 19 на 20 на декабря 1989 года США нанесли массированный авиаудар по территории Панамы. Целями атак стали базы сил самообороны, большая часть военных даже не успела организованно занять оборону. После этого 84 самолёта транспортной авиации сбросили в Панаме большой десант 75-го полка спецназа, захвативший военные и гражданские аэродромы. После этого приземлились самолёты с личным составом и бронетехникой 82-й десантной дивизии.

Анна Рыжкова ИА Регнум Интервенция США в Панаму (операция «Правое дело»)

Лояльные режиму Норьеги силовики попытались организовать очаги сопротивления, заняв оборону в правительственных зданиях и на спешно оборудованных огневых позициях. Однако силы изначально были неравны. К исходу первого дня операции американские военные захватили штаб сил Национальной обороны, после чего какое-либо организованное сопротивление прекратилось.

В ходе боевых действий американский спецназ потерял 23 человека убитыми и около 300 ранеными. В результате агрессии погибло 500 граждан Панамы, включая 50 военнослужащих сил самообороны. Норьега попытался укрыться в посольстве Ватикана, однако американские военные установили вокруг здания мощные колонки, играющие тяжёлую рок-музыку. Через трое суток бывший диктатор покинул посольство и был арестован. Впоследствии Норьега скончался в панамской тюрьме, успев отсидеть срок в США и Франции.

Вышедший из-под контроля «наш сукин сын» был наказан — и это решение Рональда Рейгана, с точки зрения нынешней администрации США, было верным. Но — увы — Рейган не отменил решение, которое Трамп не стесняясь назвал «глупым». Договор Торрихоса-Картера остался в силе, с 1979 по 1999 год зона Панамского канала находилась под совместным управлением США и Республики Панама, с перспективой отдачи панамцам.

Что и произошло в 2000 году, когда США передали управление каналом правительству страны, заключив соглашение о нейтралитете водной артерии.

Мечты о реванше

К вопросу «возвращения Панамы» Трамп обращался и в ходе своего первого президентского срока — уже тогда его беспокоили контакты маленького, но стратегически важного центральноамериканского государства с Китаем, с которым Трамп вёл торговые войны.

Однако именно сейчас к угрозам нового президента следует отнестись со всей серьёзностью. Как и в конце 1980-х годов, США переживают внутренний кризис, связанный с потерей ориентиров и неудачами во внешней политике. В этом плане популизм Трампа, сумевшего выиграть выборы под лозунгами возвращения «былого величия», становится опасным для соседей.

В прошлый срок Трампа лозунг «Сделаем Америку снова великой» дискредитировал себя, так как не был подкреплён реальными действиями.

Так что США вполне могут пойти на небольшую показательную военную операцию, чтобы доказать другим странам и самим себе: мы всё ещё сильны и готовы добиваться своих целей.