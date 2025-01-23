Вашингтон, 23 января, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио запланировал визит в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Об этом 22 января сообщило агентство Bloomberg.

US Senate Марк Рубио

По его сведениям, первая зарубежная поездка нового главы Госдепартамента должна подчеркнуть серьезность высказываний Трампа и его администрации о Панамском канале.

Уточняется, что Рубио посетит панаму в рамках турне по Латинской Америке, где госсекретарь США намерен совершить остановки в Гватемале, Доминиканской Республике, Коста-Рике и Сальвадоре.

Отмечается, что зарубежная поездка Рубио нарушает устоявшуюся традицию, в соответствии с которой в первое турне после выборов госсекретарь обычно отправляется с визитом в ключевую страну-союзник в регионе. Так, Энтони Блинкен, возглавлявший Госдеп при Джозефе Байдене, свою первую поездку на этом посту совершил в Японию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 20 января во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.

Заместитель главы МИД РФСергей Рябковотметил, что Россия выступает за соблюдение нейтралитета Панамского канала и ожидает, что президент США Дональд Трамп будет уважать действующий на этом водном объекте правовой режим.