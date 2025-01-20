Вашингтон, 20 января, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вернут контроль над Панамским каналом. Об этом 20 января заявил президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи.

Global Look Press

«Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США «заберут его назад», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, который США передали властям Панамы ещё в XX веке. По словам избранного главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Президент Панамы Хосе Мулино 23 декабря в ответ на это заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его стране на основании договора от 1977 года, и его возврат США не обсуждается. Он также подчеркнул, что Панама уважает другие государства и требует уважения по отношению к себе.

После этого Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social: «Ещё посмотрим». Он также разместил в своём посте снимок географического объекта с надписью: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».

11 января газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса сообщила, что Мулино может обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп продолжит угрозы в адрес его страны.

19 января генерал армии США в отставке Барри Маккеффри заявил, что возможность военного захвата Панамского канала армией США будет противоречить международным законам и обернётся американской оккупацией Панамы. По его словам, призывы Трампа установить контроль над Панамским каналом напоминают «возвращение в 1850-е годы».