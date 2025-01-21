Энергичный жест вскинутой «от сердца к солнцу» прямой рукой, исполненный возбужденным Илоном Маском после инаугурации Дональда Трампа, буквально взбудоражил всю мировую общественность. Возможно, Маск просто не очень умеет радоваться на публику, однако ведущие израильские СМИ тут же сравнили его жестикуляцию с нацистским приветствием (и не только они) — и это правда очень похоже.

Иван Шилов ИА Регнум

«Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам», — сказал Маск, вскидывая «зигу».

А вот оправдываться за нее он не стал, лишь обвинив американских демократов в «грязных приёмах» и навешивании на него ярлыка. «Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Атака «каждый — Гитлер» так надоела», — написал предприниматель в своей соцсети Х. К тексту он прикрепил скрин своего старого поста, где говорил, что Демократическая партия США начнет «кампанию грязных приемов» против него за то, что он перешел в республиканский лагерь.

Тем не менее традиция салютовать в стиле, ставшем знаменитым благодаря нацистской Германии и фашистской Италии в 30–40-е годы прошлого века, исторически присуща американскому народу.

По случаю маскова перформанса многие вспомнили про «салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США, впервые выполненный к 400-летию открытия Америки на Дне Колумба 12 октября 1892 года христианским социалистом Френсисом Беллами. Он работал в журнале The Youth’s Companion и был председателем Национального комитета, планировавшего юбилейные торжества.

В общем-то, сам жест придумал не он, а его коллега Джеймс Апхэм, а сам Беллами написал текст клятвы. Во время произнесения слов «Клянусь в верности моему флагу» от гражданина требовалось стоять «смирно», правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг.

Одновременно салют вытянутой вверх-вперед прямой правой рукой стал широко использоваться в скаутских организациях. В учебнике «Скаутинг для мальчиков», изданном в 1908 году, по данному поводу дается объяснение, что «зига» является индейским приветствием, знаком доброго расположения и мира. «Когда Детеныш (The Cub — младший скаут в возрасте от 8 до 12 лет. — Прим. ИА Регнум) делает этот древний знак своему лидеру или другому Детенышу, это несет такое же значение доброй воли и уважения… Это признание скаутского братства, к которому он стремится», — отмечается в книге.

Ну, а школьники в США вплоть до 1942 года ежедневно произносили клятву флагу. Журнал The Youth’s Companion подробнейшим образом описал эту процедуру: по сигналу руководителя ученики должны были построиться в шеренги, руки по бокам внизу, равнение на флаг. По второму сигналу каждый ученик отдавал честь в воинском приветствии — правая рука поднимается ладонью вниз к линии лба и касается его. Стоя таким образом, все медленно повторяли вместе: «Я клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символизирует: единой неделимой нации со свободой и справедливостью для всех».

Дети отдают честь флагу в школе. Питтсбург, 1934 год

При словах «моему флагу» правая рука должна была изящно подняться ладонью вверх, в сторону флага, и остаться в этом жесте до конца клятвы, после чего все сразу же опускают руки по бокам вниз.

Для взрослых отдание чести было заменено на жест «Рука у сердца» — правая рука поднимается ладонью вниз на уровень груди и касается её, после чего следовал всем знакомый взмах рукой — фотографий «зигующих» на звездно-полосатый флаг людей сохранилось предостаточно.

Появление в Европе многочисленных партий фашистского толка, постепенный захват ими власти и начавшаяся, по сути, в 1938 году нападением Германии и Польши на Чехословакию Вторая мировая война никак не повлияли на американцев. Надо сказать, что им из-за океана всё виделось не так однозначно, тем более что большая немецкая диаспора в США всегда считалась одной из государствообразующих.

С самого начала Второй мировой войны институт Гэллапа (существующий до сих пор) опрашивал американцев насчет участия в ней. В сентябре–октябре 1939 года большинство граждан считало, что можно продавать продовольствие, самолеты и другие военные материалы Англии и Франции. На вопрос, «Следует ли нам послать свою Армию и Флот сражаться против Германии?» 16% ответили положительно, а 84% отрицательно. А на вопрос социологов, стоит ли объявить войну Германии и развернуть свои силы в поддержку жертвам агрессии, 90% сказали свое решительное «нет».

Социологическое исследование института Гэллапа, 1–6 сентября 1939 г.

Более того, в Штатах был создан комитет «Америка прежде всего» (AFС) антивоенной организации, основанный студентами Йельского университета с целью не допустить вступления США в войну. Его лицом стал легендарный летчик Чарльз Линдберг, ставший международной сенсацией благодаря своему историческому беспосадочному одиночному перелету через Атлантику.

Побывавший в Германии, он проникся идеями превосходства белой расы и «правильного» миропорядка и в своей первой речи по радио после трехлетнего перерыва сообщил американцам, что евреи имеют свой тайный интерес и хотят втянуть их в нехорошее.

Сохранилось фото, на котором Линдберг вместе с известным политиком и писательницей Кэтлин Норрис «зигуют» американскому флагу на митинге AFC в Нью-Йорке, 23 мая 1941 года. Это всё ещё «салют Беллами», однако в совершенно новом контексте, который быстро превратил национального героя в нерукопожатную личность, которую даже не взяли в ВВС США, когда в декабре 1941-го война Германии всё же была объявлена.

Ввиду того, что вскидывать правую руку «в древнем приветствии» было теперь совсем уже неполиткорректно, 22 июня 1942 года клятва флагу получила официальное признание Конгресса США и была включена в Кодекс о флаге. Отныне ее стали произносить, положив правую руку ладонью на сердце.

В 1943 году Верховный суд США постановил, что детей нельзя принуждать к произнесению клятвы, но и по сей день большинство воспитанников детских садов и школьников под руководством воспитателей или учителей проговаривает её каждое утро или с определенной регулярностью — как решил определенный штат или даже отдельная школа, поскольку в шести штатах этот вопрос отдан на усмотрение школьных администраций.

Таким образом, у американцев, целые поколения которых воспитаны в традиции постоянно приносить клятву флагу, что называется, «руки помнят». Другой вопрос, почему это помнят руки Илона Маска, родившегося в ЮАР и перебравшегося в США только в возрасте 19 лет. Наверняка, в своё время мы получим ответ и на этот важный вопрос.